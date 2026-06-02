Külügyi elbocsátások: megszólalt a parlamenti államtitkár
Belső átvilágítást és intézményi átszervezést indítottak a Külügyminisztériumban, amelynek keretében 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték – jelentette be Velkey György a tárca parlamenti államtitkára.

A képviselő tájékoztatása szerint a tárca több mint ezer fős állományából az a néhány tucat munkatárs érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Velkey kifejtette, hogy

az érintettek tevékeny részesei voltak annak a folyamatnak, amelynek következtében Magyarország elveszítette nemzetközi hitelességét és szövetségesei bizalmát, valamint az Európai Unió szélére sodródott legfontosabb partnerei szemében.

A döntésről minden érintett munkavállalót személyesen tájékoztattak és indokolták a lépést. Közülük 38-an már el is fogadták a közös megegyezésre vonatkozó javaslatot.

"Az intézkedés nem politikai tisztogatást jelent, hanem igazságos és méltányos eljárást. Ezzel azoknak a diplomatáknak és állampolgároknak kívánunk igazságot szolgáltatni, akik az elmúlt időszakban háttérbe szorultak a tárcánál folyó munka miatt" – fogalmazott a képviselő.

A személyi és strukturális változtatások elsődleges célja egy új, hiteles külügyi rendszer kialakítása.

Az ügy előzménye, hogy ellentmondásos információk láttak napvilágot a Tisza-kormány Külügyminisztériumában zajló személyi változásokról. Miközben sajtóértesülések és egykori dolgozók tömeges, akár kétszáz főt érintő, kényszerített leépítésekről számolnak be, a tárca cáfolja ezeket a számokat. A minisztérium állítása szerint csupán a korábbi vezetés közvetlen stábjától válnak meg, ám az érintettek nyomásgyakorlásra és a korábbi ígéretekkel szembemenő, méltánytalan bánásmódra panaszkodnak

