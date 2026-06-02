Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

Jelentősen módosítja Magyarország több fontos gazdasági mutatóját a forint idei szárnyalása: a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája és a Tisza-kormánnyal szembeni gazdaságpolitikai várakozások miatt az euró árfolyama ugyanis a tavalyi 415-ös szintről mostanra a 350-360-as sávba erősödött, ez pedig azt jelenti, hogy a közös pénzben kifejezett értékek nagyot változnak. Mivel sok, nemzetközi összevetésre alkalmas statisztika mértékegysége a piaci árfolyamon átszámított euró, ezek most nagyot változnak. Például az erősödő forint minden egyéb hatástól függetlenül növeli az egy főre jutó GDP euróban mért értékét és csökkenti a GDP-arányos államadósságot, ugyanakkor rontja az ország árversenyképességét.

Bár a nemzetközi piaci hangulatot továbbra is az iráni háborúból érkező hírek határozzák meg, az elmúlt hónapokban mindenki számára világossá vált, hogy a forintban rezsimváltás következett be. A Tisza Párt kétharmados választási győzelme után gyorsan 355-ig erősödött a forint.

A forint erősödő trendjét a nemzetközi környezet változásai (energiaválság, iráni háború, egyéb geopolitikai sokkok) ugyan időről időre képesek megakasztani, a régiós országok euróbevezetési tapasztalatai és a nagy elemzőházak várakozásai alapján a forinterősödés tartós lehet, akár még folytatódhat is.

A fordulatot jól mutatja, hogy míg a kurzus átlagos értéke 2025-ben 397,78 forint volt, addig 2026-ban egyelőre (azaz május 22-ével bezárólag) 377,18 forint.

Ráadásul ez a mostani forinterősödés azért érdekes, mert az árfolyam-politika és az országkockázat csökkenése miatt ez most egy tartós elmozdulás lehet, így a jelenlegi 355 forint körüli árfolyam akár hosszabb távon is állandósulhat.



A hirtelen megerősödő forint hatását már a magyar gazdaság egyre több szereplője érzi: a fedezetlen árfolyamkockázatot viselő exportőrök profitabilitása nyomás alá került, miközben a hazai vállalatok árversenyképessége is sokat romlott.

A forint ekkora mértékű, hirtelen erősödése azonban nemcsak a reálgazdasági szereplők kilátásait változtatja meg, hanem olyan főbb gazdasági mutatóinkat, mint

az egy főre jutó GDP,

a GDP-arányos államadósság, illetve

a devizában mért árszínvonal.

A továbbiakban ezen szempontok mentén értékeljük a forinterősödés gazdasági mutatókra, és akár uniós rangsorokra gyakorolt hatásait.

1. Egy főre jutó GDP

A forint mintegy 10 százalékos idei erősödése jelentősen átírhatja hazánk egy főre jutó GDP-ben mért fejlettségét.

A Föld országainak gazdasági fejlettségének már régóta egy fontos mérőszáma az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP).

A GDP/fő mutatók országok közötti összehasonlíthatóságát kétféleképpen szokták elérni:

1. a nemzeti fizetőeszközökben mért gazdasági teljesítményt piaci árfolyamon egy közös devizára (euróra, dollárra) váltják.

2. olyan vásárlóerő-egységben fejezik ki a GDP-t, ami korrigálja az egyes országok közötti árszínvonal-különbségeket. Nekünk most az elsővel érdemes foglalkozni.

Euróban kifejezve 2025-ben Magyarország az európai uniós tagországok harmadik legkevésbé fejlett országa volt, kereken 23 000 euró egy főre jutó megtermelt bruttó hazai termékkel. Akkor csak Románia és Bulgária volt mögöttünk a rangsorban. Ez az érték viszont a 2025-ös átlagos euró-forint árfolyamon (397,78) lett kiszámítva, az eddigi 2026-os átlagárfolyamon (377,18) pedig az egy főre jutó GDP 24 256 euróra jönne ki, amivel az európai rangsor 22. helyére ugranánk fel, Lettországot, Görögországot és Horvátországot megelőzve.

