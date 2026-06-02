Lakhatás, Intercity, HÉV, kkv-támogatások - erre költjük a visszaszerzett uniós forrásokat

Kapitány István, Kármán András és Vitézy Dávid is részt vett azon a mai kormányzati háttérbeszélgetésen, ahol a felszabaduló uniós források felhasználásáról tudhattunk meg részleteket.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az uniós forrásokról szóló tárgyalások utolsó egy hete volt rendkívül intenzív, ugyanakkor a Bizottság egyetlen új feltételt sem fogalmazott meg azon túl, amelyek már eddig is ismertek voltak. Így nem volt szó természetesen sem Ukrajnáról sem a migrációról, ezek a felvetések valótlanok - mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, érzékeltetve, hogy elsősorban a részletekben, a megoldási módokban zajlottak az intenzív egyeztetések.

Az egyeztetéseken a 2022 óta ismert szupermérföldkövek és a kondicionális eljárás feltételei voltak teljes mértékében irányadók. Olyannyira, hogy az uniós pénzek visszaszerzésére már volt egy sor korábban kidolgozott javaslat is, amelyeket azonban az előző kormány valamilyen okból végül nem illesztett be a magyar jogrendbe.

Korrupció

A kormány a korrupcióellenes intézkedések végrehajtásában teljesen egyetértett, sőt, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás extra magyar lépés volt. E témán belül teljes átalakításra vár a vagyonnyilatkozatok rendszere. Részletesebb lesz, szélesebb kört érint (pl. családtagokat) és az Integritás Hatóság jogkört kap az ellenőrzésre. Hiányosságok, valótlanságok esetén pótlásra való felszólítás és büntetőeljárás is jöhet. A közérdekű adatok kikérése egyszerűbb lesz.

Alapítványok, alapok

A közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) ebben a formában nem maradhatnak fent. A nem felsőoktatási kekvák ősztől újra közvagyonná válnak. A felsőoktatási intézményt fenntartó alapítványoknál hosszabb átmeneti időszak jön, 2027. szeptembertől lesz teljes átállás. Az új működési forma kialakításában a Bizottság szabad kezet ad a kormánynak, de az átalakításban a 2022-ben megfogalmazott uniós észrevételek lesznek az irányadók.

Az uniós végrehajtó testület ismert elvárása volt, hogy az összeférhetetlenségi szabályokat szigorítsák a kuratóriumoknál. A megmaradt vitás pontok az Orbán-kormány és a Bizottság között főleg a kuratóriumi tagok mandátum idejére vonatkoztak, mivel Brüsszel csak négy évig tartó kinevezéseket fogadna el, míg az előző kabinet 6 éves időt határozott meg a törvényekben. A közhatalmi és politikai funkciót betöltő személyek csak azután kerülhetnének be az alapítványokat irányító testületekbe, hogy 2 éve megszűnt a megbizatásuk a kormányban vagy az államigazgatásban. A harmadik, legfontosabb pont, hogy a legutolsó jogszabály módosításkor az összeférhetetlenségi szabályoknál egy olyan distinkciót tett az Orbán-kormány, hogy csak azokra a kekvákra vonatkozna, amelyek uniós pályázatokért pályáznak, míg az Európai Bizottság minden ilyen alapítványra kiterjedő, univerzális törvényt akar látni.

A magántőkealapok szabályozásának megváltoztatás folyamatban van. Ez a transzparencia növelését célozza, aminek első számú eleme a végső tulajdonosok megismerhetőségének biztosítása.

Vitézy értékelése szerint a teljes 16,4 milliárd eurós csomag elfogadásához szükséges jogszabályok elfogadása a nyár folyamán végigvihető.

Projektek

A megszerzett uniós források számos projekt finanszírozását fogják szolgálni.

Egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenységre megy majd 2,2 milliárd euró .

tevékenységre megy majd . A 4,2 milliárd euró kohéziós forrás hoz a projektlista még nem készült el, ennek összeállítása a következő hetekben várható. Fontos szempont, hogy mit lehet 2029-ig befejezni, ezért itt is prioritást élveznek a már korábban előkészített projektek. Ezekben van közlekedési és közmű beruházás.

hoz a projektlista még nem készült el, ennek összeállítása a következő hetekben várható. Fontos szempont, hogy mit lehet 2029-ig befejezni, ezért itt is prioritást élveznek a már korábban előkészített projektek. Ezekben van közlekedési és közmű beruházás. Bár volt kormányzati törekvés a megszerzésére, a maradék 2 milliárd euró kohéziós forrás , amit az elmúlt két évben azért buktunk el, mert a felfüggesztés miatt kicsúsztunk a határidőből, már végleg elveszett. Ezekből tipikusan környezetvédelmi, energetikai, vasúti fejlesztések valósultak volna meg.

