Nyugati pénzzel játsszák ki a szankciókat az oroszok, bármikor bekövetkezhet a katasztrófa

Az orosz árnyékflotta hajói a szankciók ellenére továbbra is európai pénzügyi piacok által fedezett biztosítással szállítanak kőolajat – derül ki elemzők és egy európai parlamenti képviselő megállapításaiból. A mintegy 1700 hajót számláló flotta viszontbiztosítási konstrukciókon és közvetítőkön keresztül mossa tisztára a biztosításait, miközben Oroszország saját maga nem képes ekkora, milliárdos nagyságrendű kockázatot viselni. Az uniós vezetők a június 18-i brüsszeli csúcson tárgyalnak a 21. szankciócsomagról, amely az árnyékflotta üzleti modelljének felszámolását célozza, ám egyes tagállamok továbbra is óvatosak a szigorúbb intézkedésekkel szemben. Elemzők szerint az elöregedett, átláthatatlan biztosítással közlekedő tankerek nemcsak a szankciós rendszert ássák alá, hanem egyre komolyabb ökológiai kockázatot is jelentenek.

Elemzők és egy európai parlamenti képviselő szerint a szankciókkal sújtott orosz kőolajat szállító úgynevezett árnyékflotta hajói továbbra is olyan biztosítással közlekednek, amelyet végső soron európai pénzügyi piacok fedeznek. Mindez annak ellenére történik, hogy Brüsszel éppen ezeknek a hálózatoknak a felszámolására készül – írta meg a Politico.

Ville Niinistö, az Európai Parlament EU-Oroszország parlamenti együttműködési küldöttségének elnöke szerint

az árnyékflotta közvetítőkön keresztül európai és nyugati pénzintézeteket vesz igénybe, melyek révén lényegében tisztára mossák a biztosításokat.

Mindez rendkívül kényes helyzetet teremt Brüsszel számára: az uniós kormányok ugyanis éppen a 21. szankciócsomagot készítik elő a moszkvai olajexportot kiszolgáló vállalatok ellen, miközben a felszámolandó infrastruktúra egy része magán az európai pénzügyi rendszeren fut keresztül.

Bár a legtöbb nyugati biztosító 2022 februárja után kivonult Oroszországból, az árnyékflotta hajói továbbra is hozzájutnak a szükséges fedezethez. Ezt orosz biztosítókon, fedőcégeken és a hagyományos biztosítási piacokon kívüli megoldásokon keresztül érik el. Michelle Wiese Bockmann, a Windward tengerészeti hírszerző cég elemzője szerint az Oroszország által kiépített alternatív tengeri biztosítási rendszer „teljesen kívül esik a szabályokon alapuló rend és a tengeri kereskedelem általános elvein.”

A Deft9 Solutions hírszerző cég egy névtelenséget kérő elemzője rámutatott:

mintegy 1700 hajó közlekedik rendszeresen, és ezeknek minden egyes úthoz biztosításra van szükségük.

Oroszországnak azonban nincs elegendő pénzügyi kapacitása egy ekkora kockázat viselésére. A felelősségi kitettség ugyanis milliárdos nagyságrendű. Az elemző szerint a kockázat egy része viszontbiztosítási konstrukciókon és másodlagos biztosítási struktúrákon keresztül valószínűleg visszaszivárog az európai pénzügyi piacokra.

Az uniós vezetők a június 18-i brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalnak a legújabb szankciócsomagról.

A Politico által megismert, a csúcsot lezáró nyilatkozat tervezetében azt írják, „az orosz árnyékflotta üzleti modelljének aláásásához a teljes ellátási láncot lefedő átfogó megközelítésre, valamint a tagállamok és a partnerek közötti koordinációra van szükség.” Ugyanakkor egyes tagállamok óvatosak. Egy diplomata szerint az a javaslat, amely bizonyos tengeri szolgáltatásokat tiltott volna meg az orosz hajók számára, egyelőre háttérbe szorult a tárgyalásokon.

A szigorúbb szankciók hívei hangsúlyozzák, hogy az olajexport továbbra is a Kreml legfontosabb háborús bevételi forrása, éppen ezért kulcsfontosságú az ezt kiszolgáló pénzügyi háttér felszámolása.

Főként az adhat ennek a tábornak, hogy az elmúlt napokban Vlagyimir Putyin orosz elnök legszorosabb környezetében is arra figyelmeztetnek: Moszkvának rohamos tempóban fogy a pénze a szankciók miatt, a háborús kiadások fenntarthatatlanok.

Ville Niinistö úgy véli, hogy a szankciók kijátszásának hatékonyabb megakadályozásával, valamint a magasabb olajárakból származó többletbevételek elvágásával tovább lehetne gyengíteni Oroszország harctéri képességeit. Elemzők és ukrán tisztviselők emellett egy másik veszélyre is figyelmeztetnek:

az elöregedett, rosszul karbantartott és átláthatatlan biztosítással közlekedő tankerek egyre komolyabb ökológiai kockázatot is jelentenek.

Címlapkép forrása: EU