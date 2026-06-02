Új energetikai részleget hozott létre a BCG

A Boston Consulting Group (BCG) belső működését átalakítva létrehozta az Energia és Közművek szegmensét, aminek élére Beck Zsófia ügyvezető-igazgató partnert nevezte ki - olvasható a tanácsadó cég közleményében.

A lépéssel Beck Zsófia az áramtermelésen túl,

a villamosenergia- és gázhálózatokért felel majd globálisan



- ezzel párhuzamosan továbbra is a BCG kelet- közép-európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partnere maradt.

Beck Zsófia - Forrás: BCG

A Boston Consulting Group (BCG) egy globális stratégiai menedzsment tanácsadó vállalat, amely több mint 60 éve nyújt teljesítménynövelési, szervezeti átalakítási és mesterségesintelligencia-integrációs szolgáltatásokat vállalati és szervezeti felsővezetők számára.

A társaság globális árbevétele 2025-ben elérte a 14,4 milliárd dollárt, globális alkalmazotti létszáma pedig 33 500 fő. A tanácsadó cég 1997 óta tart fenn helyi képviseletet Magyarországon.

Címlapkép forrása: Portfolio