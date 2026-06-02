Közel 100 milliárd forintos árbevételhez ért a Praktiker

A Wallis Csoport tulajdonában álló Praktiker tavaly 98,5 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, ami az egy évvel korábbi 88,1 milliárddal szemben mintegy 11,8 százalékos bővülés. Az üzemi eredményt jelző EBITDA 3,7 milliárd forintra emelkedett, ez éves összevetésben 34 százalékos javulás, a mutató a megelőző évi 2,8 milliárdról nőtt.

A nyereségesség így a stagnáló piaci környezet és a magas beruházási aktivitás rövid távú költségterhe mellett is javult,

az EBITDA-marzs a 2024-es nagyjából 3,1 százalékról 3,8 százalék körüli szintre nőtt.

A társaság 2025-ben 3,68 milliárd forint értékben hajtott végre beruházásokat. A növekedés mintegy fele az új áruháznyitásokból, a másik fele organikus bővülésből származott.

Az árbevétel-növekedéshez két nyitás járult hozzá: a Praktiker Debrecenben a második, a Balaton térségében, Veszprémben pedig az első egységét adta át. Ezzel a hálózat 23 áruházra, az összterület közel 150 ezer négyzetméterre nőtt, a nyitásokkal a társaság szerint több mint száz új munkahely jött létre. A lánc országszerte közel 1500 embert foglalkoztat, beszállítóinak 80 százaléka a közlés szerint tavaly is magyar vállalat volt.

Az online értékesítés a társaság szerint az áruházi forgalommal közel azonos ütemben bővült. A vállalat az elmúlt időszakban megújította mobilalkalmazását, valamennyi áruházában és a webshopban bevezette a qvik fizetési módot, és digitális navigációs, illetve készletellenőrző funkciókat épített be a felületeibe. Két áruházában elindította márkanagykövet-szolgáltatását, amelyet a tervek szerint további négy egységre terjeszt ki.

Flórián László vezérigazgató szerint a 2025-ös számok azt mutatják, hogy az áruházi lefedettség növelése, a vásárlói kiszolgálásra épülő fejlesztések és a működési hatékonyság együtt biztosíthatják a növekedést és a javuló eredményességet. A cég a jövőben tovább bővítené földrajzi elérhetőségét, és a fizikai, illetve az online térben is bővítené szervizjellegű szolgáltatásait.

A 2026-os kilátásokkal kapcsolatban a vezérigazgató kiemelte, hogy több éves stagnálás után az otthonteremtési állami támogatási programok – köztük az Otthon Start lakáshitelprogram – és a fogyasztói bizalom élénkülése

felhajtóerőt adhat a barkácspiacnak.

Forgalom alapján a Praktiker öt legnagyobb kategóriája tavaly a szaniter, a kerti termékek, az építőanyagok és segédanyagok, a hidegburkolás, valamint a világítás és elektromos szerelés volt. A legnagyobb növekedést a nagy kategóriák közül a melegburkolás, a szabadidő-sport-játék, a szaniter, a kerti termékek, valamint a vasáru-zár-vasalat szegmens érte el.

A környezeti vállalások terén a társaság 2025-re 15 áruháza tetején telepített napelemes termelést, amely az éves áramfogyasztás mintegy 25 százalékát fedezi; a hálózat teljes LED-esítése korábban lezárult. A vállalat akciós kiadványát több éve kizárólag digitálisan terjeszti.