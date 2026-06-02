Hatalmas razziát indított az ügyészség egy korrupciós ügyben, többeket már őrizetbe is vettek

Befolyással üzérkedés bűntette miatt indult nyomozás keretében jelenleg is több hivatalban zajlanak az intézkedések. A műveletben több mint hetven hivatalos személy vesz részt. Az ügyészek munkáját a Nemzeti Védelmi Szolgálat segíti, a helyszíneket pedig a Készenléti Rendőrség biztosítja.

A hatóságok a házkutatások és bizonyítékok lefoglalása mellett több ember előállításáról, valamint őrizetbe vételéről is határoztak. Az ügyészség az akció lezárása és az adatok értékelése után, várhatóan a hét második felében ad bővebb tájékoztatást a részletekről.

A mostani lépések abba a folyamatban lévő büntetőeljárásba illeszkednek, amelynek során idén augusztusban gyanúsítottként hallgatták ki és vették őrizetbe Kiss Lászlót, Óbuda polgármesterét. A Demokratikus Koalícióból nemrég kilépett politikus tavaly májusban hagyta el a büntetés-végrehajtási intézetet, és azóta szabadlábon védekezik. A vádhatóság szerint vezető beosztásával visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen fogadott el jogtalan előnyt. A polgármestert emellett közbeszerzési eljárások manipulálásával, valamint jelentős értékre elkövetett pénzmosással is gyanúsítják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images