Hatalmas razziát indított az ügyészség egy korrupciós ügyben, többeket már őrizetbe is vettek
Kiterjedt, több önkormányzatot is érintő razziasorozatot hajt végre kedden a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés és más korrupciós bűncselekmények gyanújával. A nagyszabású akció során számos helyszínen tartanak házkutatást, és több embert őrizetbe vettek. Az ügy szorosan kapcsolódik az óbudai polgármester, Kiss László ellen zajló büntetőeljáráshoz - tudósított a 24.hu.

Befolyással üzérkedés bűntette miatt indult nyomozás keretében jelenleg is több hivatalban zajlanak az intézkedések. A műveletben több mint hetven hivatalos személy vesz részt. Az ügyészek munkáját a Nemzeti Védelmi Szolgálat segíti, a helyszíneket pedig a Készenléti Rendőrség biztosítja.

A hatóságok a házkutatások és bizonyítékok lefoglalása mellett több ember előállításáról, valamint őrizetbe vételéről is határoztak. Az ügyészség az akció lezárása és az adatok értékelése után, várhatóan a hét második felében ad bővebb tájékoztatást a részletekről.

A mostani lépések abba a folyamatban lévő büntetőeljárásba illeszkednek, amelynek során idén augusztusban gyanúsítottként hallgatták ki és vették őrizetbe Kiss Lászlót, Óbuda polgármesterét. A Demokratikus Koalícióból nemrég kilépett politikus tavaly májusban hagyta el a büntetés-végrehajtási intézetet, és azóta szabadlábon védekezik. A vádhatóság szerint vezető beosztásával visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen fogadott el jogtalan előnyt. A polgármestert emellett közbeszerzési eljárások manipulálásával, valamint jelentős értékre elkövetett pénzmosással is gyanúsítják.

