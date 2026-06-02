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Újabb nevek kerültek elő a korrupciós nyomozásban: fideszes politikusokat is előállítottak
Gazdaság

Újabb nevek kerültek elő a korrupciós nyomozásban: fideszes politikusokat is előállítottak

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Több kormánypárti, köztük korábbi polgármestert, és alpolgármestert is előállított a főügyészség egy nagyszabású, pártokon és fővárosi kerületeken átívelő akció keretében - tudósított a 24.hu.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a hatóságok házkutatást tartottak, majd előállították Őrsi Gergelyt, a II. kerület polgármesterét, valamint Molnár Zsoltot, a szocialisták korábbi parlamenti képviselőjét. Utóbbit befolyással üzérkedéssel gyanúsítják, és bár a politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését,

az ügyészség már kezdeményezte a letartóztatását.

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A 24.hu friss információi szerint az eljárás nem korlátozódik kizárólag az ellenzéki szereplőkre. A II. kerületben előállították Láng Zsolt korábbi fideszes polgármestert, valamint Gór Csabát, a helyi Fidesz–KDNP-frakció vezetőjét is. Az intézkedéssel érintett személyek között van továbbá Puskás Péter, a III. kerület korábbi kormánypárti alpolgármestere, egy nemrég leköszönt fideszes országgyűlési képviselő, valamint Varga Mihály egyik bizalmasa is.

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