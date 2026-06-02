FONTOS Lakhatás, Intercity, HÉV, kkv-támogatások - erre költjük a visszaszerzett uniós forrásokat
Azonnali hatállyal rúgták ki Lázár emberét a MÁV-tól

Azonnali hatállyal elbocsátották posztjáról Bada Jánost, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját. Lázár János volt közlekedési miniszter egykori évfolyamtársa és bizalmasa azt követően távozik a posztjáról, hogy a vállalatnál átláthatatlan beszerzésekre és gyanús személyi összefonódásokra utaló panaszok merültek fel - számolt be a 444.hu.

Bada János 2023-ban vette át a MÁV Szolgáltató Központ (MÁV SZK) irányítását, amikor az illetékes minisztériumot még Lázár János vezette. Kinevezését követően a volt tárcavezető a teljes MÁV-csoport beszerzési tevékenységét ebbe a központba szervezte ki. Ennek eredményeként az összes leányvállalatnak a Bada által irányított cégen keresztül kellett intéznie a megrendeléseket, legyen szó mozdonyalkatrészekről, gumiabroncsokról vagy éppen üzemanyagról.

A központosítás nyomán mintegy 700-800 munkavállaló is átkerült a vállalathoz.

A menesztett cégvezető és Lázár János kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza, hiszen már a gimnáziumban is évfolyamtársak voltak. Bada az évek során több olyan üzleti érdekeltségben is felbukkant, amely a volt miniszterhez köthető. Egyebek mellett résztulajdonosa volt a batidai vadászkastélyt üzemeltető cégnek, valamint korábban tulajdonosként és ügyvezetőként irányította a Lázár politikai szócsövének tartott hódmezővásárhelyi Promenád24 hírportált is.

A vezérigazgató eltávolítása egybeesik egy napokban megfogalmazott belső levéllel. A MÁV SZK egyik munkavállalója Bakos Krisztinától, a MÁV vezérigazgató-helyettesétől kért írásbeli tájékoztatást arról, hogy indult-e vizsgálat a cégnél tapasztalható, a dolgozók körében nyílt titoknak számító visszásságok miatt.

A levél szerzője a legfőbb problémák között a beszerzési eljárások átláthatatlanságát, a gyanús kinevezéseket és a személyi összefonódásokat említette.

A panaszos arra is választ várt, hogy a MÁV felsővezetése, valamint az új közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid rendelkezik-e információkkal a súlyos aggályokról.

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

