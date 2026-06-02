Kiderült, mit kérnek az önkormányzatok a kormánytól – már látszik, hol lehetnek az ütközési pontok

A szolidaritási hozzájárulás kivezetését, a gépjárműadó visszaadását, a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának visszaállítását és több korábban elvett feladat önkormányzatokhoz telepítését javasolja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet szerdán egyeztet a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériummal, ahová egy 23 pontos javaslatcsomaggal érkezik.

"Stratégiai irányok és első lépések" címmel készített javaslatcsomagot a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), amelyet a szervezet a kormánnyal folytatott szerdai egyeztetésen át is adna a minisztériumnak. A keddi sajtótájékoztatón Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Karácsony Gergely főpolgármester és Eszes Béla, Jánoshida polgármestere beszélt arról, milyen változtatásokat tartanak sürgősnek az önkormányzati rendszerben.

Gémesi szerint az elmúlt 16 évben nem alakult ki érdemi, garanciákkal bíró párbeszéd a kormány és az önkormányzatok között. Bár működött az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa, ez szerinte inkább tájékoztatási fórum volt, nem valódi egyeztetés. A MÖSZ most azt szeretné elérni, hogy a kormány és az önkormányzatok között partneri együttműködés induljon el, mert szerintük sikeres kormányzati program sem képzelhető el működőképes önkormányzatok nélkül.

A csomag két részre oszlik: az egyik azokat az azonnali lépéseket tartalmazza, amelyeket már 2026-ban meg kellene tenni, a másik pedig közép- és hosszú távú stratégiai irányokat jelöl ki. Az első körben finanszírozási, deregulációs és jogszabály-módosítási javaslatok szerepelnek, mert Gémesi szerint több önkormányzatnál már az év végén komoly működési gondokat okozhat a pénzhiány.

Amit mi kérünk, az egy szóban is összefoglalható: partnerség

– mondta Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely a nagyobb városokat érintő javaslatok közül elsőként a szolidaritási hozzájárulást emelte ki. A főpolgármester szerint a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan, és "büntetőadóvá" vált azokkal az önkormányzatokkal szemben, amelyek jelentősebb saját bevétellel rendelkeznek.

A MÖSZ azt javasolja, hogy a hozzájárulást néhány év alatt vezessék ki, első lépésként pedig már a következő évi költségvetésben maximálják az elvonást az előző évi iparűzési adóbevétel 15 százalékában.

A szövetség emellett egy átláthatóbb, régiós szinten működő területi kiegyenlítő rendszert hozna létre. Karácsony szerint a szolidaritásnak valódi kiegyenlítő szerepet kellene betöltenie, nem pedig a központi költségvetés bevételi forrásaként működnie. Ehhez kapcsolódva a Versenyképes Járások Program megszüntetését is kérik, és azt javasolják, hogy már idén ne kelljen az önkormányzatoknak befizetniük az iparűzési adó többletéből származó összegeket.

A MÖSZ azt is szeretné elérni, hogy megszűnjön az a helyzet, amelyben egyes önkormányzatok nettó befizetői a központi költségvetésnek. Karácsony szerint ez Budapestet érinti a legnagyobb mértékben, de több vidéki település is hasonló helyzetben van. A főpolgármester emlékeztetett arra is, hogy a helyi közösségi közlekedéshez korábban adott állami kiegészítő normatívát vissza kellene állítani, mert annak megszüntetése különösen a megyei jogú városok költségvetésében okozott jelentős hiányt.

Eszes Béla a kisebb települések problémáiról beszélt. Felidézte, hogy a 3178 magyar önkormányzatból több mint 3000 tízezer lakos alatti, és több mint 2800 ötezer lakos alatti település. Ezek jelentős része nem rendelkezik nagy ipari parkkal vagy komoly helyi iparűzési adóbevétellel, ezért különösen fontos számukra a kiszámítható állami finanszírozás.

A kistelepülések érdekében a MÖSZ visszahozná a személyi jövedelemadó helyben maradó részét, és felülvizsgálná a gépjárműadó elvonását is. Eszes szerint a gépjárműadót a ciklus végéig teljes egészében vissza kellene adni az önkormányzatoknak, mert a kisebb településeken ebből lehetne finanszírozni az utak javítását, a kátyúzást és a közlekedésbiztonsági fejlesztéseket.

Az önkormányzati elképzelések ezen a ponton erősen ütközésbe kerülhetnek a kormány deficitcsökkentési kényszerével. Az szja az egyik legjelentősebb forrása a büdzsének, amit az anyák mentessége már így is megnyirbált, ezért Kármán András pénzügyminiszternek valószínűleg lenne egy-két szava ahhoz, hogy ennek egy része helyben maradjon. Az is feltűnő, hogy az önkormányzatok a szolidaritási hozzájárulás kivezetéséről beszélnek, míg a Tisza csak a mértékének a csökkentéséről. Persze a tárgyalások során még közeledhetnek az álláspontok.

A javaslatcsomag a feladatmegosztás újragondolásával is foglalkozik. Karácsony szerint minden olyan feladatot vissza kellene adni a helyi szintnek, amelyet ott hatékonyabban lehet ellátni. Példaként az építéshatósági és építésfelügyeleti ügyeket, a gyámügyi igazgatást és a védőnői hálózatot említette. Az oktatás ügyét bonyolultabbnak nevezte, de a MÖSZ hosszabb távon azt is célként fogalmazza meg, hogy az alap- és középfokú oktatás ismét önkormányzati, illetve önkormányzati társulási feladat lehessen.

Eszes ehhez hozzátette: a kisebb települések nem feltétlenül kötelező feladatként kérnék vissza az iskolafenntartást, hanem lehetőségként. Szerinte a finanszírozásnak nem attól kellene függnie, hogy az iskola állami, önkormányzati, egyházi vagy más fenntartásban működik, hanem attól, hogy a gyerekek ellátásához mekkora forrásra van szükség.

Gémesi a polgármesteri fizetések esetleges csökkentéséről szóló kérdésre reagálva hangsúlyozta, hogy az önkormányzati rendszer nem az államigazgatás része, a polgármestereket helyben választják meg, és a bérezésüket szerinte a köztisztviselői bérrendszerhez kellene igazítani.

"Nagyon nem szeretném, hogyha az a kinyíló társadalmi párbeszéd, ami egy jó önkormányzati rendszerről szól, belegabalyodna ilyen kicsit bulváros kérdésekbe, mint hogy mennyit keresnek a polgármesterek" – tette ehhez hozzá Karácsony. Úgy fogalmazott: lehet beszélni „szerény mértékű korrekcióról”, de szerinte nem az lenne a jó irány, ha az új kormány csökkentené a polgármesterek fizetését, miközben nem adja vissza az önkormányzatok forrásait.

A főpolgármestert Budapest uniós forrásairól is kérdezték. Karácsony azt mondta, a főváros korábban nagyjából 300 milliárd forint értékű fejlesztésben állapodott meg kohéziós forrásokból, de ezek többsége nem érkezett meg.

Szerinte Budapestnek vannak előkészített projektjei, köztük villamos- és trolibeszerzések, köztérmegújítások, a Nagykörút és a pesti alsó rakpart fejlesztése, ezért a főváros gyorsan tudna forrásokat felhasználni, ha azok megnyílnának.

A MÖSZ vezetői összességében azt várják a szerdai egyeztetéstől, hogy ne egyszeri konzultáció, hanem rendszeres és érdemi tárgyalási folyamat induljon el.

