Eldőlt: hatalmas kínai autógyárat bukott Magyarország, máshová megy a BYD vetélytársa

Az üzem építése a tervek szerint 2027-ben kezdődik, a termelés pedig 2028 végén indulhat el a ferroli kikötő és As Pontes között kijelölt területen. A projekt részeként a kikötő közelében egy jármű-összeszerelő és logisztikai ipari parkot is kialakítanak. A galíciai tartományi vezetés stratégiai fontosságúnak tartja a fejlesztést, ezért
vállalta az engedélyezési eljárások felgyorsítását.
A beruházás megvalósulását a madridi kormány is támogatta, amihez hozzájárulhatott Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök tavaszi kínai látogatása is. A SAIC – elsősorban az MG Motor és a Maxus márkáknak köszönhetően – jelenleg a második legnagyobb kínai autógyártó Európában.
A galíciai üzem lesz a vállalat első saját gyártóegysége az Európai Unióban.
Egyes információk szerint az MG sokáig gondolkozott Magyarország és Spanyolország között, végül ismeretlen okok miatt Madrid lett a befutó.
Ez a lépés szorosan illeszkedik abba a trendbe, amelynek keretében a kínai autógyártók egymás után építik ki értékesítési hálózataikat és gyártókapacitásaikat a kontinensen. A fokozódó ázsiai jelenlét ugyanakkor egyre élesebb kereskedelmi feszültséget szít Brüsszel és Peking között, aminek egyértelmű jele, hogy az Európai Unió a közelmúltban védővámokat vetett ki a kínai elektromos autókra.
