Példátlan visszaesés után talált magára az egyik legfontosabb hazai szektor

A hazai mezőgazdaságigép-kereskedelem a 2020 és 2022 közötti rekordéveket követően 2023 második felétől európai szinten is példátlan visszaesést szenvedett el. A kedvezőtlen kamatkörnyezet, a magas árak és a gépbeszerzési pályázatok hiánya miatt 2024-re a termelők beruházási kedve mélypontra süllyedt, így sokan a géppark cseréje mellett már a kötelező karbantartásokat is elhalasztották.

A régóta várt fordulatot a 2025-ben megjelent és elbírált támogatási pályázatok hozták meg.

Mivel a nagy szakmai kiállítások tavaly elmaradtak, a kereskedőknek maguknak kellett gondoskodniuk a partnerek tájékoztatásáról, ám az év végére a piac így is érezhetően magára talált.

Ez a fellendülés egyértelműen megmutatkozott a meghatározó hazai forgalmazók belföldi értékesítésének nettó árbevételében, amely mindegyik vizsgált vállalatnál meghaladta az előző évit. Az Axiál Kft. belföldi árbevétele 95,78 milliárd forintról 98,24 milliárdra nőtt, miközben az AGROTEC Magyarország Kft. jelentős ugrással, 21,99 milliárdról 30,05 milliárd forintra növelte hazai forgalmát. A Väderstad Kft. 5,6 milliárdról 5,7 milliárdra, a KUHN Mezőgazdasági Gép Kft. pedig 2 milliárdról 3,73 milliárd forintra tornázta fel belföldi árbevételét.

Ezzel párhuzamosan a külpiacokon szűkülés mutatkozott, így az exportértékesítés nettó árbevétele az Axiálnál, az AGROTEC-nél és minimális mértékben a Väderstadnál is visszaesett. A növekvő belföldi forgalom mellett a vállalatok bérköltségei is határozottan emelkedtek. Az Axiál 9,78 milliárdról 10,67 milliárdra, az AGROTEC 2,07 milliárdról közel 2,38 milliárdra, a Väderstad pedig 370,9 millióról 389 millió forintra növelte a bérekre fordított kiadásait 2025-ben.

Ami a végső nyereségességet illeti, jóval vegyesebb kép rajzolódik ki a piacon.

Az AGROTEC és a KUHN egyértelműen sikeres évet zárt, hiszen az AGROTEC adózott eredménye 553 millióról 1,29 milliárd forintra ugrott, a KUHN pedig a 2024-es, közel 158 millió forintos veszteség után 106 millió forintos nyereséget könyvelhetett el. Mindkét vállalat érdemben javítani tudta az üzemi és pénzügyi eredményét.

Ezzel szemben a piacvezető Axiál üzemi eredménye 6,86 milliárd forintról csaknem a felére, 3,85 milliárdra esett vissza, az adózott eredménye pedig 4,9 milliárdról 2,76 milliárd forintra csökkent. Hasonló, bár jóval mérsékeltebb visszaesést tapasztalt a Väderstad is, ahol az enyhén javuló üzemi eredmény ellenére az adózott profit 387,5 millióról 365,4 millió forintra apadt, elsősorban a pénzügyi műveletek eredményének romlása miatt.

