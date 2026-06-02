  • Megjelenítés
A vámháború soha nem érhet véget: Trump újabb tarifákkal fenyeget
Gazdaság

A vámháború soha nem érhet véget: Trump újabb tarifákkal fenyeget

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR) a 301-es cikkely alapján 25 százalékos büntetővámot javasolt a brazil árukra. A döntést azzal indokolták, hogy Brazília "észszerűtlen és az amerikai kereskedelmet korlátozó" gyakorlatokat folytat. Eközben Washington egyes acél- és alumíniumtermékek vámtételeit is módosította - közölte a Cnbc.

Az USTR közleménye szerint a kifogásolt brazil gyakorlatok közé tartoznak

  • a korrupcióellenes jogszabályok érvényesítésének hiányosságai,
  • a szellemi tulajdon védelmének problémái,
  • az etanolpiaci hozzáférés korlátozása,
  • valamint az illegális erdőirtás kérdése.

Jamieson Greer kereskedelmi képviselő elmondta, hogy a vizsgálatot Donald Trump elnök utasítására indították el. Bár Trump és Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök között "több konstruktív megbeszélés" is lezajlott, a felek között továbbra is jelentős nézeteltérések állnak fenn. A javasolt intézkedésekről az USTR július 6-án tart meghallgatást.

Brazília már tavaly júliusban is az amerikai vámpolitika célkeresztjébe került. Donald Trump akkor 50 százalékos vámot vetett ki a dél-amerikai országra, részben válaszul a Jair Bolsonaro volt brazil elnök elleni büntetőeljárásra.

Ezeket a vámokat azonban az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisítette.

Még több Gazdaság

Sulyok Tamás szerint Magyar Péter az, aki nem érti, hogy mi a feladata egy köztársasági elnöknek

Nyugati pénzzel játsszák ki a szankciókat az oroszok, bármikor bekövetkezhet a katasztrófa

Elindult a versenyfutás az idővel: magas halálozású járvány szedi az áldozatait, rohamtempóban készül az új oltóanyag

Ennek következtében Washington jelenleg csak az általános, 10 százalékos vámtételt alkalmazhatja a brazil exportra. A most javasolt 25 százalékos pótvám tehát ennek a jogi akadálynak a megkerülését célozza, a 301-es cikkely biztosította eltérő jogalap felhasználásával.

A Fehér Ház emellett az acél-, alumínium- és rézimportra vonatkozó vámokat is módosította. A mezőgazdasági gépek – köztük a kombájnok és más aratógépek – vámtétele 25-ről 15 százalékra csökken, emellett bővül a kedvezményes vámkezelésre jogosult gépek köre is. Tízszázalékos vámkulcs alá esnek továbbá azok a tőkejavak, amelyek tömegük szerint legalább 85 százalékban amerikai acélt és alumíniumot tartalmaznak. A korábbi szabályozás ehhez a kedvezményhez még 95 százalékos hazai anyagtartalmat írt elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
NATO-területen potyognak az orosz drónok, nagy bajban Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility