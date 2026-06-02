Elindult a versenyfutás az idővel: magas halálozású járvány szedi az áldozatait, rohamtempóban készül az új oltóanyag
A CEPI globális egészségügyi szervezet mintegy 60 millió dollárt biztosít a Modernának és két másik szervezetnek az ebola elleni vakcina fejlesztésére. Jelenleg sem engedélyezett oltóanyag, sem célzott kezelés nem létezik a most terjedő Bundibugyo variáns ellen - közölte a Reuters.

A Járványügyi Felkészültségi Koalíció (CEPI) - amely a COVID-19 világjárvány idején is az első befektetők között volt - 50 millió dolláros támogatási keretet fordít a Moderna kísérleti vakcinajelöltjének preklinikai és korai klinikai fejlesztésére. A finanszírozás a gyártást és a későbbi fázisú vizsgálatokba való továbblépést is támogatná, amennyiben a korai eredmények kedvezőek.

A Moderna vezérigazgatója, Stéphane Bancel elmondta, hogy az ebola magas halálozási aránya miatt a fő cél a betegség megelőzése.

Emellett igyekeznek leegyszerűsíteni az adagolási stratégiát is. Egyelőre nem világos, hogy egy- vagy kétdózisú oltásról lesz-e szó. Ezt az első fázisú klinikai vizsgálatok során fogják tisztázni.

Richard Hatchett, a CEPI vezetője szerint a Bundibugyo ebolavírus elleni vakcinák akár néhány hónapon belül készen állhatnak a klinikai vizsgálatokra.

Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a vakcinafejlesztés folyamata rendkívül kiszámíthatatlan. A kelet-kongói biztonsági helyzet pedig tovább bonyolítja a vizsgálatok lebonyolítását.

A CEPI emellett akár 8,6 millió dollárt fektet az Oxfordi Egyetem által fejlesztett és az indiai Serum Institute által gyártott oltóanyagba. További 3,2 millió dolláros kezdeti támogatást kap a Nemzetközi AIDS Vakcina Kezdeményezés (IAVI) által fejlesztett vakcina is. Az IAVI egydózisú vakcinajelöltje ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint a Merck által gyártott, az ebola Zaire-törzse ellen engedélyezett Ervebo vakcina. Ez az oltóanyag az állatkísérletekben már jelentős túlélési előnyt mutatott. Az oxfordi jelölt az Oxford/AstraZeneca COVID-19 vakcinájával azonos technológián alapul. Az Oxfordi Egyetem és a Serum Institute tavaly, a mauritániai és szenegáli Rift-völgyi láz kitörésekor már bizonyította a kapacitásait. Akkor mintegy hat hét alatt képesek voltak vizsgálatra kész adagokat előállítani.

Az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Africa CDC), valamint a WHO adatai szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban eddig 282 megerősített esetet tartanak nyilván, amelyből 42 végződött halállal. Ugandában kilenc esetet regisztráltak, egy halálos áldozattal. A gyanús esetek száma eléri az 1100-at. A nemzetközi egészségügyi szervezetek a járványt már népegészségügyi vészhelyzetté nyilvánították.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility