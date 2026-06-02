Akkora baj a világban, hogy az Egyesült Államok is visszatáncolt a vakcinaszövetségbe

Az Egyesült Államok ismét együttműködik a Gavi globális vakcinaszövetséggel – jelentette be Marco Rubio amerikai külügyminiszter a szenátus külügyi bizottsága előtt. A döntés az Afrikában pusztító ebolajárvány következtében született, miután a Trump-kormányzat tavaly megvonta a szervezet támogatását.

Marco Rubio közölte, hogy a külügyminisztérium már hetekkel ezelőtt a kapcsolatok újrafelvétele mellett döntött a genfi székhelyű szervezettel. A szövetség a világ legszegényebb országainak segít a vakcinák beszerzésében,

emellett a járványok elleni védekezésben is aktívan részt vesz.

Jelenleg például 50 millió dollárral támogatja a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában pusztító, bundibugyói ebolajárvány megfékezését.

A szervezet költségvetését súlyos csapásként érte tavaly júniusban, hogy az ismert oltásszkeptikus hírében álló egészségügyi miniszter, ifjabb Robert F. Kennedy bejelentette, hogy az Egyesült Államok megvonja a szövetségnek nyújtott, évente mintegy 300 millió dolláros hozzájárulását. A döntést azzal indokolta, hogy a Gavi figyelmen kívül hagyja a biztonsági szempontokat, ám állítását nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Washington a jövőbeli finanszírozás felfüggesztésén túl egy korábban már jóváhagyott, kétéves időszakra szóló, 600 millió dolláros támogatást is visszatartott. Az összeg kifizetése érdekében több amerikai szenátor is sürgette a kormányzatot. Rubio kifejtette, hogy a külügyminisztérium átveszi a kezdeményezést az ügyben, és olyan megoldásra törekszik, amely a kongresszus elvárásainak és az amerikai globális egészségügyi céloknak egyaránt megfelel.

Kennedy egyik fő kifogása a vakcinákban tartósítószerként alkalmazott tiomerzál volt. Az Egyesült Államok a finanszírozás feltételeként szabta meg, hogy a Gavi fokozatosan vezesse ki a higanytartalmú összetevőket tartalmazó oltóanyagokat. Bár az oltásellenes csoportok – köztük a Kennedy által alapított szervezet is – évtizedek óta hangoztatják, hogy a tiomerzál összefüggésbe hozható az autizmussal, ezt a feltételezést számos tudományos vizsgálat cáfolta.

Sania Nishtar, a Gavi vezérigazgatója rendkívül biztatónak nevezte Rubio szavait, és kiemelte, hogy a visszatartott források felszabadítása elengedhetetlen a fertőző betegségek elleni hatékony védekezés folytatásához. Nishtar már májusban, a genfi Egészségügyi Világgyűlésen úgy nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek, hogy a szervezet Kennedy követelésétől függetlenül is az újabb generációs, tiomerzálmentes vakcinák alkalmazására tér át, így az amerikai feltételek teljesítése eleve folyamatban van.

Forrás: Reuters

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