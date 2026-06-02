Eldőlt: hatalmas kínai autógyárat bukott Magyarország, máshová megy a BYD vetélytársa

A kínai SAIC Motor a spanyolországi Galíciában építi fel első európai elektromosautó-gyárát. A 200 millió eurós beruházás több mint 2300 új munkahelyet teremt a térségben, az új üzem éves kapacitása pedig elérheti a 120 ezer járművet.

Az üzem építése a tervek szerint 2027-ben kezdődik, a termelés pedig 2028 végén indulhat el a ferroli kikötő és As Pontes között kijelölt területen. A projekt részeként a kikötő közelében egy jármű-összeszerelő és logisztikai ipari parkot is kialakítanak. A galíciai tartományi vezetés stratégiai fontosságúnak tartja a fejlesztést, ezért

vállalta az engedélyezési eljárások felgyorsítását.

A beruházás megvalósulását a madridi kormány is támogatta, amihez hozzájárulhatott Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök tavaszi kínai látogatása is. A SAIC – elsősorban az MG Motor és a Maxus márkáknak köszönhetően – jelenleg a második legnagyobb kínai autógyártó Európában.

A galíciai üzem lesz a vállalat első saját gyártóegysége az Európai Unióban.

Egyes információk szerint az MG sokáig gondolkozott Magyarország és Spanyolország között, végül ismeretlen okok miatt Madrid lett a befutó.

Ez a lépés szorosan illeszkedik abba a trendbe, amelynek keretében a kínai autógyártók egymás után építik ki értékesítési hálózataikat és gyártókapacitásaikat a kontinensen. A fokozódó ázsiai jelenlét ugyanakkor egyre élesebb kereskedelmi feszültséget szít Brüsszel és Peking között, aminek egyértelmű jele, hogy az Európai Unió a közelmúltban védővámokat vetett ki a kínai elektromos autókra.

