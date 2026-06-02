Figyelmeztetést adott ki a Meteorológiai Világszervezet

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A trópusi Csendes-óceán keleti és középső térségében a tengerfelszín hőmérséklete április végére, május közepére már megközelítette az El Niño kialakulásához szükséges küszöbértékeket. A felszín alatti víztömegek hőmérséklete helyenként hat Celsius-fokkal is meghaladja az átlagot. Ez a jelentős hőtöbblet tovább táplálja a felszíni melegedést.

A legtöbb előrejelző klímamodell szerint a folyamat legalább mérsékelt, de akár erős intenzitású is lehet. A WMO kiemeli, hogy

még egy mérsékelt erősségű El Niño is jelentősen megnöveli a szélsőséges időjárási helyzetek kialakulásának valószínűségét.

A jelenség jellemzően a kialakulását követő második évben fejti ki leginkább a hatását a globális hőmérsékletre. A legutóbbi, 2023–2024-es epizód a valaha mért öt legerősebb közé tartozott, és komoly szerepet játszott a 2024-es globális melegrekordok megdöntésében.

A június és augusztus közötti időszakra vonatkozó globális, szezonális klímaelőrejelzés szerint szinte az egész bolygón az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. Ez fokozza a hőstressz, valamint a halmozott természeti veszélyek kockázatát. Emellett felgyorsítja az aszály kialakulását azokon a területeken, ahol a csapadékmennyiség amúgy is csökken.

Az El Niño jellegzetes regionális hatásokkal jár

Dél-Amerika déli részén, az Egyesült Államok déli területein, Afrika szarván és Közép-Ázsiában az átlagosnál több csapadékra lehet számítani. Ezzel szemben Közép-Amerikában, Dél-Amerika északi részén, a Karib-térségben, Ausztráliában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein jóval szárazabb időjárás alakulhat ki. A nyári félévben a jelenség a Csendes-óceán keleti medencéjében kedvez a hurrikánok kialakulásának, miközben az Atlanti-óceán térségében gátolja azt. Ennek megfelelően az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) az idei atlanti hurrikánszezont az átlagosnál gyengébbnek jósolja.

A regionális klímafórumok előrejelzései is megerősítik a jellegzetes El Niño-mintázatot. Afrika szarván, Dél-Ázsiában és Közép-Amerikában a kritikus esős időszakban az átlagosnál kevesebb csapadékra és melegebb időjárásra számítanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio