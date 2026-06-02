Heves zivatarok tartanak Magyarország felé: jégesővel és felhőszakadással érkezik a csapadék

A nap első felében a csapadék még elsősorban a nyugati országrészre koncentrálódik, ahol egyre többfelé ered el az eső, alakul ki zápor, és elszórtan – északnyugaton a legkisebb eséllyel – zivatarok is kialakulhatnak. A déli óráktól a csapadékzóna a középső területek fölé húzódik, délutánra pedig már inkább a keleti vármegyékben kell számítani intenzívebb záporok és zivatarok megjelenésére.

A viharokat jellemzően 50-65 km/h-s széllökések, apró szemű jégeső,

valamint rövid idő alatt lezúduló, 15-25 milliméternyi csapadék kísérheti.

Az ország déli felén és az Északi-középhegység térségében lokális felhőszakadások is kialakulhatnak, amelyek során akár 30-40 milliméter eső is eshet. Kora este a délkeleti határvidéken hevesebb zivatarok sem kizártak, itt a viharos széllökések sebessége a 80-85 km/h-t is elérheti. Az éjszaka folyamán a keleti tájakon is alábbhagy a csapadék, és mindenhol lecsendesedik a légkör.

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