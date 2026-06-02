Tekerj a jó ügyért! Elstartolt a Portfolio X-Cycling Day

A Portfolio X-Cycling Day sokkal több, mint egy egyszerű kerékpáros túra – ez egy közös ügy, amely a sport szeretetét ötvözi a társadalmi felelősségvállalással. Az esemény teljes jegybevételét, vagyis a regisztrációs díjakat a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak ajánlják fel, amelyet a CPI – az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere – duplázó támogatással egészít ki. Így minden egyes jegyvásárlással a résztvevők duplán támogatják a jó ügyet.

Az esemény három különböző távon várja a kerékpáros lelkeseket: az "Iron" útvonal Budapestről indul Balatonfüredre, míg a Light 1-2 kategóriák rövidebb távokat kínálnak a Velencei tótól vagy Akarattyáról. A túra során a résztvevők két különböző tempóban és terepen tekerhetnek, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Az útvonal során exkluzív megállók és extra élmények várják a bicikliseket, beleértve a csopaki Padel X kupával való találkozást is.

A nap nem ér véget a célba érkezéssel – Balatonfüreden Garden Party várja a résztvevőket, ahol kötetlen networking keretében oszthatják meg élményeiket. Az esemény a fenntarthatóság, az ESG-szemlélet és a longevity jegyében zajlik, így nemcsak sportolási lehetőséget, hanem értékes szakmai kapcsolatépítési alkalmat is kínál a hazai üzleti élet szereplői számára.