Hazánk euróban kifejezett nominális bruttó hazai terméke tovább emelkedik, ha a pillanatnyi forintárfolyammal számolunk. Egy ilyen esetben - azaz 355 forintos átlagárfolyamot feltételezve - a 2025-ös egy főre jutó GDP euróban 25 772 euró lenne,

amivel a fenti országok mellett Szlovákiát és Lengyelországot is magunk mögé utasítanánk.

Fontos megjegyezni, hogy az országok valódi fejlettségét a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP pontosabban méri, azaz a nominális egy főre jutó GDP-adatok emelkedését nem lehet "fejlettségi ugrásként" értelmezni. Jelen érzékenységvizsgálat ráadásul csak a 2025-ös adatokból indul ki, azaz az egyes országok 2026-os gazdasági folyamatai (reál GDP-növekedés, infláció, árfolyam stb.) jelentősen átírhatja majd a végső sorrendet.

A forinterősödés természetesen nemcsak az egy főre vetített hazai termékben, hanem a nemzetgazdasági szintű, folyó áras euróban kifejezett GDP-ben is megmutatkozik.

A gazdaságméret szemléltetésére szolgáló folyó áras GDP azonban még a jelenlegi, 355-ös árfolyam esetén sem hozna változást az európai rangsorban, azaz továbbra is Görögország mögött maradnánk a 17. helyen.

2. GDP-arányos államadósság

A bruttó hazai termék mellett az erősödő forint az államadósság terén is jelentős változásokat hozhat. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2026. első negyedéves tájékoztatásából kiderült, hogy a magyar központi költségvetés konszolidált adóssága (a továbbiakban államadósság) jelenleg 69 102 milliárd forintot tett ki. A forintban denominált adósság értéke 46 239 milliárd forint volt, míg a devizáé 22 773 milliárd forint. Az MNB saját becslése alapján számított GDP-arányos államadósság értéke ezzel 77,9 százalékra emelkedett.

Fontos megjegyezni, hogy bár a magyar állam nemcsak euró-adóssággal rendelkezik, az adósságkezelő központ (ÁKK) a más devizában vállalt kötelezettségeket is euróra fedezi, azaz van létjogosultsága az adósság euróárfolyam-érzékenységét vizsgálni. Mivel ezen kötelezettségek jellemzően állományi adatokat testesítenek meg, az MNB módszertana - ami konzisztens az Európai Bizottság maastrichti kritériumokat számító ESA/EDP-módszertanával - szerint forintosításkor az időszak végi árfolyam az irányadó.

Ezek alapján a március 31-ével záruló első negyedéves devizadósság-állomány körülbelül 59,02 milliárd euró lehetett, ami azt jelenti, hogy

az euró jegyzésének 10 egységnyi csökkenése mintegy 590 milliárd forinttal csökkenti a devizaadósság névértékét.

Ez alapján a május 22-i 359,16-os euróárfolyamon a devizaadósság már csak 21 198 milliárd forintnak felel meg, a gazdasági elemzőházak egy része által várt 340-es árfolyam elérése esetén pedig az állomány egészen 20 067 milliárd forintig csökkenne. Minden más hatást figyelmen kívül hagyva a forinterősödés eddig nagyjából 1,7 százalékpontot faraghatott le a GDP–arányos adósságból, a 340-es árfolyam esetleges elérése esetén pedig egészen 74,9 százalékig csökkenhetne a ráta. Az adósság devizaaránya ezzel párhuzamosan szintén mérséklődne: a 340-es árfolyam elérése esetén az első negyedéves 33 százalékról 30 százalékra mérséklődne a mutató.

