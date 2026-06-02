A vámháború soha nem érhet véget: Trump újabb tarifákkal fenyeget

Az USTR közleménye szerint a kifogásolt brazil gyakorlatok közé tartoznak

a korrupcióellenes jogszabályok érvényesítésének hiányosságai,

a szellemi tulajdon védelmének problémái,

az etanolpiaci hozzáférés korlátozása,

valamint az illegális erdőirtás kérdése.

Jamieson Greer kereskedelmi képviselő elmondta, hogy a vizsgálatot Donald Trump elnök utasítására indították el. Bár Trump és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök között "több konstruktív megbeszélés" is lezajlott, a felek között továbbra is jelentős nézeteltérések állnak fenn. A javasolt intézkedésekről az USTR július 6-án tart meghallgatást.

Brazília már tavaly júliusban is az amerikai vámpolitika célkeresztjébe került. Donald Trump akkor 50 százalékos vámot vetett ki a dél-amerikai országra, részben válaszul a Jair Bolsonaro volt brazil elnök elleni büntetőeljárásra.

Ezeket a vámokat azonban az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisítette.

Ennek következtében Washington jelenleg csak az általános, 10 százalékos vámtételt alkalmazhatja a brazil exportra. A most javasolt 25 százalékos pótvám tehát ennek a jogi akadálynak a megkerülését célozza, a 301-es cikkely biztosította eltérő jogalap felhasználásával.

A Fehér Ház emellett az acél-, alumínium- és rézimportra vonatkozó vámokat is módosította. A mezőgazdasági gépek – köztük a kombájnok és más aratógépek – vámtétele 25-ről 15 százalékra csökken, emellett bővül a kedvezményes vámkezelésre jogosult gépek köre is. Tízszázalékos vámkulcs alá esnek továbbá azok a tőkejavak, amelyek tömegük szerint legalább 85 százalékban amerikai acélt és alumíniumot tartalmaznak. A korábbi szabályozás ehhez a kedvezményhez még 95 százalékos hazai anyagtartalmat írt elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images