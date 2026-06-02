Új Republikon-felmérés: nem a fiatalokon ment el a választás a Fidesznek

A Republikon Intézet reprezentatív felmérése rávilágít arra, hogy a választói emlékezet és a jelenlegi preferenciák szerint is minden korcsoport a kormányváltásra voksolt – szúrta ki a felmérést a HVG. Bár a Tisza Párt szavazóbázisa valóban fiatalabb, hiszen a 40 év alattiak körében több mint háromszor annyian támogatják őket, mint a kormánypártot, az ellenzéki előny a többi generációnál is megkérdőjelezhetetlen. A 40 és 60 év közötti szavazóknál több mint kétszeres a különbség a Tisza javára, ami lényegében megegyezik az országos átlaggal.

A legbeszédesebb adat a 60 év felettiek táborára vonatkozik. Ebben a korosztályban 50–32 százalékos arányban vezet a Tisza Párt, ami azt mutatja, hogy a Fidesz a legstabilabbnak hitt bázisát, a nyugdíjasokat is elveszítette. Bár az életkor valóban befolyásolja a pártszimpátiát, a jelenlegi összesített adatok a teljes népesség körében 57–23 százalékos arányt mutatnak Magyar Péterék javára.

Az elemzők rámutattak arra, hogy mivel a fiatalok hagyományosan a leginkább kormányellenes rétegnek számítanak, a Fidesz bukását valójában az idősebb szavazók elpártolása okozta.

Forrás: Republikon.

A széles körű társadalmi egyetértés és a rekordmagas részvétel is azt bizonyítja, hogy nem a fiatalok hóbortjáról, hanem egy olyan valódi rendszerváltásról van szó, amelyből minden társadalmi osztály és generáció aktívan kivette a részét.

A Republikon állításához hasonlóra jutott korábban Szabó Andrea szociológus is, aki szerint 57-58 évnél lehetett az a választóvonal, ami fölött már relatívan több szavazója volt a Fidesznek, mint a Tiszának.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images