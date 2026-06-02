Kiadták a figyelmeztetést: hatalmas ragadozó bukkant fel a népszerű magyar kirándulóhelyen

2026. május 31-én az Aggteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 01-én az ANP déli részén Égerszög település külterületén láttak barnamedvét. Az egyik alkalommal kirándulók, másik alkalommal pedig az őrszolgálat tagjai észlelték az állatot.

Az Aggteleki Nemzeti Park szerint lehet, hogy ugyanazt az állatot látták, de az is lehet, hogy két különböző medvéről van szó.

A park részletes ajánlást tett közzé weboldalán, mi a teendő, ha az ember medvével találkozik.

