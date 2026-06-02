300 milliárdos lyuk tátong a költségvetésben – részletes tájékoztatást adott az ÁSZ

Összesen 286 milliárd forintnyi kiadás fedezete hiányozhat az idei költségvetésből az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz kapcsolódó projektek esetében az átadás-átvételi dokumentumok szerint. Az Állami Számvevőszék most részletesen ismertette, hogy a vitatott tételek egy részénél titkos kormányhatározatra, illetve új kínai hitelfelvételre hivatkoztak a minisztériumok, miközben több háttérdokumentumot és részletes számítást sem kaptak meg az ellenőrzés során. Az ÁSZ szerint már tavaly is jeleztek kockázatokat a parlamentnek, de a Fidesz akkori többsége végül változtatás nélkül fogadta el a vitatott költségvetési előirányzatokat.

Az ÁSZ szerint a költségvetés véleményezésekor három nagy tételből kettőnél külön tájékoztatást kértek az ÉKM-től és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A válaszok alapján végül úgy alakították ki az álláspontjukat, hogy az érintett minisztériumok büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoztak arról: a megküldött dokumentumok teljes körűek, hitelesek és hiánytalanok. A számvevőszék ugyanakkor hangsúlyozta, nincs jogköre megítélni, hogy a kormány félrevezette-e őket.

A három vitatott tétel közül a legnagyobb a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díja, ahol a dokumentumok szerint 175,6 milliárd forint hiányzik a költségvetésből.

forint hiányzik a költségvetésből. A második nagy tétel a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának építése, ahol további 87,7 milliárd forintos forrásigény merült fel, míg

forintos forrásigény merült fel, míg az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó vasúti infrastruktúra fejlesztésénél 22,3 milliárd forintos hiányt azonosítottak.

Az ÁSZ megerősítette a Telex korábbi értesülését is, miszerint az autópálya-koncesszió költségeinek tervezése egy nem nyilvános kormányhatározatra épült. A minisztériumok azonban ezt a dokumentumot még az ÁSZ-nak sem küldték meg. A számvevőszék szerint az ÉKM arra hivatkozott, hogy a 2026-os kiadási összegek tervezése az NGM iránymutatása és a költségvetés teherbíró képessége alapján történt.

A gyorsforgalmi úthálózat esetében az NGM több indokot is felsorolt arra, miért számoltak a korábbinál jóval alacsonyabb kiadásokkal. Arra hivatkoztak, hogy folyamatban vannak tárgyalások a Mészáros Lőrinchez köthető konzorciummal kötött szerződés módosításáról, továbbá arra számítottak, hogy egyes kifizetések időben eltolódnak, illetve az M6-os autópálya korábbi koncessziós szerződésének kifutása is csökkentheti a terheket. Az NGM emellett még további, később meghozható intézkedéseket is kilátásba helyezett annak érdekében, hogy tartható maradjon a 210 milliárd forintos kiadási szint.

Az ÁSZ ugyanakkor azt állítja, hogy mivel a minisztériumok nem adták át sem a kapcsolódó szerződéseket, sem a titkos kormányhatározatot, sem a részletes tárgyalási dokumentumokat, a számvevők nem tudtak saját számításokat végezni. Emiatt végül csak részben tudták ellenőrizni a költségvetési tételek megalapozottságát, és

már tavaly is jelezték a parlamentnek, hogy az autópálya-koncesszióhoz kapcsolódó előirányzat számításokkal nincs megfelelően alátámasztva.

A Budapest–Belgrád vasút ügyében az ÁSZ kezdetben szintén hiányolta a részletes számításokat, később azonban az ÉKM és az NGM is küldött olyan táblázatokat és háttérmagyarázatokat, amelyek akkor kielégítőnek tűntek. A minisztériumok arra hivatkoztak, hogy az építkezés jelentős része 2025-ben lezárul, ezért 2026-ban már csak kisebb, áthúzódó kifizetésekkel kell számolni.

Az NGM emellett arról is tájékoztatta az ÁSZ-t, hogy előrehaladott tárgyalások folynak a kínai CEXIM bankkal egy új hitelfelvételről, amely érdemben módosíthatja a projekt finanszírozási szerkezetét és a fizetések ütemezését. A most nyilvánosságra került dokumentumok alapján azonban úgy tűnik, hogy ezek a tervek végül nem hozták a várt eredményt, mivel

az átadás-átvételi iratok szerint még mindig közel 88 milliárd forintos többletforrásra lenne szükség a projekt finanszírozásához.

Az iváncsai vasúti fejlesztések különösen kellemetlen helyzetet mutatnak, mivel a Telex szerint az ehhez kapcsolódó előirányzat még csak nem is szerepelt a költségvetésben. Az ÁSZ ezt a tételt eredetileg nem vizsgálta, később azonban felmerült, hogy az iparvágány fejlesztése egyszerűen kimaradhatott a költségvetési tervezésből.

Mindez effektíve azt jelenti, hogy bár az ÁSZ több esetben jelzett kockázatokat és hiányosságokat a parlament felé, a Fidesz akkori többsége változatlan formában fogadta el a vitatott előirányzatokat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila