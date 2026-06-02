Megszólalt Tarr Zoltán arról, hogyan alakítanák át a közmédiát

Az azonban nem teljesen világos, hogy az első lépés mit fog jelenteni. Tarr úgy fogalmazott a Michael McGrath-tal, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával való találkozóról:

A tárgyaláson elmondtam azt is, hogy tudjuk, hogy az emberek azonnali változást akarnak a közmédia ügyében: ezen az úton el is indultunk, de ezt a változást a törvények, az Alkotmány betartásával tehetjük meg. Beszéltünk arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdtük munkánkat.

A második lépés egy társadalmi egyeztetés lesz, ahol arról szeretnék kikérni az emberek véleményét, hogy mi a közmédia feladata.

A Tisza-kormány korábban többször is azt ígérte, hogy felfüggesztik majd a közmédia működését, amíg helyre nem állítják a "független és pártatlan" műsorszórást. Emlékezetes, hogy a választások után Magyar Péter személyesen is bement az M1-be, ahol ezt szemtől szemben is elmondta az ott ülő riporternek és a tévé nézőinek.

