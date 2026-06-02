Ez a döntés százezreket érinthet Magyarországon - Így térhetne vissza a régi-új kata

A Tisza párt által beígért kata-visszahozatal egyre konkrétabb formát ölt: Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlésben már részleteket is elárult a tervekről. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most közzétett vitaanyagában öt fő javaslati alternatívát vázolt fel az adónem újraszabályozásához. A kamara elemzése részletesen feltárja a 2013-ban bevezetett kata korábbi visszaélési csatornáit – a munkabér katás számlázásától az osztalékkivételen át a fiktív számlázásig –, amelyek a költségvetésnek komoly bevételkiesést okoztak. Az MKIK szerint a 2022-es reform ugyan indokolt volt, de túl szigorúra sikerült, és sok valódi mikrovállalkozót is kiszorított a rendszerből, ezért a legfontosabb kérdés most az, hogy az újranyitás mellett hogyan lehet megelőzni a korábbi hibákat.

Megindult a gondolkodás

Régóta ismert ígéret a Tisza részéről, hogy visszahoznák a katát (már a választások előtt is ismert volt ez a vállalás), Kármán András pénzügyminiszter ezt meg is erősítette a parlamenti bizottsági meghallgatásán, és most hétfőn pedig az Országgyűlésben képviselői kérdésre válaszolva árult el bizonyos részleteket a tervekről.

Ezek szerint a cél, hogy újra szélesebb körben elérhetővé teszik az egyéni vállalkozók számára létrehozott adózási formát. Jól látható tehát, hogy elindult egyfajta párbeszéd ezen a területen, ami azért is fontos, mert tömegeket érinthet és nem árt a szakmai megközelítés. Ebben a folyamatban új fejlemény a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most megjelent "Helyzetelemzés a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) újra szabályozásához" című vitaanyaga, aminek feltehetően az a célja, hogy az elmúlt hetekben beindult aktív adóügyi gondolkodásból közös gondolkodás legyen.

A kockázatok

A kamara anyaga felidézi az adónem múltját és legnagyobb hiányosságait. Megállapítják, hogy a konstrukció végül nem kizárólag ebben az eredetileg megcélzott körben működött, hanem ahogy a vállalkozók és a könyvelőik megismerték, elkezdett általános jövedelemkivételi és adóoptimalizálási csatornává is válni, amit gyorsított a KATA és az ÁFA alanyi mentesség határainak felemelése, és ez a ténylegesen kihasználható éves számlázási keretet egyre csak növelte a havi 50 ezer forint emelése nélkül, azaz nem történt semmilyen valorizálás. Mindezek hatására a 2022-es újraszabályozási időpontra a katás adózók száma nagyságrendileg 440-450 ezer volt, és rohamosan növekedést mutatott, miközben a központi költségvetés szja, TB járulék, szociális hozzájárulásiadó bevételein egyre inkább elmaradások jelentkeztek - emlékeztet az MKIK, amely kiemelte:

a probléma közgazdasági lényege, hogy a gazdaságban képződő jövedelem mindig a legkisebb költségű, legkisebb „ellenállású” útvonalat keresi.

A KATA ennek a logikának megfelelően nemcsak valós mikrovállalkozói bevételeket fedett le, hanem egyre több olyan munka- és tőkejövedelmeket is, amelyek normál esetben munkabérként, osztalékként vagy társas vállalkozói jövedelemként adóztak volna - hívta fel a figyelmet a kamara.

Emiatt az MKIK 5 fő javaslati alternatívát és azoknak több alvariációját is felvázolja, ami jó kiindulási alap lehet a döntéshozatalhoz, szerintük a legfontosabb cél, hogy tanuljunk a 2013-ban bevezetett adónem hibáiból és kockázataiból:

A munkabér katás jogviszonnyá alakítása volt a legköltségesebb visszaélés. Amikor egy tényleges munkavállaló formálisan egyéni vállalkozóként számlázott ugyanannak a cégnek – egy domináns megrendelőnek, rendszeres díjazással, a megbízó eszközein dolgozva –, a 40%-os adóéket 5–10%-ra szorította le. Ez nemcsak bevételkiesés volt az állami kasszának, hanem a munkavállalói jogvédelem és a TB-jogosultságok is sérültek. Az osztalékkivétel katás számlán keresztül a cégek tulajdonosait érintette: a vállalkozás nem osztalékként fizette ki a jövedelmet, hanem egy közeli katás (rokon, ismerős) számlájára utalt, aki aztán visszaosztotta a pénzt. Mivel a gazdasági esemény mögött formálisan volt számla, az adóhatóság nehezen tudta bizonyítani a visszaélést. A versenysemlegesség sérülése tartós piaci torzulást okozott. Aki alkalmazottakkal, teljes TB- és szochóteherrel, adminisztrációval működött, lényegesen drágábban tudta csak nyújtani ugyanazt a szolgáltatást, mint aki katás számlázással dolgozott. A vitaanyag fogalmazása szerint: egyszerűen nem érte meg szabályosnak és etikusnak lenni. A fel nem használt katás keret „értékesítése" a negyedik visszaélési csatorna volt. Sok kisadózó nem merítette ki az éves keretét, ezért a fennmaradó számlázási kapacitás árucikké vált - ismerősi, üzleti vagy családi körben. Az elvárás lett, hogy a „jó könyvelő" tud olcsó katás költségszámlát szerezni. A fiktív vagy túlértékelt számlázás, különösen tanácsadási, marketing-, IT- és kreatív szolgáltatásoknál, szintén nehezen bizonyítható csatorna volt, hiszen ha a gazdasági esemény ténylegesen megtörtént, csupán az ár és a visszaosztás vitatható. A TB- és nyugdíjrendszer hosszú távú torzítása a hatodik kockázat: a tényleges jövedelemtől elszakadt, alacsony ellátási alap hosszú távon szociális feszültségeket generál, és a finanszírozási terhet a jövőre tolja.

