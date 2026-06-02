Lezárult Magyar Péter és Friedrich Merz berlini tárgyalása, fontos gazdasági és külpolitikai ügyekben nyilatkozott a magyar miniszterelnök

Magyar Péter magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, aki történelmi fordulópontnak és Magyarország európai visszatérésének nevezte a magyarországi kormányváltást. Az új kormányfő kiterjedt európai diplomáciai körútjának legújabb állomásán a két vezető a szorosabb együttműködésről, az uniós versenyképességről és hazánk nyugati szövetségi rendszerben elfoglalt helyének megerősítéséről egyeztetett. A sajtótájékoztatón a magyar kormány külpolitikai célkitűzéseiről, Ukrajna EU-csatlakozásáról és a német-magyar gazdasági kapcsolatok erősítéséről is szó esett.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Lezárult Magyar Péter miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár kétoldalú tárgyalása, melynek végén a felek közös sajtótájékoztatót tartottak.

Németország partner lesz Magyarország európai visszaintegrálódásában

Friedrich Merz a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy

a magyarországi politikai változás bebizonyította, az inga nemcsak az autoriter irányba lenghet ki, hanem képes visszatérni a politikai középhez is.

A kancellár gratulált Magyar Péter győzelméhez, és reményét fejezte ki, hogy az új miniszterelnök visszavezeti az országot Európa szívébe, amihez Németország partneri támogatást ígért.

A mai kormányfői megbeszélésen kiemelt témaként szerepelt az európai versenyképesség javítása és a többéves uniós költségvetés elfogadása is.

Mindezek mellett szóba került Ukrajna anyagi támogatása és lehetséges európai uniós csatlakozása is, amellyel kapcsolatban Merz jelezte, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése elengedhetetlen, de ez nem lehet akadálya az integrációs folyamatnak. A két vezető két hét múlva, a brüsszeli uniós csúcson folytatja a párbeszédet.

Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke beszédében a két nemzet történelmi kapcsolatát, különösen a vasfüggöny lebontásában játszott közös szerepét méltatta. Megerősítette, hogy Magyarország szabad és szuverén államként tér vissza az európai asztalhoz.

Kiemelte, hogy bár nem fognak mindig mindenben egyetérteni, a magyar kormány kész a nyílt és konstruktív vitákra olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a migráció, a külpolitika és a versenyképesség.

A miniszterelnök egyúttal meghívta a német kancellárt az 1956-os forradalom közelgő 70. évfordulójára szervezett magyarországi ünnepségre.

A magyar kormány mindent meg fog tenni a német-magyar (gazdasági) kapcsolatok erősítéséért

Magyar Péter beszédében kiemelte, hogy a német-magyar gazdasági kapcsolatok mindkét fél számára gyümölcsözőek, hazánk pedig mindent meg fog tenni, hogy ez a jövőben is így maradjon. A német befektetések és a magyar tudás kombinációja a kormányfő szerint nagy dolgokra lehet képes,

ezért a kormány le fog ülni a legnagyobb német befektetők képviselőivel és meghallgatja véleményüket.

Magyarország elemi érdeke, hogy a jövőben még több német befektetés valósuljon meg, ennek érdekében pedig a Tisza-kormány mindent meg is fog tenni

- mondta el Magyar Péter, aki a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat egyaránt szorosabbra szeretné vonni. A kormányfők energetikai kérdésekről is egyeztettek, Magyar Péter pedig hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból tudja beszerezni a földgázt és a kőolajat is.

Ez nemcsak ellátásbiztonsági, hanem árazási szempontból egyaránt kulcsfontosságú, hiszen ez biztosítja a versenyt és az alacsonyabb árakat

- magyarázta a Tisza-kormány vezetője.

Haladnak az ukrán-magyar tárgyalások, Magyar Péter a jövő hét elején találkozhat Zelenszkij elnökkel

A sajtótájékoztatón a magyar kormányfő is megerősítette, hogy technikai szintű tárgyalások zajlanak Ukrajnával az ott élő magyarok nyelvi, kulturális és oktatási jogait illetően. Magyar Péter elmondása szerint az egyeztetések jól haladnak, a héten akár le is zárulhatnak.

A Tisza-kormány első embere megerősítette, hogy örömmel találkozna Zelenszkij elnökkel (erre a jövő hét elején kerülhet sor), amennyiben sikerül megállapodni ezekről az alapvető emberi jogokról. Magyar Péter egyértelműen fogalmazott:

egy olyan országnak, amely szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, ezeket az alapvető értékeket be kell tartania.

A kormányfő egyelőre úgy látja, hogy most végre sikerül rendezni ezt a hosszú évek óta zajló konfliktust, mely esetben Magyarország kész új fejezetet nyitni az ukrán kapcsolatokban.

Folytatódik a külpolitikai találkozók sora, gyorsan rendezné külkapcsolatait a Tisza-kormány

A berlini találkozó szervesen illeszkedik az új kormányfő intenzív diplomáciai programjába, amelynek kimondott célja hazánk helyének megerősítése a nyugati szövetségi rendszerben, valamint a korábban terheltté vált nemzetközi kapcsolatok helyreállítása. Magyar Péter Németországból Párizsba utazik tovább, ahol szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel és a nemzetgyűlés elnökével egyeztet.

A diplomáciai nagyüzem pénteken Budapesten folytatódik, ahol a miniszterelnök Micheál Martin ír kormányfőt fogadja. Ez a találkozó azért bír különös jelentőséggel, mert az Európai Unió soros elnökségét júliustól átvevő Írország kulcsszerepet játszhat a hazánknak járó uniós források felszabadításának gyakorlati lebonyolításában.

Az elmúlt hetekben az új magyar kormányzat aktívan építette nemzetközi kapcsolatait.

A miniszterelnök korábban Lengyelországban Donald Tusk kormányfővel és Karol Nawrocki államfővel, Ausztriában Christian Stocker kancellárral, Brüsszelben pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint Bart De Wever belga miniszterelnökkel tárgyalt. Az intenzív egyeztetések sora június 23-án egy budapesti V4-csúccsal folytatódik, ahol Magyar Péter már házigazdaként fogadja a régió vezetőit.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Christian Marquardt