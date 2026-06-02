Meglépheti a világ egyik legerősebb országa: 1 százalékra csökkenne az élelmiszerek adója

Japánban az élelmiszerekre kivetett adó jelenleg 8 százalékos, ami komoly felzúdulást okozott a lakosság körében. A téma az elmúlt választások alkalmával visszatérően előkerült, így Takaicsi Szanae miniszterelnök legutóbbi kampányának egyik fő üzenete volt, hogy kezd valamit a magasnak titulált rátákkal. A Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium ezzel összefüggésben várhatóak szerdán mutatja majd be a terveket. Ezt követően várhatóan még ebben a hónapban elkészül egy átfogó jelentés arról, hogy az élelmiszerekre kivetett adók jelentős csökkentése milyen hatásokat gyakorolna.

Ez lehet a döntő abban, hogy az élelmiszerek 8 százalékos adóját 1 százalékra csökkentik-e.

A döntéshozók az elmúlt időszakban az ellátási lánc több szereplőjével konzultáltak az esetleges hatásokról. A kormányzó Liberális Demokrata Párt a teljes eltörlést is belengette, de ez több lépcsőben valósulhat meg a világ egyik legnagyobb gazdaságában. Azzal is számolnak, hogy a szereplőknek legyen idejük átállniuk, több hónapot adnának a pénztárgépek átállítására. Az 1 százalékos adó abból a szempontból előnyös, hogy jóval gyorsabban alakítható át a rendszer.

Sokan úgy vélik, hogy a lépés komolyan veszélyeztetné az államháztartást, ugyanis a 0 százalékos élelmiszeradó 31,3 milliárd dollárnak megfelelő kiesést jelentene, de az 1 százalékos kulcs esetén is rengeteg bevételtől esnének el. Emiatt úgy gondolják, hogy Tokió ezt az ígéretét csak kötvények kibocsátásával lenne képes finanszírozni.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 02. Japán bármikor újra beavatkozhat a devizapiacon

Címlapkép forrása: Akio Kon/Bloomberg via Getty Images