  • Megjelenítés
Elmondta Vitézy Dávid, hogy hogyan tenné élhetőbbé a vasutat nyáron
Gazdaság

Elmondta Vitézy Dávid, hogy hogyan tenné élhetőbbé a vasutat nyáron

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A közlekedési miniszter szerint bővíteni kell a pótlóbuszos kapacitásokat, és azt is elmondta, hogy az első Ausztriából kölcsönkért kocsik már meg is érkeztek.

Vitézy kiemelte, hogy

  • javítani kell az utastájékoztatást,
  • bővíteni kell a pótlóbuszos kapacitásokat, és
  • több vasúti kocsit kell forgalomba állítani.

Ezekkel kapcsolatban már több kérést is intézett a MÁV-hoz. Az első, nyárra kölcsönzött InterCity-kocsi már meg is érkezett Ausztriából, és a nyár folyamán továbbiak is szolgálatba állnak.

Elismerte, hogy esztétikailag nem néznek ki túl jól az ÖBB piros kocsijai a kék IC-k mellett, de szerinte az a kérdés, hogy jobb-e mint a semmi (igen). Hozzátette, ezeken legalább működik a klíma.

Kiemelte, hogy hosszú távon a járműpark megújítása jelenti majd a megoldást, és erre a felszabadított uniós forrásokból lehetőség is lesz.

Még több Gazdaság

Tekerj a jó ügyért! Elstartolt a Portfolio X-Cycling Day

Külügyi elbocsátások: megszólalt a parlamenti államtitkár

Példátlan visszaesés után talált magára az egyik legfontosabb hazai szektor

Nyilván ezek csak átmeneti intézkedések, de a hazahozott uniós forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tudunk majd beszerezni, ami valódi megoldást fog nyújtani.

Szintén mai hír, hogy az uniós pénzekből a teljes H5, H6 és H7 vonalon le fogják cserélni a járműveket, amelyek légkondicionáltak és akadálymentesek lesznek. Emellett egy háttérbeszélgetésen részletesebben is beszéltek arról, hogy mire költenék az uniós forrásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Vitézy Dávid bejelentette: lecserélik a HÉV-eket uniós pénzből!

Lakhatás, Intercity, HÉV, kkv-támogatások - erre költjük a visszaszerzett uniós forrásokat

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
A szárnyaló forint levágta az MNB utolsó aranytojást tojó tyúkját
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility