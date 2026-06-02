Kezdeményezték Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő letartóztatását

Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását, akit az óbudai korrupciós botrányhoz kapcsolódó parkfenntartási ügyben befolyással üzérkedéssel gyanúsítanak. A politikus tagadja a vádakat, sorsáról csütörtökön dönt a bíróság. A keddi akció során az üggyel összefüggésben Őrsi Gergelyt, a II. kerület polgármesterét is őrizetbe vették - számolt be a HVG.

A Központi Nyomozó Főügyészség nagyszabású művelete során több helyszínen, köztük önkormányzatoknál is házkutatásokat tartott és bizonyítékokat foglalt le. Ennek keretében vették őrizetbe Molnár Zsoltot és Őrsi Gergelyt is. Molnár ügyvédje megerősítette, hogy az eljárás hátterében a régóta vizsgált parkfenntartási visszaélések állnak,

a volt képviselő pedig panasszal élt a gyanúsítás ellen.

A nyomozás adatai szerint 2023-ig egy több cégből álló hálózat szerezte meg a fővárosi kertészeti, temetőgondozási és fűnyírási feladatokat, függetlenül az érintett önkormányzatok politikai vezetésétől. A munkákat alvállalkozók bevonásával, jelentősen túlárazva végeztették el, a keletkezett hasznot pedig az alsóbb szintű cégekből készpénzben felvették, majd kenőpénzként visszaosztották.

A korrupciós hálózat egyik kulcsszereplője a kihallgatásán elismerte a túlárazást. Beismerése szerint a feladatokat végrehajtó cégektől készpénzt kért vissza, és tisztában volt azzal, hogy ehhez fiktív vagy túlárazott számlák befogadására volt szükség.

A kiterjedt ügyben korábban már meggyanúsították Kiss Lászlót, a III. kerület polgármesterét is. A politikus határozottan tagadja a bűncselekmény elkövetését, és politikai indíttatásúnak tartja az ellene folyó eljárást.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

