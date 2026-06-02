Beütött az iráni háború: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben

Az Eurostat keddi közleménye szerint a fogyasztói árak éves összevetésben 3,2 százalékkal nőttek májusban az áprilisi 3 százalékos ütem után. Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginfláció a vártnál nagyobb mértékben, 2,5 százalékra gyorsult, miközben a kiemelten figyelt szolgáltatóipari árak 3,5 százalékra ugrottak.
Az EKB várhatóan június 11-én hajtja végre az első kamatemelését 2023 szeptembere óta,
miután a döntéshozók arra a következtetésre jutottak, hogy a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaira már nem halogathatják a válaszlépést. A jegybankárok leginkább a dinamikus béremelési követelések és a vállalati áremelések miatt aggódnak, amelyeket a geopolitikai feszültségek elhúzódásával immár elkerülhetetlennek tartanak.
A júniusi döntésen túli lépésekkel kapcsolatban a jegybank egyelőre nem kötelezte el magát. Isabel Schnabel, az igazgatóság leginkább szigorításpárti, úgynevezett héja tagja hétfőn úgy fogalmazott, hogy még túl korai lenne megmondani, hány kamatemelésre lehet szükség. Gediminas Šimkus, litván jegybankelnök szerint egy második emelés is valószínűsíthető, bár annak időzítése egyelőre nyitott kérdés. Šimkus kedden Vilniusban hangsúlyozta, hogy a kialakuló inflációs környezetre időben kell reagálni, hogy az inflációs spirált a lehető legkisebb gazdasági áldozatok árán, már a kezdetén meg lehessen fékezni.
A finn Olli Rehn szerint az inflációs várakozások egyelőre stabilan horgonyzottak, a júniusi kamatemelést pedig inkább egyfajta biztosítéknak tartja, nem pedig annak a jeleként, hogy a fogyasztói árak emelkedése már tartósan berögzült volna.
Az euróövezet legnagyobb tagállamaiból érkező adatok szintén a nyomás fokozódását mutatják. A konfliktus okozta energiaár-emelkedés hatására májusban Franciaországban 2,8, Olaszországban 3,3, Spanyolországban pedig 3,6 százalékra gyorsult az infláció, miközben Németországban 2,7 százalékra mérséklődött – ám ezek az értékek mind jóval meghaladják az EKB 2 százalékos célszintjét. Ezzel párhuzamosan a térség gazdasági aktivitása májusban a leggyorsabb ütemben zsugorodott 2023 óta.
