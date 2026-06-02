Figyelmeztetést adott ki a Meteorológiai Világszervezet

A trópusi Csendes-óceán keleti és középső térségében a tengerfelszín hőmérséklete április végére, május közepére már megközelítette az El Niño kialakulásához szükséges küszöbértékeket. A felszín alatti víztömegek hőmérséklete helyenként hat Celsius-fokkal is meghaladja az átlagot. Ez a jelentős hőtöbblet tovább táplálja a felszíni melegedést.
A legtöbb előrejelző klímamodell szerint a folyamat legalább mérsékelt, de akár erős intenzitású is lehet. A WMO kiemeli, hogy
még egy mérsékelt erősségű El Niño is jelentősen megnöveli a szélsőséges időjárási helyzetek kialakulásának valószínűségét.
A jelenség jellemzően a kialakulását követő második évben fejti ki leginkább a hatását a globális hőmérsékletre. A legutóbbi, 2023–2024-es epizód a valaha mért öt legerősebb közé tartozott, és komoly szerepet játszott a 2024-es globális melegrekordok megdöntésében.
A június és augusztus közötti időszakra vonatkozó globális, szezonális klímaelőrejelzés szerint szinte az egész bolygón az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. Ez fokozza a hőstressz, valamint a halmozott természeti veszélyek kockázatát. Emellett felgyorsítja az aszály kialakulását azokon a területeken, ahol a csapadékmennyiség amúgy is csökken.
Az El Niño jellegzetes regionális hatásokkal jár
Dél-Amerika déli részén, az Egyesült Államok déli területein, Afrika szarván és Közép-Ázsiában az átlagosnál több csapadékra lehet számítani. Ezzel szemben Közép-Amerikában, Dél-Amerika északi részén, a Karib-térségben, Ausztráliában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein jóval szárazabb időjárás alakulhat ki. A nyári félévben a jelenség a Csendes-óceán keleti medencéjében kedvez a hurrikánok kialakulásának, miközben az Atlanti-óceán térségében gátolja azt. Ennek megfelelően az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) az idei atlanti hurrikánszezont az átlagosnál gyengébbnek jósolja.
A regionális klímafórumok előrejelzései is megerősítik a jellegzetes El Niño-mintázatot. Afrika szarván, Dél-Ázsiában és Közép-Amerikában a kritikus esős időszakban az átlagosnál kevesebb csapadékra és melegebb időjárásra számítanak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Brüsszel sebészi pontossággal vágná le Európát az amerikai szoftverekről
Túl nagy a kontinens technológiai függősége.
Sulyok Tamás szerint Magyar Péter az, aki nem érti, hogy mi a feladata egy köztársasági elnöknek
Interjút adott egy német politikatudományi lapnak.
Éves szinten több százezer forintos veszteséget is okozhatnak a vállalkozásoknak a fiókban felejtett SIM kártyák
A Yettel új, hibrid üzleti tarifacsomagja a láthatatlan költségek elkerülését támogatja.
Nagy bejelentést tett a jövőjéről Stephen Curry: "életre szóló partnerséget" kötött a sztárkosarazó
"Ez nagyobb, mint egy cipőszerződés".
Nyugati pénzzel játsszák ki a szankciókat az oroszok, bármikor bekövetkezhet a katasztrófa
Egyre többen figyelmeztetnek, hogy most kell odacsapni Moszkvának.
Elindult a versenyfutás az idővel: magas halálozású járvány szedi az áldozatait, rohamtempóban készül az új oltóanyag
Pár hónapon belül elkészülhet az új vakcina.
Gigantikus tőkebevonás jön az Alphabetnél, Buffették is beszállnak az AI-versenybe
80 milliárd dolláros részvénykibocsátást jelentettek be.
Megtalálták a megoldást a halálzónára: ember nélkül küldik a frontra a harctéri monstrumokat Ukrajnában
Különleges hadiipari ökoszisztéma épül.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.