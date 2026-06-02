Futótűzként terjed az energiatárolás, miközben egyre nagyobb szeletet kér az árampiacból

Rekordévet zárt 2025-ben az akkumulátoros energiatárolási piac. A világon üzembe helyezett 108 gigawattnyi új kapacitás még az évszázad elején tapasztalt nagy gázerőmű-építési hullám ütemét is meghaladta. Az akkumulátorok szerepe ráadásul rohamtempóban változik, hiszen azáltal, hogy a déli napsütést átmentik az esti csúcsidőszakra, valódi időgépként működnek a zöldenergia számára. Ezzel a technológia egyfajta „éjszakai napfényként” funkcionál, amely pontosan akkor biztosít áramot, amikor a legnagyobb szükség van rá.

Az IEA elemzése alapján az akkumulátorok mára a modern villamosenergia-rendszerek egyik legsokoldalúbb eszközévé váltak. Az akkumulátoros energiatárolás néhány év alatt a villamosenergia-rendszerek sztárjává vált. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint 2025-ben globálisan 108 gigawatt új akkumulátoros tárolói kapacitást telepítettek, ami 54 Paksi Atomerőmű kapacitásának felel meg, és ami 40 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. Ez már önmagában is figyelemre méltó, de az igazán beszédes összevetés az, hogy

ez a növekedési ütem meghaladta a gázerőművi kapacitásbővítés 2002-es történelmi csúcsát (107 GW) is.

Ennek döntő része továbbra is a nagy, hálózati méretű (utility scale) energiatárolókhoz kötődik. Ezekből 2025-ben mintegy 87 gigawattnyi új kapacitást telepítettek, vagyis a globális akkumulátoros bővülés nagyjából négyötöde ilyen projektekből érkezett. Közben azonban a fogyasztói oldali, mérő mögötti tárolók piaca is gyorsult, főként azokban az országokban, ahol magasak a lakossági vagy vállalati villamosenergia-árak, illetve ahol célzott támogatási és szabályozási keretek segítik a beruházásokat.

Kína az élen, de van egy másik éltanuló is

Kína továbbra is messze az élen jár: 2025-ben valamivel több mint 63 gigawatt új akkumulátoros kapacitást adott hozzá a rendszeréhez, tehát a teljes telepítések több mint felét.

Második helyen az Egyesült Államok , ahol 19 gigawattnyi új kapacitás lépett be, ami éves alapon mintegy 60 százalékos növekedést jelent.

Európában ugyan az összes új kapacitás 6,2 gigawatt körül alakult, vagyis némileg elmaradt az előző évi szinttől, de a szerkezet érdemben átalakult: a nagyobb, hálózati méretű projektek több mint kétszeresére nőttek.

Közüzemi méretű (utility scale) villamosenergia-tárolók telepítési üteme globálisan - Forrás: IEA

A leglátványosabb ugrást ugyanakkor Ausztrália produkálta. Az országban az új akkumulátoros kapacitások közel 8 gigawattot értek el 2025-ben, ami

csaknem kilencszerese az egy évvel korábbi szintnek.

Különösen érdekes, hogy Ausztráliában az akkumulátorok már a telepített szabályozható kapacitások mintegy 18 százalékát adják. Ez jóval magasabb arány, mint Kínában, ahol ez 7 százalék, az Egyesült Államokban 5 százalék, Európában pedig 4 százalék körül alakul.

Az ábrán egyébként az is feltűnő, hogy az átlagos kitárolási időtartam (narancssárga pötty) is megnövekedett az elmúlt években. Ez azt jelzi, hogy az energiatárolói piac kezd elmozdulni a tisztán rendszerszintű, üzemrendi szabályozási feladatoktól

a hosszabb ki- és betárolási ciklusokat igénylő, piaci alapú energy shifting (terhelés-eltolás és arbitrázs) üzleti modellek felé.

Főszerepben az "éjszakai napfény"

A legfontosabb változás azonban a technológia működési profiljában látható. A korai akkumulátoros projektek jelentős része a gyors reagálású kiegyenlítő és frekvenciaszabályozási piacokra épült. Ezek jellemzően magas értékű, de viszonylag szűk piacok: jó bevételi lehetőséget adtak az első projekteknek, de nem feltétlenül tudnak korlátlan mennyiségű új kapacitást felszívni.

