Minden idők legnagyobb kokainszállítmányára csapott le a Magyar Rendőrség - 15 milliárd forintos fogás Csepelen
Minden idők legnagyobb kokainszállítmányára csapott le a Magyar Rendőrség - 15 milliárd forintos fogás Csepelen

A magyar hatóságok a nemzetközi partnerekkel együttműködve minden idők legnagyobb hazai kábítószer-lefoglalását hajtották végre, miután több mint fél tonna, banánszállítmányba rejtett kokaint találtak a csepeli szabadkikötőben - számol be a Rendőrség.

Az elmúlt években a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem jelentősen átalakult és felgyorsult. A Dél-Amerikából, főként Ecuadorból és Kolumbiából induló drogszállítmányok már nemcsak a nagy nyugat-európai kikötőkbe futnak be, hanem egyre gyakrabban veszik célba Közép-Európát is. A kábítószert leggyakrabban legális banánszállítmányok közé rejtik, amelyek Panamán keresztül érik el Hamburg vagy Bréma kikötőit. A csempészek a drogot sok esetben nem a célállomáson, hanem még útközben, vagy a már kiürített, visszafelé tartó konténerekből emelik ki.

A mostani, rekordnagyságú fogás egy francia vámhatósági jelzésnek köszönhető. Egy Ecuadorból származó, Panamát és Brémát is megjárt rakományból hat konténer érkezett Magyarországra. Bár a németországi elsődleges röntgen- és keresőkutyás ellenőrzések nem hoztak eredményt, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) cseh, szlovák, valamint német kollégákkal együttműködve határon átnyúló akciót indított.

A csepeli kikötőben átvizsgált banános dobozok között egy teljes raklapnyi, 438 tömbből álló kokainszállítmányt találtak. A több mint 522 kilogramm súlyú kábítószer feketepiaci értéke eléri a 15 milliárd forintot.

A sikeres akciót követően a rendőrség és a NAV közös munkacsoportot hozott létre a konténeres csempészet megfékezésére. A modern röntgenberendezésekkel és üregvizsgáló eszközökkel támogatott, fokozott ellenőrzések idén tavasszal újabb eredményt hoztak. A hatóságok szokatlanul élénk konténermozgásra figyeltek fel Románia felől, ami alapján április végén egy Aradról érkező szállítmányt vizsgáltak át egy csepeli telephelyen. Ebben az akcióban további 72 kilogramm, nagyjából kétmilliárd forint értékű kokaint foglaltak le.

A nemzetközi szervezett bűnözés közép-európai térnyerése ellen a hazai hatóságok a szomszédos országok társszerveivel, a német vámhivatalokkal és az Europollal szoros együttműködésben veszik fel a harcot. A cél az, hogy az illegális rakományokat még azelőtt kiszűrjék és kivonják a forgalomból, mielőtt azok elárasztanák a térség piacait.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

