Elmondta Vitézy Dávid, hogy hogyan tenné élhetőbbé a vasutat nyáron

Vitézy kiemelte, hogy

javítani kell az utastájékoztatást,

bővíteni kell a pótlóbuszos kapacitásokat, és

több vasúti kocsit kell forgalomba állítani.

Ezekkel kapcsolatban már több kérést is intézett a MÁV-hoz. Az első, nyárra kölcsönzött InterCity-kocsi már meg is érkezett Ausztriából, és a nyár folyamán továbbiak is szolgálatba állnak.

Elismerte, hogy esztétikailag nem néznek ki túl jól az ÖBB piros kocsijai a kék IC-k mellett, de szerinte az a kérdés, hogy jobb-e mint a semmi (igen). Hozzátette, ezeken legalább működik a klíma.

Kiemelte, hogy hosszú távon a járműpark megújítása jelenti majd a megoldást, és erre a felszabadított uniós forrásokból lehetőség is lesz.

Nyilván ezek csak átmeneti intézkedések, de a hazahozott uniós forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tudunk majd beszerezni, ami valódi megoldást fog nyújtani.

Szintén mai hír, hogy az uniós pénzekből a teljes H5, H6 és H7 vonalon le fogják cserélni a járműveket, amelyek légkondicionáltak és akadálymentesek lesznek. Emellett egy háttérbeszélgetésen részletesebben is beszéltek arról, hogy mire költenék az uniós forrásokat.