Ezzel szemben mára az úgynevezett energy shifting, vagyis az energia időbeli áthelyezése vált a dominánssá. Ennek lényege, hogy az akkumulátorok akkor töltődnek, amikor bőséges és olcsó termelés áll rendelkezésre - például a napos, alacsony keresletű déli órákban -, majd akkor táplálnak vissza, amikor a fogyasztás megugrik, a megújuló termelés visszaesik, és a rendszernek gyorsan van szüksége plusz kapacitásra.

Az akkumulátoros energiatároló rendszerek globális éves kapacitásbővítésének megoszlása az elsődleges bevételi piac alapján - Forrás: IEA

Ehhez kapcsolódik három, egyre fontosabb rendszerüzemi jelenség. Ezek azért értékelődnek fel, mert a villamosenergia-rendszerekben egyszerre nő a megújulók aránya, az elektrifikáció miatt a villamosenergia-igény, valamint a szükség a gyorsan bevethető rugalmassági eszközökre. A nap- és szélerőművek termelése időjárásfüggő, miközben a fogyasztási profil nem ehhez igazodik. Az akkumulátorok éppen ebben a "piaci résben" tudnak értéket teremteni: olyan időpontban teszik elérhetővé a már megtermelt energiát, amikor nagy szükség van rá.

Load shifting (terhelés-eltolás): Az energia időbeli átcsoportosítása. Például a tároló akkor töltődik, amikor túltermelés van és az áram olcsó vagy negatív árú (pl. déli napsütésben). És akkor táplál vissza, amikor lemegy a nap, a termelés kiesik, miközben a kereslet megugrik.

Peak clipping (csúcsborotválás): A hálózat maximális terhelési csúcsainak közvetlen levágása. Ahelyett, hogy a sokszor méregdrága és környezetszennyező gázturbinás csúcserőműveket (peaking power plants) indítanák be a napi 1-2 órás esti csúcsfogyasztás ellátására, a tárolók aktiválódnak, csökkentve a hálózati infrastruktúrára nehezedő nyomást.

Valley filling (völgykitöltés): A fogyasztási „völgyek” (alacsony terhelési időszakok, pl. éjszaka vagy a déli nettó fogyasztási minimumok) mesterséges megemelése a tárolók töltésével. Ez stabilizálja az alaperőművek működését és megakadályozza a rendszerszintű feszültségingadozásokat.

Kalifornia az egyik legjobb példa arra, hogy ez a folyamat hogyan alakítja át a villamosenergia-rendszer eddig ismert működését. Amerika egyik legfejlettebb államában a napenergia-kapacitás mára meghaladja az 55 gigawattot, ami nagyobb, mint a csúcsterhelés. Napos időben ezért a nettó terhelés - vagyis a teljes fogyasztásból levont megújuló termelés - akár nulla közelébe, sőt időnként az alá is eshet. Ez a jól ismert „duck curve” jelenség: napközben a naperőművek lenyomják a nettó terhelést, majd naplemente után rendkívül meredeken kell más forrásoknak átvenniük a termelést.

Itt jön be a ramping up (felterhelés) jelenség, ami egyre fontosabb a modern áramhálózatokon. Ez azt írja le, amikor a rendszernek rövid idő alatt nagy mennyiségű "pótlásra" van szüksége, például a naplemente utáni esti órákban, amikor hirtelen nagy mennyiségű termelés esik ki.

Korábban ezt döntően gázerőművek biztosították, amelyek termelését gyorsan (rugalmasan) fel lehet pörgetni ilyen helyzetekben. Kaliforniában azonban az akkumulátorok szerepe gyorsan nő: az IEA adatai alapján mindössze öt év alatt a tárolók a rendszer felterhelési igényéből kevesebb mint 1 százalékról 2026 első negyedévére 60 százalék fölé jutottak.

Amellett, hogy hatalmas lehetőséget is rejt magában ez a technológia, ugyanakkor

az energiapiaci befektetéseket is gyökeresen átalakítja közben

- hiszen jól látszik, milyen mértékben szorítja ki a többi technológiát.

