Tisza-kormány: megvan, mikor jönnek az új HÉV-ek, Magyar Péter már Berlinben tárgyal

Új Republikon-felmérés: nem a fiatalokon ment el a választás a Fidesznek
Téves az a narratíva, miszerint a fiatalok szavazatain múlt a kormányváltás. A Republikon kutatási adatai alapján az Orbán-rendszer leváltása a generációk közös eredménye, hiszen a Tisza Párt minden korosztályban, még a Fidesz korábbi bázisának számító nyugdíjasok körében is egyértelmű előnnyel végzett az élen.
Megszólalt Tarr Zoltán arról, hogyan alakítanák át a közmédiát
Két lépésben fogja a kormány átalakítani a közmédiát, derült ki Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter bejegyzéséből.
Lemondott Demeter Szilárd
Június 1-el távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) éléről Demeter Szilárd, az igazgatótanács elnöke – derítette ki a 444.
A PKÜ öndefiníciója szerint "a magyar nemzeti kulturális térben közszolgálati szerepet betöltő, összetett feladatot végrehajtó kulturális ügynökség. A Kárpát-medencei és a nemzetközi vérkeringésbe integrálja a kulturális örökség és kortárs kultúra mindazon elemeit és alkotásait, amelyek társadalmi küldetésével összhangban állnak."
Budapestre jött az Európai Bizottság fontos vezetője: sorsdöntő tárgyalások kezdődtek Magyarország EU-pénzeiről
Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos kedden Budapesten tárgyal a magyar kormány és az Országgyűlés képviselőivel a jogállamisági reformokról és az uniós források felszabadításának feltételeiről. A látogatásra közvetlenül az Ursula von der Leyen és Magyar Péter miniszterelnök közötti pénteki politikai megállapodás után kerül sor, amely 16,4 milliárd euró uniós forrás feloldásáról szól. A tárgyalások középpontjában a jogalkotási reformok, az alapjogok védelme, a médiaszabadság és a korrupcióellenes garanciák állnak. Az uniós biztos külön üdvözölte Magyarország döntését az Európai Ügyészséghez való csatlakozás megindításáról és a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszafordításáról.
Vitézy Dávid bejelentette: lecserélik a HÉV-eket uniós pénzből!
45 új motorvonatot szerez majd be az állam a felszabadított uniós forrásokból, így a teljes flotta megújul a H5, H6 és H7-es vonalakon – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az új szerelvények klimatizáltak és akadálymentesek lesznek.
Hatalmas razziát indított az ügyészség egy korrupciós ügyben, többeket már őrizetbe is vettek
Kiterjedt, több önkormányzatot is érintő razziasorozatot hajt végre kedden a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés és más korrupciós bűncselekmények gyanújával. A nagyszabású akció során számos helyszínen tartanak házkutatást, és több embert őrizetbe vettek. Az ügy szorosan kapcsolódik az óbudai polgármester, Kiss László ellen zajló büntetőeljáráshoz - tudósított a 24.hu.
Magyar kilátások: A helyzet reménytelen, de nem súlyos
Az új ellenzék kritikája ellenére a Magyar-kormány és az Európai Bizottság között létrejött megállapodás történelmi lehetőséget nyithat a magyar gazdaság előtt: az uniós források felszabadítása egyszerre javíthatja a költségvetés mozgásterét, az ország nemzetközi megítélését és a beruházási kilátásokat. A helyzetet ugyanakkor továbbra is jelentős kockázatok terhelik, hiszen a gyenge európai konjunktúra, az iráni háború gazdasági hatásai, az erősödő forint és a magas költségvetési hiány egyszerre szűkítik az új kormány mozgásterét. A következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy a kabinet képes lesz-e valóban végrehajtani azokat az átláthatósági és gazdasági reformokat, amelyek nemcsak az EU-s pénzek lehívásához, hanem a tartós gazdasági stabilizációhoz is szükségesek.
Sulyok Tamás szerint Magyar Péter az, aki nem érti, hogy mi a feladata egy köztársasági elnöknek
Sulyok Tamás interjút adott egy német lapnak, ahol ismét elmondta, hogy a jogállamiság védelme érdekében nem mond le, és a szerepfelfogásáról is beszélt. Megerősítette, hogy a választás után még tényleg azt mondta Magyar Péternek, megfontolja a lemondást, és hangsúlyozta, hogy ő nem báb.
300 milliárdos lyuk tátong a költségvetésben – részletes tájékoztatást adott az ÁSZ
Összesen 286 milliárd forintnyi kiadás fedezete hiányozhat az idei költségvetésből az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz kapcsolódó projektek esetében az átadás-átvételi dokumentumok szerint. Az Állami Számvevőszék most részletesen ismertette, hogy a vitatott tételek egy részénél titkos kormányhatározatra, illetve új kínai hitelfelvételre hivatkoztak a minisztériumok, miközben több háttérdokumentumot és részletes számítást sem kaptak meg az ellenőrzés során. Az ÁSZ szerint már tavaly is jeleztek kockázatokat a parlamentnek, de a Fidesz akkori többsége végül változtatás nélkül fogadta el a vitatott költségvetési előirányzatokat.
