  • Megjelenítés
Megérkezett az MVM utolsó figyelmeztetése
Gazdaság

Megérkezett az MVM utolsó figyelmeztetése

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket - hívta fel a figyelmet az MVM kedden.

A közleményben felidézik, hogy a változás 2025. július 1-jén lépett életbe, és érinti a földgáz- valamint villamosenergia-vásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, és az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek.

Hangsúlyozták, az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím.

Az MVM Next külön értesítést küldött emlékeztetőül az elmúlt hetekben az e-számla-nyilatkozathoz szükséges kóddal, vagy azonosítóval azoknak az egyetemes szolgáltatásban ellátott nem lakossági ügyfeleknek, akik még nem adták meg számlafogadásra alkalmas e-mail-címüket, és azt kéri, hogy az e-számlára váltáshoz töltsék ki az erre a célra létrehozott online űrlapot. Az űrlap az mvmnext.hu/Eszamla oldalon érhető el. A versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek az űrlapot az mvmenergiakereskedo.hu/eszamlanyilatkozat oldalon érik el - írták a közleményben.

Hozzátették, a kötelező e-számla kibocsátás a hálózati elosztótársaságokra is vonatkozik, ezért az érintett ügyfeleknek az elosztótársaságok felé is szükséges megadniuk az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, akkor is, ha azt korábban már megadták energiaszolgáltatójuknak. Az MVM elosztótársaságok az mvmhalozat.hu/eszamlanyilatkozat felületen várják a jelentkezéseket.

Még több Gazdaság

Hatékonysági fordulat előtt a magyar kkv-k: a tudás, az innováció és az AI lehet a növekedési motor

Tekerj a jó ügyért! Elstartolt a Portfolio X-Cycling Day

Tisza-kormány: megvan, mikor jönnek az új HÉV-ek, Magyar Pétert hamarosan fogadja a német kancellár

A számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül az elektronikus számla is. Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással ellátottak), digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk. A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók - emelték ki.

Azoknak az ügyfeleknek nincs teendőjük, akik már elektronikusan kapják földgáz- és/vagy villamosenergia-számláikat, viszont fontos tudni, hogy a jövőben sem térhetnek már át papírszámlára - tájékoztatott az MVM.

Kapcsolódó cikkünk

Az év irodaházától a bukaresti lakásfejlesztésig - mit vár az ingatlanpiacon a KÉSZ Csoport?

Az RRF-pénzek sorsa most dől el: Magyarország még több milliárd eurót menthet meg, de ehhez új végrehajtási modell kell

Elárulták a szakemberek, kinek a munkáját veszi el nagyon hamar a mesterséges intelligencia

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility