Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság

Az első negyedéves GDP-növekedés meghaladta a várakozásokat, az utóbbi 15 negyedévben csak egyszer láttunk a mostani 0,8%-osnál nagyobb negyedéves alapú bővülést. Az éves alapon számolt 1,7%-os lendület három és fél éves csúcsot jelent. Az év eleji felpattanás az április végi előzetes adatközléskor meglepte a szakértőket, hiszen a havi részjelentésekből egyáltalán nem látszott az élénkülés.
Az utóbbi egy hónapban beérkező adatok sem oszlatták el teljesen a homályt a növekedés okait illetően. Azt ugyan láttuk, hogy az iparban az első negyedévben végre fordulat rajzolódott ki (különösen a márciusi termelési adat volt e szempontból megerősítő), de zavarba ejtő, hogy az áruexport mennyire nem mozgott hasonló pályán. A beruházások némi meglepetésre továbbra is csak stagnáltak, pedig a választás előtt egy kis élénkülés várható lett volna. Így a mai részletes adatok előtt csak azzal kapcsolatban lehetett erős sejtésünk, hogy a lakossági fogyasztás a választás előtti állami kiköltekezés hatására meglódulhatott, illetve bizonyos állami megrendelésekhez kötődő szolgáltatási tevékenységekben egyszeri felpattanás jöhetett.
A mai jelentéssel már jóval pontosabb képet láthatunk a gazdaság növekedési folyamatairól.
Termelési oldalról, rövid bázison vizsgálva nagyjából a várható mintát látjuk. A feldolgozóipar növekedni tudott 1,1%-kal, és valóban még a "szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység" elnevezésű szolgáltatáscsoport mutatott impresszív, 1,9%-os bővülést. A bérintenzív területen a választás előtt valószínűleg a piackutatás, reklámtevékenység, utazásszervezés pörgött fel, illetve elképzelhető az is, hogy számos államhoz köthető megrendelés teljesítésigazolását kiállították még márciusban, erre utalhat a költségvetés elég méretes márciusi hiánya - vélte még az előzetes adatok alapján Becsey Zsolt, az Unicredit vezető elemzője. Kedvező hír, hogy visszaeső ágazat alig volt, a cikkcakkos pályát befutó építőipar időjárási okokra is visszavezethető zsugorodása mellett a pénzügyi szektor korrigált lefelé, a többi területen kisebb-nagyobb növekedést látunk.
Ha az egyes területek gazdasági súlyait is figyelembe vesszük, akkor megállapíthatjuk, hogy az éves alapú 1,7%-os növekedést szinte teljes egészében a szolgáltató szektor rakta össze. Az ipar és az építőipar hozzájárulása minimális volt. Ez összességében továbbra is azt mutatja, hogy a választások előtt felpörgő belső kereslet a növekedés igazi forrása, a termelő szektorokban egyelőre legfeljebb az éledezés jeleit kereshetjük.
Felhasználási oldalról vizsgálódva megerősödhet a fenti értékelésünk. A háztartások fogyasztási kiadásai az előző negyedévhez képest 1,5%-kal bővültek, a beruházások stagnáltak, az export szintén gyengén teljesített. Éves alapon a lakossági fogyasztás 5%-os tempót diktált, így egyértelműen ez nevezhető a gazdasági növekedés fő motorjának.
Írtunk már arról, hogy a havi statisztikában nagyon furcsa ellentmondás rajzolódik ki az éledező ipar és a szenvedő exportteljesítmény között. A KSH GDP-adataiban rejlő magyarázat szerint arról lehet szó, hogy a termelés egyelőre készletre történik. A bruttó felhalmozás ugyanis annak ellenére nő dinamikusan, hogy annak egyik eleme, a beruházás stagnál, tehát a másik elem, a készletezés lehet erős.
A felhasználási oldal egyes tételei így némiképp változóban lévő növekedési mintázatot mutatnak. A háztartási fogyasztás stabil hozzájárulása mellé felzárkózott a készletezés, és már legalább nem húzza vissza az egészet a beruházási mélyrepülés, amit a korábbi években láthattunk. Ennek eredményeképp viszont a külső egyensúly jelentős romlását láthatjuk, hiszen a fogyasztás importigényét nem képes ellensúlyozni a gyenge exporttteljesítmény.
Ha ez a kép valóban pontos, akkor a romlás ideiglenes, és a következő hónapokban a kivitel elkezd kiáramlani a raktárakból. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a nemzeti számlák elemei az utóbbi negyedévekben elég nehezen állnak össze, nem vennénk mérget rá, hogy a furcsa kép a következő negyedévek felülvizsgálatai során nem módosul.
A növekedési kilátások az első negyedéves, vártnál erősebb számok hatására némiképp javultak. A magyar gazdaság 2026-os éves átlagos GDP-növekedése már akkor is 1% felett lenne, ha a három még ismeretlen negyedévben a gazdaság stagnálna. Ha negyedévről negyedévre 1-1%-kal bővülne tovább a gazdaság az első negyedéves 0,8% után, akkor a GDP-növekedésünk 2,5 felett is lehetne. Ez azonban nem csak az utóbbi évek tapasztalatai alapján tűnik nagyon valószínűtlennek. A növekedési szerkezet alapján a választás után várható egy egyszeri élénkítő hatás eltűnése, a Hormuzi szoros sokkja még csak most érkezik meg a reálgazdaságba, a felszabadított uniós támogatások élénkítő hatása pedig csak a jövő évtől várható. Ezért egyelőre még a 2%-os GDP-növekedés elérése is optimista forgatókönyvnek tűnik.
A KSH többféle negyedéves GDP-mutatót közöl a jelentésében. A legfontosabbnak az előző negyedévhez viszonyított változást, az úgynevezett negyedéves (qoq) GDP-indexet tartjuk. Európában a legtöbb országban ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Az egyes negyedévek eltérő gazdaságszerkezete (időjárásfüggő aktivitás, ünnepek, munkanapok stb.) miatt ez a mutató szezonálisan és naptárhatással igazított. Bár ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.
Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (éves, yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) figyeli kiemelten (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.
A kiigazítatlan éves indexet azért érdemes figyelni, mert az elemzői előrejelzések erre a számra vonatkoznak, ezért a friss adatban lévő meglepetésfaktort (a qoq adat mellett) ezen lehet lemérni.