A 2022-es reform lényegében a főfoglalkozású egyéni vállalkozókra és a közvetlen lakossági értékesítésre szűkítette a KATA-t: B2B számlát egyáltalán nem lehet kibocsátani, mellékállás mellett nem lehet katázni. Ez szakmailag indokolt válasz volt a visszaélésekre, de az MKIK értékelése szerint túl kemény beavatkozásnak bizonyult: sok valódi, nem visszaélésszerű mikrovállalkozót - különösen a kreatív iparágakban, szabadúszó tanácsadókat, zenészeket, tervezőket - szorított ki a rendszerből.

De akkor hogyan tovább?

Az MKIK szerint az újraszabályozás kulcskérdése a „legyen szélesebb a KATA” mellett az, hogy milyen jövedelemáramlási útvonalakat akar a szabályozás engedni, és melyeket kell már a rendszer kialakításakor lezárni.

Nagy Elek, az MKIK elnöke a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közgyűlésén a Novotel Budapest Cityben 2026. május 27-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az MKIK öt fő irányt vázol fel, amelyek részben egymás mellett is bevezethetők lennének.

1. javaslat: jelenlegi KATA megőrzése kis B2B nyitással. A mai rendszer marad az alap (havi 50 ezer Ft, 18 milliós keret, B2C fókusz), de az éves keret 10-20%-áig B2B számlát is ki lehet állítani. Ez a legóvatosabb változat, minimális kockázattal.

2. javaslat: az eredeti 2013-as KATA visszahozása, de valorizálva. Havi 100 ezer Ft tételes adó, 12 milliós éves keret, B2B és B2C számlázás egyaránt lehetséges. A bújtatott munkaviszony kizárására koncentrációs vizsgálat javasolt: ha az árbevétel több mint 50-75%-a egyetlen megrendelőtől érkezik, automatikusan többletközteher vagy NAV-kockázati jelzés keletkezzen.

3. javaslat: Differenciált, többtételes KATA. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Music Hungary által korábban kidolgozott modell megkülönbözteti a sok ügyféllel dolgozó (B2C/szórt) és a kevés ügyféllel dolgozó (B2B/koncentrált, pl. kreatívipari) katásokat, és főállás-mellékállás szerint is eltérő tételeket alkalmaz. Ez a legrészletesebben célzott változat.

4. javaslat: MKOE/MKIK javaslat B2B különadóval. Havi 50-100 ezer Ft tételes adó, 18 milliós keret, de B2B számlára 15% különadó keletkezik. Az MKOE szerint ezt a katás vállalkozó fizeti. Az MKIK szerint a megrendelő fizesse (18%-ban megállapítva), hogy a katás oldalán ne legyen adminisztrációs teher. A számítások szerint 20-25%-os B2B különadóval érhető el az osztalékos jövedelemkivétellel való közelítő adósemlegesség.

5. javaslat: szociális KATA (maximum 6 millió Ft-ig, nem minden iparágban). Azoknak szánt megoldás, akik élethelyzetük miatt nem tudnak főállásban dolgozni, és a normál egyéni vállalkozás minimálbér utáni ~100 ezer Ft/hó kötelező TB-terhe megfizethetetlen a bevételeikhez képest. Ebben a sávban a havi 50 ezer Ft tételes adó ad minimális TB-jogosultságot, és ez a feketemunka reális alternatívája lehet.

Azt is írják:

a fenti javaslatok között felmerülhet azok párhuzamos választható bevezetése is.

Hozzáteszik továbbá, hogy adatalapú elemzésen alapuló koncepció kidolgozásának és minden szinten való egyeztetésének és bevezetésének reális határideje 2028.01.01. lehetne. 2027 évre érdemes lenne megfontolni egy átmeneti időszak meghirdetését, ami alatt a fent javasolt változatok átmeneti megoldást jelenthetnek az égető problémákra, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak egy végleges modell adatgyűjtéses tesztelésére.

Érdekes lesz látni, hogy a kormányban, nevezetesen az adóügyekért felelős Pénzügyminisztériumban milyen fogadtatásra talál a fenti vitaanyag és jelenleg milyen irányokat vizsgál a tárca.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images