FONTOS Lakhatás, Intercity, HÉV, kkv-támogatások - erre költjük a visszaszerzett uniós forrásokat
Korrupciós nyomozás: volt parlamenti képviselőt és kerületi polgármestert is előállítottak
Molnár Zsolt volt MSZP-s parlamenti képviselőt és Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert is előállították kedden egy korrupciós üggyel kapcsolatos nyomozás során – tudta meg a 24.hu. Az ügyben a hírek szerint további politikusok is érintettek lehetnek.

Kedd reggel közleményt adott ki a Központi Nyomozó Főügyészség arról, hogy vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával átfogó razziát tartottak. Az ügy szorosan kapcsolódik az óbudai polgármester, Kiss László ellen zajló büntetőeljáráshoz.

Délelőtt még csak arról szóltak a hírek, hogy több embert előállítottak, majd a 24.hu megtudta, hogy

köztük lehet Molnár Zsolt egykori szocialista képviselő és Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere is.

Úgy tudják, hogy az előállított politikusok kihallgatására kedd délután kerülhet sor, az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek.

A lap cikkének megjelenése után a II. kerületi önkormányzat megerősítette, hogy a polgármester lakhelyén és a Polgármesteri Hivatalban is nyomozati cselekményt végeztek. Kiemelték, hogy mindenben együttműködtek a hatóságokkal, a kért iratokat a rendelkezésükre bocsátották. Hozzátették, hogy a hivatal és Őrsi Gergely minden esetben törvényesen jártak el, ezt hajlandók a hatóságok felé is igazolni.

A 24.hu cikke szerint a mostani előállítások összefüggésben lehetnek azzal az üggyel, melynek keretében 2024 áprilisában letartóztatták Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát. A vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatta le különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, illetve üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt.

