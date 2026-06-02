  • Megjelenítés
Döntött Hegedűs Zsolt: kiderült, mi lesz az életmentő kezelések támogatásának sorsa Magyarországon
Gazdaság

Döntött Hegedűs Zsolt: kiderült, mi lesz az életmentő kezelések támogatásának sorsa Magyarországon

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szeptember elejétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól. A változtatás célja, hogy a nagy értékű kezelések finanszírozása egy átláthatóbb, betegközpontúbb és igazságosabb állami rendszerben valósuljon meg - írja Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az érintett szervezetek képviselőivel folytatott egyeztetést követően jelentette be a döntést. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendszert a betegek esélyegyenlőségének biztosítása és a források hatékonyabb felhasználása érdekében felül kellett vizsgálni.

A miniszter szerint a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a nagy értékű, egyedi betegellátási támogatások akkor működnek a leghatékonyabban, ha azokat egy szabályozott, állami finanszírozási modell keretében kezelik. Ennek megfelelően a kérelmekről a jövőben az OEP megerősített szakmai apparátusa dönt majd, következetesen érvényesítve az orvosszakmai és egészséggazdaságtani szempontokat. Ez a lépés nemcsak az állami felelősségvállalást erősíti, hanem gyorsabb és kiszámíthatóbb ügyintézést is garantál.

A Batthyány-Strattmann László Alapítvány nem szűnik meg, elnevezését és eredeti célkitűzéseit is megőrzi.

Ez nem helyettesíti az állami szerepvállalást, hanem kizárólag kiegészítő lehetőségként szolgálhat olyan ritka, speciális, egyedi esetekben, ahol további segítségre lehet szükség

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter Berlinben tárgyalt, jövő héten már Ukrajna jöhet

Eldőlt: hatalmas kínai autógyárat bukott Magyarország, máshová megy a BYD vetélytársa

Tekerj a jó ügyért! Elstartolt a Portfolio X-Cycling Day

- jegyezte meg.

A közhasznú szervezet eddig a hazánkban orvosilag már elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással még nem rendelkező gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez biztosított forrást a kérelmezőknek.

Az új, állami hatáskörbe utalt rendszer már szeptember elején megkezdi működését.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter Berlinben tárgyalt, jövő héten már Ukrajna jöhet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A szárnyaló forint levágta az MNB utolsó aranytojást tojó tyúkját
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Sulyok Tamás szerint Magyar Péter az, aki nem érti, hogy mi a feladata egy köztársasági elnöknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility