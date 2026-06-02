Minden idők legnagyobb kokainszállítmányára csapott le a Magyar Rendőrség - 15 milliárd forintos fogás Csepelen

Az elmúlt években a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem jelentősen átalakult és felgyorsult. A Dél-Amerikából, főként Ecuadorból és Kolumbiából induló drogszállítmányok már nemcsak a nagy nyugat-európai kikötőkbe futnak be, hanem egyre gyakrabban veszik célba Közép-Európát is. A kábítószert leggyakrabban legális banánszállítmányok közé rejtik, amelyek Panamán keresztül érik el Hamburg vagy Bréma kikötőit. A csempészek a drogot sok esetben nem a célállomáson, hanem még útközben, vagy a már kiürített, visszafelé tartó konténerekből emelik ki.
A mostani, rekordnagyságú fogás egy francia vámhatósági jelzésnek köszönhető. Egy Ecuadorból származó, Panamát és Brémát is megjárt rakományból hat konténer érkezett Magyarországra. Bár a németországi elsődleges röntgen- és keresőkutyás ellenőrzések nem hoztak eredményt, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) cseh, szlovák, valamint német kollégákkal együttműködve határon átnyúló akciót indított.
A csepeli kikötőben átvizsgált banános dobozok között egy teljes raklapnyi, 438 tömbből álló kokainszállítmányt találtak. A több mint 522 kilogramm súlyú kábítószer feketepiaci értéke eléri a 15 milliárd forintot.
A sikeres akciót követően a rendőrség és a NAV közös munkacsoportot hozott létre a konténeres csempészet megfékezésére. A modern röntgenberendezésekkel és üregvizsgáló eszközökkel támogatott, fokozott ellenőrzések idén tavasszal újabb eredményt hoztak. A hatóságok szokatlanul élénk konténermozgásra figyeltek fel Románia felől, ami alapján április végén egy Aradról érkező szállítmányt vizsgáltak át egy csepeli telephelyen. Ebben az akcióban további 72 kilogramm, nagyjából kétmilliárd forint értékű kokaint foglaltak le.
A nemzetközi szervezett bűnözés közép-európai térnyerése ellen a hazai hatóságok a szomszédos országok társszerveivel, a német vámhivatalokkal és az Europollal szoros együttműködésben veszik fel a harcot. A cél az, hogy az illegális rakományokat még azelőtt kiszűrjék és kivonják a forgalomból, mielőtt azok elárasztanák a térség piacait.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás
Anne Krueger: Gengszterlogika hajtja Trump vámháborúit
A Johns Hopkins Egyetem közgazdászprofesszorának írása.
Parádés évük volt a magyar alapkezelőknek, 100 milliárd forintot tehettek zsebre a legnagyobbak
De negatív meglepetésre is bukkantunk.
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Alattomos taktikáról rántották le a leplet: így akar maximális pusztítást okozni Oroszország
Ukrajna tanult egy korábbi esetből.
Beütött az iráni háború: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben
Hamarosan jöhet a kamatemelés is.
Hatékonysági fordulat előtt a magyar kkv-k: a tudás, az innováció és az AI lehet a növekedési motor
Már nem az új gépek, a több munkaerő vagy a bővülő kapacitások nyújthatnak megoldást.
Budapestre jött az Európai Bizottság fontos vezetője: sorsdöntő tárgyalások kezdődtek Magyarország EU-pénzeiről
Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos a kormány tagjaival találkozik.
Vitézy Dávid bejelentette: lecserélik a HÉV-eket uniós pénzből!
Már ebben a ciklusban elkezdhetnek jönni az új szerelvények.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.