Anne Krueger: Gengszterlogika hajtja Trump vámháborúit

Második elnöki ciklusában Donald Trump elnök a zsarolást és a kényszerítést az amerikai államvezetés központi elemeivé tette: vámokkal, szankciókkal és más gazdasági nyomásgyakorló eszközökkel lép fel ellenfeleivel és szövetségeseivel szemben egyaránt. Napról napra egyre nyilvánvalóbbá válik, milyen károkat okoz ez a gengszterszerű megközelítés mind az amerikai, mind a globális gazdaság számára.

Röviddel azután, hogy visszatért a Fehér Házba, Trump világossá tette, hogy a vámokat inkább fegyvernek, mint a kereskedelempolitika eszközének tekinti. 2025 áprilisában mutatta be a „Felszabadulás napi” vámokat, amelyek keretében magas, országspecifikus importvámokat vetett ki. A hivatalos cél az amerikai külkereskedelmi hiány csökkentése volt, bár a vámtételek nagyrészt elszakadtak a gazdasági realitásoktól. Ehelyett inkább arra irányultak, hogy engedményeket csikarjanak ki: a kormányzat ígéret úgy szólt: azok az országok, amelyek hajlandók csökkenteni saját kereskedelmi korlátaikat, alacsonyabb amerikai vámokat kapnak.

A gyakorlatban azonban ezek az intézkedések óriási bizonytalanságot teremtettek, ami mind az exportőröknek, mind az importőröknek ártott. Trump kiszámíthatatlan viselkedése tovább súlyosbította a problémát, mivel a vámtarifákat többször jelentették be, majd felfüggesztették, visszaállították és megemelték azokat, kevés előzetes figyelmeztetés mellett és koherens indoklás nélkül.

A zűrzavar tovább fokozódott, amikor a bíróságok elkezdtek fellépni az intézkedésekkel szemben. Februárban a Legfelsőbb Bíróság ítéletében kimondta, hogy Trump túllépte az 1977. évi nemzetközi gazdasági vészhelyzet esetén alkalmazható jogkörökről szóló törvény alapján biztosított vámkivetési hatáskört. Május elején a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság is hasonló döntést hozott: elutasította Trump azon kísérletét, hogy az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakasza alapján általános 10%-os vámot vessen ki szinte minden országból érkező importra.