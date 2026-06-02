Döntött Hegedűs Zsolt: kiderült, mi lesz az életmentő kezelések támogatásának sorsa Magyarországon

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az érintett szervezetek képviselőivel folytatott egyeztetést követően jelentette be a döntést. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendszert a betegek esélyegyenlőségének biztosítása és a források hatékonyabb felhasználása érdekében felül kellett vizsgálni.
A miniszter szerint a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a nagy értékű, egyedi betegellátási támogatások akkor működnek a leghatékonyabban, ha azokat egy szabályozott, állami finanszírozási modell keretében kezelik. Ennek megfelelően a kérelmekről a jövőben az OEP megerősített szakmai apparátusa dönt majd, következetesen érvényesítve az orvosszakmai és egészséggazdaságtani szempontokat. Ez a lépés nemcsak az állami felelősségvállalást erősíti, hanem gyorsabb és kiszámíthatóbb ügyintézést is garantál.
A Batthyány-Strattmann László Alapítvány nem szűnik meg, elnevezését és eredeti célkitűzéseit is megőrzi.
Ez nem helyettesíti az állami szerepvállalást, hanem kizárólag kiegészítő lehetőségként szolgálhat olyan ritka, speciális, egyedi esetekben, ahol további segítségre lehet szükség
- jegyezte meg.
A közhasznú szervezet eddig a hazánkban orvosilag már elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással még nem rendelkező gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez biztosított forrást a kérelmezőknek.
Az új, állami hatáskörbe utalt rendszer már szeptember elején megkezdi működését.
