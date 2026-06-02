Tisza-kormány: újabb külföldi útra indul Magyar Péter, órákon belül fogadja a német kancellár

Újabb külföldi utat jelentett be Magyar Péter
A miniszterelnök programja a következő lesz:
- a mai napon Berlinbe utazik, ahol Friedrich Merz német kancellárral találkozik várhatóan délben,
- szerdán a franciánál folytatja a hetet Emanuel Macron francia elnökkel,
- csütörtökön az ír kormányfőt fogadja.
Hétfő dióhéjban
A hétfői napot Magyar Péter a Sándor-palotában kezdte, ahol találkozott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a Tisza-kormány megkezdi a Sulyok leváltásához szükséges előkészületeket, ami várhatóan egy hónapot fog igénybe venni. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány nem személyre szabott jogalkotással fog élni, ezért nem a megfosztási eljárást választja, hanem az Alaptörvény módosítását, ám arról nem árult el több részletet, hogy ez pontosan hogyan fog kinézni.
A reggeli bejelentéssel a miniszterelnök sikeresen tematizálta lényegében az egész napot, a parlament ülésén is kiemelt téma volt a köztársasági elnök leváltásának kérdése. A szócsaták mellett az ülésen elhangzott egy fontos új bejelentés is. Kármán András pénzügyminiszter kijelentette, hogy 2027-től ismét széles körben alkalmazható lesz majd a katás adózás, sőt, a 2022 előtti állapothoz képest ki is bővítik és átalakítják úgy a rendszert, hogy kiszűrje azokat a visszaéléseket, amelyek miatt korábban a Fidesz gyakorlatilag megszüntette ezt az adózási formát.
Mi jön ma?
A mai nap legfőbb eseménye várhatóan a miniszterelnök németországi útja lesz.
A tervek szerint délben fogadja majd Friedrich Merz német kancellár Berlinben, a fejleményeket követjük majd. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy a német főváros után következő úticélja Párizs lesz, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik majd, a pontos ütemezés azonban még nem ismert.
Érdemes lesz figyelni, hogy hogyan alakulnak ezek a kétoldalú megbeszélések, és hogy "csupán" a szokásos kézfogásokat láthatjuk-e majd, vagy az egyszerű protokollnál barátibb fogadtatást és oldottabb hangulatot. A németekkel és franciákkal való jó viszony ugyanis jól jöhet az EU-s érdekérvényesítésben, hiszen még ha már nem is annyira igaz, mint régen, hogy ott ez a két ország diktálja a tempót, azért a német-francia tengelynek továbbra is hatalmas befolyása van az uniós folyamatokra. Németország mindemellett Magyarország legfontosabb gazdasági partnere is. Valószínűleg a kifejezetten szívélyes lengyel útnál ma egy fokkal formálisabb találkozót láthatunk majd, hiszen míg Lengyelországot Magyar Péter már a kampányban is sokszor emlegette pozitív példaként és kifejezetten hangsúlyozta a kapcsolatok erősítésének célját, addig Németországot nem emelte ki külön ilyen szempontból.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Magyar Péter ma reggel meglátogatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt a Sándor-palotában, majd az ezt követő sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a kormány megkezdi a jogi lépéseket az államfő leváltásával kapcsolatban. A kormányfő szerint ez az Alaptörvény módosításán keresztül fog majd megtörténni, ezért nem veszélyezteti az uniós források felszabadítását. Török Gábor ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a lépés jelentős hosszú távú kockázatot okozhat a Tisza és Magyar Péter számára. Vitézy Dávid, a Tisza-kormány közlekedési minisztere szintén több bejelentést tett, a tárcavezető a budapesti közlekedéssel és a Karmelita kolostor látogatásával kapcsolatban is nyilatkozott. Délután ülésezik az Országgyűlés is, amelyben Magyar Péter miniszterelnök is felszólalást tett.
Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa
A miniszter jelentette be.
Összedőlt egy négyemeletes épület Székesfehérváron – Súlyos állapotban lévő sérültet mentettek ki a romok alól (2.)
A rendőrség eljárást indított.
Itt van a McDonald's mesterterve
Jön a "McDonald's > NEXT".
Rábólintottak: betörhet Európába a Mythos
Meglesz a hozzáférés.
Sam Altman: jogosan aggódhatnak az emberek az AI miatt
Azt is elmondta, mely cégeknek van félnivalójuk.
Kilőtt az alumínium ára, itt a 4 éves csúcs
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?