, amit az elmúlt két évben azért buktunk el, mert a felfüggesztés miatt kicsúsztunk a határidőből, már végleg elveszett. Ezekből tipikusan környezetvédelmi, energetikai, vasúti fejlesztések valósultak volna meg. A legnehezebb feladat az RRF források teljes visszaszerzése volt, itt a projektlista teljes újratárgyalásával, illetve a projekek megvalósítási módjának leegyeztetésével sikerült az uniós szándékot 4-5 millárd euróról 10-re feltornászni.

teljes visszaszerzése volt, itt a projektlista teljes újratárgyalásával, illetve a projekek megvalósítási módjának leegyeztetésével sikerült az uniós szándékot 4-5 millárd euróról feltornászni. Ebből a forrásból 2,6 milliárd euró elköltése már zajlik, csak nem volt rá eddig valódi fedezet. (Bár ennek egy részére az előző kormány az idei költségvetésbe betervezte az RRF-forrásokat úgy, hogy valójában nem volt biztosított ennek megszerzése.) Ez így most költségvetési mozgásteret is jelent - hívta fel a figyelmet Kármán András pénzügyminiszter.

elköltése már zajlik, csak nem volt rá eddig valódi fedezet. (Bár ennek egy részére az előző kormány az idei költségvetésbe betervezte az RRF-forrásokat úgy, hogy valójában nem volt biztosított ennek megszerzése.) Ez így most költségvetési mozgásteret is jelent - hívta fel a figyelmet pénzügyminiszter. Az RRF források feszes (nyár végi) határidejének tartásában segít, hogy néhány már előkészített projektet egyszerűen átemelnek a kohéziós forrásokból finanszírozottak közül. Így ott majd megnyílik a lehetőség olyan új projektekre, amelyek megvalósítása több időt igényel.

Az 1,1 milliárd eurós keretből futja majd CAF villamosok vásárlására, és egyéb operatív programokból való átemelés

keretből futja majd vásárlására, és egyéb operatív programokból való átemelés 1,5 milliárd euróból az energiahálózat fejlesztése, felújítása történik majd, ez 1000 MW/év felvételét teszi lehetővé, nap és szélenergia kapacitások tudnak belépni.

az fejlesztése, felújítása történik majd, ez 1000 MW/év felvételét teszi lehetővé, nap és szélenergia kapacitások tudnak belépni. 1,5 milliárd euróból vissza nem térítendő támogatási és hitelprogramot nyújt a kormány a kis- és középvállalkozások számára. Ennek megvalósítása az MFB-n keresztüli feltőkésítés formájában történik majd - mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Portfolio kérdésére Gerendás János államtitkár elismerte, hogy a programok párhuzamosságot jelentenek a most futó Széchenyi forrásokkal, amit érdemes lesz megszüntetni, de ennek módja egyelőre stratégiai vizsgálat alatt van.

euróból vissza nem térítendő támogatási és hitelprogramot nyújt a kormány a számára. Ennek megvalósítása az MFB-n keresztüli feltőkésítés formájában történik majd - mondta gazdasági és energetikai miniszter. A Portfolio kérdésére államtitkár elismerte, hogy a programok párhuzamosságot jelentenek a most futó Széchenyi forrásokkal, amit érdemes lesz megszüntetni, de ennek módja egyelőre stratégiai vizsgálat alatt van. Lakhatási programok is indulnak, ennek keretében kollégiumi férőhelyek és bérlakások is épülnek. Ezek célpontja elsősorban Budapest, Debrecen és Győr vidéke, ahol van népességnövekedés. A fővároson belül Vitézy külön kiemelte a Diákváros és a Rákosrendezői projektet. A támogatásintenzitás 20%-os lesz, így a remények szerint a magántőkével együtt 3-5 milliárd euró mozdul meg.

