Tisza-kormány: újabb külföldi útra indul Magyar Péter, órákon belül fogadja a német kancellár

A hétfői napot Magyar Péter a Sándor-palotában kezdte, ahol találkozott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a Tisza-kormány megkezdi a Sulyok leváltásához szükséges előkészületeket, ami várhatóan egy hónapot fog igénybe venni. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány nem személyre szabott jogalkotással fog élni, ezért nem a megfosztási eljárást választja, hanem az Alaptörvény módosítását, ám arról nem árult el több részletet, hogy ez pontosan hogyan fog kinézni.

A reggeli bejelentéssel a miniszterelnök sikeresen tematizálta lényegében az egész napot, a parlament ülésén is kiemelt téma volt a köztársasági elnök leváltásának kérdése. A szócsaták mellett az ülésen elhangzott egy fontos új bejelentés is. Kármán András pénzügyminiszter kijelentette, hogy 2027-től ismét széles körben alkalmazható lesz majd a katás adózás, sőt, a 2022 előtti állapothoz képest ki is bővítik és átalakítják úgy a rendszert, hogy kiszűrje azokat a visszaéléseket, amelyek miatt korábban a Fidesz gyakorlatilag megszüntette ezt az adózási formát.

Mi jön ma?

A mai nap legfőbb eseménye várhatóan a miniszterelnök németországi útja lesz.

A tervek szerint délben fogadja majd Friedrich Merz német kancellár Berlinben, a fejleményeket követjük majd. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy a német főváros után következő úticélja Párizs lesz, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik majd, a pontos ütemezés azonban még nem ismert.

Érdemes lesz figyelni, hogy hogyan alakulnak ezek a kétoldalú megbeszélések, és hogy "csupán" a szokásos kézfogásokat láthatjuk-e majd, vagy az egyszerű protokollnál barátibb fogadtatást és oldottabb hangulatot. A németekkel és franciákkal való jó viszony ugyanis jól jöhet az EU-s érdekérvényesítésben, hiszen még ha már nem is annyira igaz, mint régen, hogy ott ez a két ország diktálja a tempót, azért a német-francia tengelynek továbbra is hatalmas befolyása van az uniós folyamatokra. Németország mindemellett Magyarország legfontosabb gazdasági partnere is. Valószínűleg a kifejezetten szívélyes lengyel útnál ma egy fokkal formálisabb találkozót láthatunk majd, hiszen míg Lengyelországot Magyar Péter már a kampányban is sokszor emlegette pozitív példaként és kifejezetten hangsúlyozta a kapcsolatok erősítésének célját, addig Németországot nem emelte ki külön ilyen szempontból.

