Elképesztő dolog épült a föld alatt: hatalmas alagútrendszerbe zárják el a halálos sugárzást a világ elől
Finnország áll a legközelebb ahhoz, hogy világszinten elsőként nyisson végleges geológiai tárolót a kiégett nukleáris fűtőelemek elhelyezésére. Az Onkalo – finnül "barlang" – névre keresztelt létesítmény egy Eurajokiban, a gránit alapkőzetbe vájt alagútrendszer, amely 433 méterrel a felszín alatt várja az üzembe helyezést - számolt be a Sciencealert.

A délnyugat-finnországi Eurajokiban található, 1,9 milliárd éves, stabil alapkőzetbe robbantott geológiai tároló hamarosan megkezdi működését. A finn nukleáris hatóság (STUK) júniusban teszi közzé végső értékelését. Ezt követően adhatják ki az üzemeltetési engedélyt. Philippe Bordarier, a Teollisuuden Voima Oyj (TVO) atomerőmű-üzemeltető vállalat vezérigazgatója szerint

a tároló működése az idei év végén vagy jövő év elején indulhat el.

Elsőként a közeli olkiluotói atomerőmű pihentetőmedencéiben ideiglenesen tárolt kiégett fűtőelemeket helyezik el a létesítményben.

Az Onkalo 6500 tonna urán befogadására alkalmas. Célja Finnország mind az öt működő reaktorblokkjából származó kiégett fűtőelem végleges elhelyezése. A radioaktív hulladékokat kezelő Posiva vállalat 2004-ben kezdte meg az építkezést, amelynek költségei mára elérték az egymilliárd eurót.

A tervek szerint száz éven keresztül töltenék fel a hatalmas alagútrendszert.

Újabb reaktorok építése esetén azonban ez az időszak meghosszabbítható. A feltöltés befejeztével a tárolót lezárják, amelynek ezután legalább százezer évig kell biztonságos védelmet nyújtania.

A kiégett fűtőelemeket a felszínen rendkívül korrózióálló rézkonténerekbe zárják, majd az alagutak padlójába fúrt tárolóaknákba engedik le. Az aknákat tömítésként bentonit agyaggal töltik fel. Ezt követően az egyes háromszáz méter hosszú tárolóalagutakat acélbetétes betondugóval szigetelik le. Lauri Parviainen, a Posiva vegyésze szerint a fűtőelemek több tízezer évig erősen radioaktívak maradnak.

Sugárzásuk csak mintegy százezer év elteltével csökken vissza az eredeti uránérc szintjére.

Jarkko Kyllönen, a STUK szakértője egymillió éves időtávra vizsgálta a kockázati forgatókönyveket. Elmondása szerint az első tízezer év a legkritikusabb a konténerek épségének megőrzése szempontjából. A fő hosszú távú kockázatot a rézkonténerek korróziója jelenti. Emellett veszélyt jelenthetnek a jövőbeli jégkorszakok során bekövetkező földrengések is, amelyek megrongálhatják a tokokat, és radioaktív szivárgást okozhatnak. Az évek során elvégzett kockázatelemzések eredményei azonban megnyugtatóak voltak.

Míg Franciaországban heves társadalmi ellenállásba ütköztek a hasonló tervek, Finnországban az Onkalo széles körű támogatottságot élvez. Matti Kojo, a LUT Egyetem társadalomtudományi professzora elmondta, hogy az 1970-es években, a tervek bemutatásakor még tapasztaltak helyi ellenállást. Az emberek azonban azóta megnyugodtak, és megbíznak a hatósági értékelésekben. A Finn Természetvédelmi Szövetség ugyanakkor továbbra is kritikus. Tapani Veistola, a szervezet igazgatója szerint senki sem garantálhatja évezredekre az Onkalo biztonságát. A finn törvények egyébként 1994 óta előírják, hogy az országban keletkezett nukleáris hulladékot belföldön kell elhelyezni. Ezt megelőzően a kiégett fűtőelemeket többek között Oroszországba szállították.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio X-Cycling Day

