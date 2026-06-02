Meglépheti a világ egyik legerősebb országa: 1 százalékra csökkenne az élelmiszerek adója

Japánban az élelmiszerekre kivetett adó jelenleg 8 százalékos, ami komoly felzúdulást okozott a lakosság körében. A téma az elmúlt választások alkalmával visszatérően előkerült, így Takaicsi Szanae miniszterelnök legutóbbi kampányának egyik fő üzenete volt, hogy kezd valamit a magasnak titulált rátákkal. A Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium ezzel összefüggésben várhatóak szerdán mutatja majd be a terveket. Ezt követően várhatóan még ebben a hónapban elkészül egy átfogó jelentés arról, hogy az élelmiszerekre kivetett adók jelentős csökkentése milyen hatásokat gyakorolna.
Ez lehet a döntő abban, hogy az élelmiszerek 8 százalékos adóját 1 százalékra csökkentik-e.
A döntéshozók az elmúlt időszakban az ellátási lánc több szereplőjével konzultáltak az esetleges hatásokról. A kormányzó Liberális Demokrata Párt a teljes eltörlést is belengette, de ez több lépcsőben valósulhat meg a világ egyik legnagyobb gazdaságában. Azzal is számolnak, hogy a szereplőknek legyen idejük átállniuk, több hónapot adnának a pénztárgépek átállítására. Az 1 százalékos adó abból a szempontból előnyös, hogy jóval gyorsabban alakítható át a rendszer.
Sokan úgy vélik, hogy a lépés komolyan veszélyeztetné az államháztartást, ugyanis a 0 százalékos élelmiszeradó 31,3 milliárd dollárnak megfelelő kiesést jelentene, de az 1 százalékos kulcs esetén is rengeteg bevételtől esnének el. Emiatt úgy gondolják, hogy Tokió ezt az ígéretét csak kötvények kibocsátásával lenne képes finanszírozni.
