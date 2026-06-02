Sulyok Tamás szerint Magyar Péter az, aki nem érti, hogy mi a feladata egy köztársasági elnöknek

Sulyok Tamás interjút adott egy német lapnak, ahol ismét elmondta, hogy a jogállamiság védelme érdekében nem mond le, és a szerepfelfogásáról is beszélt. Megerősítette, hogy a választás után még tényleg azt mondta Magyar Péternek, megfontolja a lemondást, és hangsúlyozta, hogy ő nem báb.

A jelenlegi köztársasági elnök részletesen felelevenítette a választás óta történteket, és elmondta, hogy azt mondta a miniszterelnöknek, hogy megfontolja a lemondást – igaz, Sulyok szerint ez csupán egyfajta tiszteletadás volt. "Jeleztem Magyar Péter miniszterelnöknek ezt az együttműködési szándékot, amikor a választások után három nappal személyesen találkoztunk. Ő ismét előadta a lemondásomra vonatkozó érveit, amelyek már ismertek voltak, én pedig a kölcsönös tisztesség jegyében kijelentettem, hogy természetesen megfontolom azokat, még ha nem is értünk egyet."

A köztársasági elnök sérelmezte a Magyar Péter beiktatásakor elhangzottakat, és elmondta, hogy ezek a fenyegetések csak megerősítették abban, hogy ne mondjon le. "A Nemzetgyűlés alakuló ülésén, alig néhány perccel azután, hogy esküt tett az alkotmány tiszteletben tartására és betartatására, a miniszterelnök első kormánynyilatkozatában személyeskedő hangnemre váltott, és – megbocsáthatatlan hangnemben – lemondásomat követelte. [...] A fenyegetések ellenére, sőt éppen azok miatt is egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy lemondásom nem lenne helyénvaló, egyrészt azért, mert nincs alkotmányos alapja, másrészt pedig a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében."

A velem szemben felhozott politikai vádak egyoldalúak, a köztársasági elnök jelenlegi alkotmányos szerepének politikai félreértelmezésén alapulnak – és ezért visszautasíthatóak

– vélekedett Sulyok, aki szerint ezek alapján Magyar Péter látja rosszul az elnöki hivatal szerepét. A köztársasági elnöki pozícióról egyébként azt mondta, hogy "közszereplő, és feladatait a politikai szférában látja el, anélkül azonban, hogy személyes politikai célkitűzései lennének, amelyek a kormánnyal vagy a politikai pártokkal versengenének." Ezzel megerősítette, amit Magyar Péter már korábban is említett, hogy inkább ceremoniális szerepfelfogásban gondolkodik a posztról.