is indulnak, ennek keretében kollégiumi férőhelyek és bérlakások is épülnek. Ezek célpontja elsősorban Budapest, Debrecen és Győr vidéke, ahol van népességnövekedés. A fővároson belül Vitézy külön kiemelte a Diákváros és a Rákosrendezői projektet. A támogatásintenzitás 20%-os lesz, így a remények szerint a magántőkével együtt 3-5 milliárd euró mozdul meg. 1,8 milliárd euró jut közlekedési beruházásokra. 1 milliárdból az Intercity gépparkjának cseréje történik meg (200 kocsi cseréjéről lehet szó). 0,8 milliárd euró a HÉV fejlesztésekre megy, a csepeli, szentendrei, ráckevei járatok újulhatnak meg. A megvalósítás egy sajátos lízingcég létrehozásával, majd ebben történő tőkeemeléssel történik majd.

Költségvetési ügyek

Eredetileg az uniós elvárások között szerepelt a nyugdíjreform végrehajtása és a különadók kivezetése. Sikerült azonban elérni, hogy ezek kikerüljenek a programból, mert a határidő nem volt reális - mondta el Kármán András. (Ezeket a túlzottdeficit-eljáráshoz az új uniós gazdaságirányítási rendszeren belül a középtávú strukturális finanszírozási tervben kezeli majd a kormány: a nyugdíjreform esetében egy új, a költségvetés fenntarthatóságát segítő menetrendet határoznak meg 5-7 éves időtávra, míg az adórendszer egyszerűsítésénél is meghatároznak egy időhorizontot az egyes adónemek kivezetésére.)

Vállalta viszont a kormány, hogy a költségvetés bevételi szempontjait előtérbe helyezve elindul a vállalati adóterhek középtávú kiegyenlítése. A nem hatékony kivételeket és kedvezményeket a kormány kivezeti a társasági adóból.

A bizalmi vagyonkezelést a kormány felülvizsgálja, és úgy módosítja, hogy ne teremthessen lehetőséget adóelkerülésre.

A kiskereskedelmi különadóban lesz változás, ami a hazai és a külföldi szereplők szempontjából a versenysemlegesség megteremtését szolgálja (emiatt a franchise-ok szabályozása változhat), de a kulcsokat ez nem érinti.

Ezzel egy költséges jogi eljárást is megspórolhat az új kormány, miután idén áprilisban egy közel másfél évig tartó kötelezettségszegési eljárás végén az Európai Bizottság beperelte Magyarországot az Európai Unió bíróságán. Az uniós testület érvelése szerint a jelenlegi szabályozás diszkriminatív, sérti a tőke és szolgáltatások szabad áramlásának alapjogait, mivel célzottan a külföldi tulajdonú láncokra szabta az Orbán-kormány. Az adónemet várhatóan elkaszálná a bíróság, így egy peren kívüli megegyezés lenne mind a két fél érdeke.

A költségvetési tervezés átláthatóságát növelni fogják. A legnagyobb állami vállalatok monitoringját erősíteni fogják, a büdzsé kiadási oldala transzparensebbé válik, különböző homályos alapok megszűnnek. Augusztus végéig feláll egy munkacsoport, amelynek célja a középtávú költségvetés készítéséhez szükséges legjobb nemzetközi gyakorlatok áttekintése lesz. Fiskális szabályok és a költségvetési tanács hatásköre is érintett lehet.

Kármán András elmondta, hogy az uniós források költségvetési mozgástérre gyakorolt hatása rendkívül bonyolult. A megszerzett források különböző típusúak (támogatás, hitel), államháztartási körön belülre és kívülre is kerül belőle, egy részüket már elköltötték (vagy volt már rá fedezet, vagy csak most lett), ezért az eredményszemléletű és pénzforgalmi szemléletű állami gazdálkodást eltérően érintik.

Ami biztos, hogy a pénzforgalmi hiány csökkenni fog, és emiatt az államadósságra is mérséklő hatással lesz, illetve a finanszírozási költséget is lehet csökkenteni. Ugyanakkor az még nem világos, hogy az év végi adósságszámban ebből mennyi jelenik meg, Kármán úgy fogalmazott, hogy a jövő év első hónapjaiban már biztosan látjuk az államadósság-csökkentő hatást.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy rövid távon a megjelenő EU-források inkább finanszírozási kihívást jelentenek, hiszen megnyílik a költési lehetőség, de ennek fedezete csak 2026 utolsó hónapjaitól érkezik majd be.

Címlapkép forrása: Portfolio