Elintézték, hogy ne tűnjön el a hallgatók Word hozzáférése a vizsgaidőszakban
Tanács Zoltán technológiai miniszter arról posztolt, hogy sikerült július végéig meghosszabbítani az egyébként május végén lejáró Tisztaszoftver-programot a felsőoktatásban. Ez az a program, ami a diákoknak és tanároknak biztosítja Microsoft termékek (Office, tehát Word, Powerpoint, stb és Windows frissítések, illetve Windows Server) jogtiszta használatát.
Hozzátette, hogy hosszabb távú megoldáson is dolgoznak.
Orbán Anita: mindenki tudja, hogy ez a pénz jár a magyaroknak
Az első hetek tapasztalatai alapján úgy tűnik, senki sem fog annak az útjába állni, hogy Magyarország hozzájusson a pénteken bejelentett 16,4 milliárd eurós összeghez, sőt, rövidesen a szinte ugyanekkora SAFE-hitel is rövid időn belől beérkezhet. Orbán Anita külügyminiszter a Brüsszelből hazafelé tartó repülőjáraton nyilatkozott a Portfolio-nak, ahol a NATO-vezérrel folytatott egyeztetésekről és az uniós források megszerzéséhez szükséges munkáról kérdeztük.
Újabb külföldi utat jelentett be Magyar Péter
A miniszterelnök programja a következő lesz:
- a mai napon Berlinbe utazik, ahol Friedrich Merz német kancellárral találkozik várhatóan délben,
- szerdán a franciáknál folytatja a hetet Emanuel Macron francia elnökkel,
- csütörtökön az ír kormányfőt fogadja.
Hétfő dióhéjban
A hétfői napot Magyar Péter a Sándor-palotában kezdte, ahol találkozott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a Tisza-kormány megkezdi a Sulyok leváltásához szükséges előkészületeket, ami várhatóan egy hónapot fog igénybe venni. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány nem személyre szabott jogalkotással fog élni, ezért nem a megfosztási eljárást választja, hanem az Alaptörvény módosítását, ám arról nem árult el több részletet, hogy ez pontosan hogyan fog kinézni.
A reggeli bejelentéssel a miniszterelnök sikeresen tematizálta lényegében az egész napot, a parlament ülésén is kiemelt téma volt a köztársasági elnök leváltásának kérdése. A szócsaták mellett az ülésen elhangzott egy fontos új bejelentés is. Kármán András pénzügyminiszter kijelentette, hogy 2027-től ismét széles körben alkalmazható lesz majd a katás adózás, sőt, a 2022 előtti állapothoz képest ki is bővítik és átalakítják úgy a rendszert, hogy kiszűrje azokat a visszaéléseket, amelyek miatt korábban a Fidesz gyakorlatilag megszüntette ezt az adózási formát.
Mi jön ma?
A mai nap legfőbb eseménye várhatóan a miniszterelnök németországi útja lesz.
A tervek szerint délben fogadja majd Friedrich Merz német kancellár Berlinben, a fejleményeket követjük majd. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy a német főváros után következő úticélja Párizs lesz, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik majd, a pontos ütemezés azonban még nem ismert.
Érdemes lesz figyelni, hogy hogyan alakulnak ezek a kétoldalú megbeszélések, és hogy "csupán" a szokásos kézfogásokat láthatjuk-e majd, vagy az egyszerű protokollnál barátibb fogadtatást és oldottabb hangulatot. A németekkel és franciákkal való jó viszony ugyanis jól jöhet az EU-s érdekérvényesítésben, hiszen még ha már nem is annyira igaz, mint régen, hogy ott ez a két ország diktálja a tempót, azért a német-francia tengelynek továbbra is hatalmas befolyása van az uniós folyamatokra. Németország mindemellett Magyarország legfontosabb gazdasági partnere is. Valószínűleg a kifejezetten szívélyes lengyel útnál ma egy fokkal formálisabb találkozót láthatunk majd, hiszen míg Lengyelországot Magyar Péter már a kampányban is sokszor emlegette pozitív példaként és kifejezetten hangsúlyozta a kapcsolatok erősítésének célját, addig Németországot nem emelte ki külön ilyen szempontból.
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Magyar Péter ma reggel meglátogatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt a Sándor-palotában, majd az ezt követő sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a kormány megkezdi a jogi lépéseket az államfő leváltásával kapcsolatban. A kormányfő szerint ez az Alaptörvény módosításán keresztül fog majd megtörténni, ezért nem veszélyezteti az uniós források felszabadítását. Török Gábor ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a lépés jelentős hosszú távú kockázatot okozhat a Tisza és Magyar Péter számára. Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési minisztere szintén több bejelentést tett, a tárcavezető a budapesti közlekedéssel és a Karmelita kolostor látogatásával kapcsolatban is nyilatkozott. Délután ülésezik az Országgyűlés is, amelyben Magyar Péter miniszterelnök is felszólalást tett.