A kaliforniai villamosenergia-tárolók szerepe a rendszer kiegyenlítésében - Forrás: IEA

Az akkumulátoros energiatárolás mellett szól az is, hogy viszonylag gyorsan telepíthető technológia. Maga az építési idő jellemzően rövid: a közüzemi méretű akkumulátorok medián építési ideje az IEA szerint körülbelül 275 nap, ami közel van a naperőművek 220 napos értékéhez, miközben a gázerőművek esetében több mint két évvel, az atomerőműveknél pedig több mint hat évvel lehet számolni.

A teljes megvalósítási időt azonban sokszor nem az építés, hanem az engedélyezés, a finanszírozás és a hálózati csatlakozás határozza meg.

Az energiatermelő projektek globális kumulatív részesedése kivitelezési idő szerint - Forrás: IEA

Ez különösen fontos tanulság Európa és Magyarország számára is. Az akkumulátoros tárolás elvileg az egyik leggyorsabban bevethető eszköz lehetne a megújulók integrációjára, a hálózati torlódások enyhítésére és a rendszer rugalmasságának növelésére. A tényleges tempót azonban a csatlakozási lehetőségek, a szabályozási keretek, a piaci árjelzések és a finanszírozhatóság döntik el.

Az elemzés szerint

Kínában a tervezéstől számítva átlagosan 1,2 év alatt áll üzembe egy-egy energiatárolói projekt, míg Európában ez több mint 2 év is lehet.

Mi a helyzet itthon?

A nemzetközi trendekkel összhangban zajlik a magyarországi energiatárolási bumm is. Bár 2022-ig gyakorlatilag nem volt ipari akkumulátoros tárolás a hazai átviteli hálózaton, ezt követően megjelentek az első fecskék, amely kapacitás

2026 május elsejére egészen 501,5 MW-ig szaladt fel.

De ami igazán érdekes, hogy mekkora az akkumulátorok súlya a hazai kiegyenlítői mixben? Ha a teljes magyar villamosenergia-rendszert (VER) nézzük, és a tankönyv szerint minden szabályozható erőművet beleszámítunk - még a Paksi Atomerőművet és a Mátrai lignites termelést is, amelyek rugalmassága erősen kérdőjeles - akkor összesen 7842,2 MW a teljes rugalmas kapacitás itthon.

Az akkumulátorok részaránya kereken 6 százalék,

tehát elmarad az IEA által vizsgált országok élmezőnyétől, de meghaladja az uniós átlagot.



Érdemes még egy kicsit árnyalni a képet és a tárolókat a funkciójuk szerint leginkább releváns szabályozható és rugalmas kapacitásokhoz mérni. Ha kizárólag a rendszerszintű szolgáltatásokban (aFRR, mFRR) legfontosabb versenytársat, a földgáz- és biogáztüzelésű kapacitást (3513,5 MW) nézzük az 501,5 MW-nyi akkumulátoros flotta már a rugalmas kapacitás 12,5 százalékát jelenti.

A fél gigawattot meghaladó hazai akkumulátor-piac bevételi forrásai ma még megoszlanak a szabályozói piacon és tőzsdei arbitrázzsal elérhető profit között. De az előbbi piacon, főleg a leszabályozási oldalon látható áresés és a HUPX napon belüli (intraday) árkülönbségei miatt a működési profil Magyarországon is rohamtempóban tolódik az energy shifting irányába.

A globális trend mindenesetre egyértelmű: az akkumulátorok már nem pusztán kiegészítő eszközök a villamosenergia-rendszerben. Egyre inkább olyan infrastruktúrává válnak, amelyek egyszerre képesek kezelni a naperőművi túltermelést, az esti csúcsokat, a hálózati szűkületeket és a rövid távú kiegyenlítési igényeket. A kérdés már nem az, hogy szükség lesz-e rájuk, hanem az, hogy a szabályozás, a hálózatfejlesztés és a piaci modellek milyen gyorsan tudnak alkalmazkodni ehhez az új szerephez.

Címlapkép forrása: SimonSkafar via Getty Images