Az euróbevezetés szempontjából az adósságráta mérséklése kifejezetten jó hír lenne (a közös európai valuta átvételének egyik fontos feltétele a GDP-arányos államadósság 60 százalék alá szorítása, de legalábbis tartósan csökkenő pályára állítása),

a maastrichti kritériumok teljesítéséhez azonban az árfolyamhatás önmagában kevés, szükség van a költségvetési hiány jelentős lefaragására is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a forinterősödés adósságrátára gyakorolt hatása itt csak egy gyors, ceteris paribus érzékenységi számítás: a devizában fennálló adósságrész forintértéke valóban csökken, de a hivatalos (ESA/EDP) bruttó államadósság és az MNB/ÁKK által közölt adatok definícióban és időzítésben is eltérhetnek, ráadásul a nevező (GDP) sem feltétlenül ugyanarra az időpontra/periodusra esik. Emellett a devizaadósság nem kizárólag euróban denominált, így a fedezeti ügyletek miatt a spot euróárfolyamból levezetett” hatás csak közelítés – ettől még jól mutatja az irányt, de nem tekinthető kész ténynek a hivatalos adósságráta változására.

3. Általános árszínvonal

A forint közelmúltbeli erősödése azonban nemcsak a fejlettségi- és adósságmutatókat változtatta meg érdemben, hanem a magyar árszínvonal külföldi megítélését is. Manapság gyakran hallhatjuk külföldiektől, hogy sosem voltak ennyire drágák a magyar termékek és szolgáltatások, az áremelkedés pedig bizonyos esetekben súlyos gazdasági következményekkel jár. A tavasszal számoltunk be róla, hogy a 2022-2026-os időszak rekord inflációja sokat eltüntetett Magyarország árversenyképességéből, ami gazdaságszerkezetileg is fontos kérdéseket vet fel.

A 2024-es adatok alapján a magyar árak átlagosan csak 6 százalékkal maradnak el az európai uniós aggregált szinttől, ami arra utal, hogy a termelési inputok (termékek, munkaerő) korábban versenyelőnyt jelentő alacsony árai mostanra jórészt felzárkóztak az európai átlaghoz. A forint erősödése ráadásul még tovább erősítette a költségoldali nyomást, amelyet főleg a külföldi tulajdonú nagyvállalatok éreznek meg. Bár ezen szereplők egy része a devizakockázat fedezésével képes lehet elkerülni a veszteségek egy részét, a magyar reálfelértékelődés hosszú távon fékezheti a külföldi tőke beáramlását, a vállalati beruházásokat és ezzel együtt a gazdasági növekedést is.

3/a Nominális munkaerőköltségek

Az elmúlt 4 évben jelentős növekedés következett be a nominális munkaerőköltségekben is. 2020-hoz képest Magyarországon mintegy 175 százalékkal emelkedtek a nominális munkaerőköltségek, ennél nagyobb ütem az EU-ban csak Románia és Bulgária esetében volt megfigyelhető. (A grafikon első helyen látható Szerbia még nem tagja az Európai Uniónak.)

A munkaerőköltségek elmúlt évekbeli alakulása és 2025-ös szintje az európai országokban. Forrás: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi kamara (DUIHK).

Ezzel együtt látszik, hogy európai és régiós viszonylatban a magyar munkaerő még mindig olcsónak számít, azaz képes lehet idevonzani a külföldi vállalatokat és ösztönözni a kapacitásbővítő beruházásokat. Szembetűnő azonban, hogy óriási az árverseny a kelet-európai régióban (a rangsorban 15. helyen szereplő Cipruson az óránkénti munkaerőköltségek csak 4,5 euróval haladták meg a magyart 2025-ben), így

a külföldi vállalatok által euróban érzékelt költségek jelentősen függnek az árfolyam alakulásától is.

Ezek után nem meglepő, hogy a forint idei erősödése minden más hatástól függetlenül is jelentősen drágíthatta a magyar munkaerőt a külföldi vállalatok szemében: az elmúlt szűk 5 hónap átlagos árfolyama alapján hazánkban a 2025-ös óránkénti munkaerőköltségek 16,0 euróig emelkednének. A forint előrejelzett pályája még nagyobb átrendeződést vetít előre, ha pedig 2026-os átlagos árfolyama a pillanatnyi 355-ös kurzus közelében alakul, akkor a munkaerő óránkénti költsége 17,0 euróig emelkedne. Mindez azt eredményezné, hogy bár Magyarország az uniós rangsorban csak Lettországot előzné meg,

de régiós szomszédainkkal szembeni költségelőnyünk gyakorlatilag elolvadna.

