Politico: Magyar Péter kormánya vetett véget a vétóháborúnak, azonnal felszabadul 6,6 milliárd euró visszatérítés

A politikai fordulatot hétfőn jelentette be Magyarország nagykövete a Politikai és Biztonsági Bizottság ülésén, amit több uniós diplomata is megerősített a Politico hírportálnak. Az Európai Békekeret egy olyan költségvetésen kívüli uniós pénzügyi eszköz, amely
A TAGÁLLAMOK SAJÁT KÉSZLETEIBŐL UKRAJNÁNAK ÁTADOTT FEGYVEREK ÉRTÉKÉNEK MINTEGY NEGYVEN SZÁZALÉKÁT TÉRÍTI VISSZA.
Mivel a békekeretet érintő döntésekhez egyhangúság szükséges, Magyarország egyedül is képes volt blokkolni a rendszer működését.
A blokád miatt eddig több mint 40 milliárd eurónyi visszatérítési követelés halmozódott fel, ami komoly elégedetlenséget váltott ki a legnagyobb fegyverszállító tagállamok, köztük Németország és Hollandia körében. Az Európai Unió emiatt korábban alternatív megoldásokat is keresett, hogy Ukrajna továbbra is hozzájuthasson a létfontosságú fegyver- és lőszerszállítmányokhoz.
A vétó feloldása illeszkedik Magyar Péter miniszterelnök azon átfogó törekvésébe, amellyel újjáépítené Magyarország kapcsolatait az Európai Unióval, a NATO-val és Ukrajnával. Pénteken ennek következtében a magyar kormány már megállapodott az Európai Bizottsággal 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadításáról. Budapest emellett kétoldalú tárgyalásokat indított Kijevvel a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről, nem gördít többé akadályt az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag elé, és jelezte, hogy a jövőben nem akadályozza a szomszédos ország uniós csatlakozási folyamatát sem.
A források felszabadítását követően a tagállamoknak több kérdésről is határozniuk kell. Dönteniük kell arról, hogy
a visszakapott összegeket a nemzeti költségvetésekbe csatornázzák-e vissza, vagy újabb ukrajnai támogatásokra fordítsák,
valamint arról is, hogy fenntartsák-e a jelenlegi, nagyjából negyvenszázalékos térítési arányt. Ezeket a témákat várhatóan a jövő héten, az uniós védelmi miniszterek ciprusi informális találkozóján vitatják meg. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kedden arra szólította fel a tagállamokat, hogy a felszabaduló pénzekből vásároljanak amerikai légvédelmi rendszereket, például Patriot ütegeket és rakétákat Ukrajna számára a NATO által koordinált program keretében.
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