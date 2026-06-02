15 éve nem látott viharok tarolnak Magyarországon: létfontosságú figyelmeztetést adtak ki

Tavasztól őszig bármikor kialakulhatnak olyan felhőszakadások, amikor a lezúduló csapadékot a csatornarendszer képtelen elvezetni, a talaj pedig nem tudja elnyelni.

Ha egy óra alatt négyzetméterenként több mint 25 liter eső esik, pillanatok alatt villámárvíz alakulhat ki. A helyzetet tovább rontja, ha a talaj egy hosszabb szárazság miatt nehezebben szívja magába a nedvességet.

Ezek ellen a hirtelen áradások ellen nehéz védekezni, így a károk leginkább tudatos viselkedéssel mérsékelhetők. Az OKF javaslatai szerint az elöntött, lejtős utakon gyalog, kerékpárral, de még autóval is életveszélyes áthaladni. A hömpölygő, zavaros víz elmozdult csatornafedeleket és láthatatlan akadályokat rejthet, az erős sodrás pedig könnyen elsodorhatja az embert.

Az autósok számára már a tengelyig érő víz is végzetes lehet.

Az elektromos rendszer meghibásodása vagy a motorba jutó csapadék akár teljes motorcseréhez is vezethet, ezért ilyenkor mindig érdemes alternatív útvonalat választani.

A heves esőzések gyakran elárasztják a pincéket és az alagsorokat is. Alapszabály, hogy a víz kiszivattyúzásával meg kell várni a felhőszakadás végét. Ha túl korán kezdik meg a kármentesítést, a folyamatosan utánpótlódó csapadék alámoshatja az épület alapját, ami súlyos szerkezeti károkat okozhat. A megelőzés érdekében a háztulajdonosoknak érdemes rendszeresen megtisztítaniuk a ház előtti vízelvezető árkokat a szeméttől és a túlzott növényzettől.

Zivatarok idején a gyors reakció életmentő lehet.

Ha a villámlás és a mennydörgés között tizenöt másodpercnél kevesebb telik el, a vihar már nagyon közel van, ezért azonnal fedett helyre – szilárd épületbe vagy zárt járműbe – kell menekülni.

Szabadban tartózkodva kerülni kell a magányos fákat, a kilátókat és a villanyoszlopokat. A tavaknál pihenőknek szigorúan követniük kell a viharjelző rendszerek iránymutatását: másodfokú viharjelzés esetén haladéktalanul el kell hagyni a vizet. Otthon ajánlott kihúzni az elektromos eszközöket a hálózatból, így megelőzhetők a túlfeszültség okozta károk.

A katasztrófavédelem adatai jól mutatják a viharkárok súlyosságát: 2025-ben összesen 10 839 alkalommal riasztották a tűzoltókat időjárási szélsőségek miatt. Az év folyamán nyolc nagyobb zivatarrendszer vonult át az országon, amelyek több mint 1600 ingatlant rongáltak meg. A legdrasztikusabb pusztítást a július 7-i és 8-i viharzóna okozta, amely az elmúlt tizenöt év legerősebb hazai viharaként vonult be a történelembe. Ez a két nap közel kilencezer beavatkozást tett szükségessé, a kármentesítés pedig több mint egy hétig elhúzódott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images