Ezen a ponton ráadásul azt is meg kell jegyezni, hogy az érzékenységvizsgálat csak a devizaárfolyamok megváltozásának hatását próbálja megragadni, abban a 2026-os, forintban mért bérdinamika ebben egyáltalán nem jelenik meg. Márpedig a hazai bérek emelkedése európai viszonylatban kifejezetten gyors, azaz a szomszédos országokkal szemben fennálló bérolló várhatóan nemcsak az árfolyamváltozás miatt fog záródni.

3/b Ingatlanárak

Végül pedig érdemes röviden megemlíteni az eszközárak felzárkózását is, hiszen a forint erősödése a hazai eszközök euróban kifejezett árában is megjelenik. Ennek egyik legtisztább példája az ingatlanárak esete, amelyek ráadásul forintban kifejezve is nagyot emelkedtek az elmúlt pár évben. Bár a budapesti (és főként a vidéki) ingatlanok még mindig kifejezetten olcsónak számítanak európai összevetésben,

az elmúlt években felgyorsult az árak felzárkózása, amelyet most a forint erősödése is támogat.

A Global Property Guide 2026. első negyedéves adatközlése szerint a budapesti lakások átlagos négyzetméterára 3 061 euró volt. Az eddigi 2026-os átlagos árfolyamon átszámítva mindez 3 117 euró, egy elméleti 360-as árfolyamon 3 266 euró, míg pillanatnyi 355-ös árfolyam állandósulása esetén 3 312 euró lenne. Bár az európai rangsorban (amely az egyes országok legmagasabb ingatlanárral rendelkező városaiban mért átlagos négyzetméterárak alapján készült) ezzel Budapest csak Tallint, Észtország fővárosát előzné meg, a külföldi befektetők hazai dinamikától függetlenül is egy körülbelül 10 százalékos drágulással szembesülnének, ami érezhető változásokat idézhet elő a hazai (de főleg a budapesti) piac keresleti viszonyaiban.

A Global Property Guide módszertanából sajnos nem derül ki, hogy az adatok hirdetési vagy tényleges adásvételi árakat tükröz-e, illetve pontosan milyen földrajzi/minőségi definíció mellett készültek. Ráadásul a nem euróalapú piacoknál az sem teljesen transzparens, hogy milyen árfolyamon és időzítéssel történt az euróra váltás, ezért az érzékenységvizsgálat eredményét inkább csak durva becslésként érdemes értelmezni, semmint konkrét tényadatként. A Global Property Guide mintája ráadásul önkényesen válogatott, azaz más európai városokat tartalmazó lista esetén eltérő lenne a budapesti ingatlanárak relatív elmozdulása is.

Összegzés

A megvizsgált területek alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a gazdasági mutatókból összeállított európai rangsorok sok esetben kitettek a devizaárfolyamok erőteljes ingadozásának, ezért értelmezésük is csak ezen korlát ismerete mellett ajánlott. Mindezek mellett azonban feltehető a kérdés, hogy milyen következményei lesznek a forint erősödésének és több gazdasági mutató átíródásának.

Nyilvánvaló, hogy a magyar gazdaság fundamentumai nem fognak a forint erősödésével egyik pillanatról a másikra hirtelen megváltozni, de bizonyos költségek és vagyonelemek értéke igen, ennek pedig lesz hatása a gazdaságra is.

Az egy főre jutó GDP emelkedésével például értékesebbnek tűnhet a magyar gazdaság, a forintban kifejezett államadósság csökkenésével kedvezőbben alakulhatnak az adósságráták, míg a külföldi (vagy euróalapú költségekkel szembesülő) vállalatok által érzékelt árszínvonal szintén megemelkedik.

A mutatók is azt jelzik, hogy a forinterősödés versenyképességi következményei már kezdenek látszani, a vállalatok gazdasági helyzete és a termelékenység növekedése azonban annál sokkal komplexebb kérdés, hogy kizárólag a devizaárfolyam szemszögéből tekintsünk rá.

