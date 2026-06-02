Váratlan tisztogatás a magyar minisztériumban: súlyos vádakkal álltak elő a kirúgott dolgozók
Ellentmondásos információk láttak napvilágot a Tisza-kormány Külügyminisztériumában zajló személyi változásokról. Miközben sajtóértesülések és egykori dolgozók tömeges, akár kétszáz főt érintő, kényszerített leépítésekről számolnak be, a tárca cáfolja ezeket a számokat. A minisztérium állítása szerint csupán a korábbi vezetés közvetlen stábjától válnak meg, ám az érintettek nyomásgyakorlásra és a korábbi ígéretekkel szembemenő, méltánytalan bánásmódra panaszkodnak - jelentette a Telex.

Több korábbi munkatárs arról számolt be a lapnak, hogy a kormányváltást követő hetek bizonytalansága után váratlanul behívatták őket, és szoros határidőt szabva közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés aláírására kötelezték őket. Tamás, aki hét évig dolgozott adminisztratív területen, úgy érzékelte, hogy burkoltan megfenyegették. Eszerint ha nem írja alá a papírt, elbocsátják, és akár három évre is eltilthatják a közigazgatási munkavégzéstől. Egy másik dolgozó, Gábor elmondása alapján csak az ő elbocsátásának hetében mintegy száz embert küldtek el, sokakat ráadásul indoklás nélkül. Úgy látja, a leépítés fűnyíróelv-szerűen működik, és

azokat a kollégákat is érinti, akik tisztán szakmai, pártpolitika-mentes munkát végeztek.

Egy nemrég végzett, pártkötődés nélküli fiatal munkatársnak pedig egyszerűen bizalomvesztésre hivatkozva mondtak fel. A nyilatkozók abban egyetértettek, hogy munkaügyi perbe egyikük sem szeretne bocsátkozni.

A Külügyminisztérium hivatalosan cáfolta a kétszáz fős leépítésről szóló értesüléseket, valamint az eltiltással kapcsolatos fenyegetéseket is.

Válaszukban hangsúlyozták, hogy jelenleg az új működési és szervezeti keretek kialakítása zajlik. Állításuk szerint a személyi döntéseket egyedi mérlegelés alapján, az érintettek élethelyzetét figyelembe véve, emberséges módon hozták meg. Kiemelték, hogy a változások elsősorban a korábbi vezetés közvetlen stábját érintik, nem pedig a minisztérium adminisztratív állományát, így az intézmény működése zavartalan.

Ezt támasztotta alá Velkey György parlamenti államtitkár is, aki megerősítette, hogy Szijjártó Péter és a korábbi államtitkárok kabinetjéből néhány tucat emberrel kezdeményezték a munkaviszony megszüntetését. Velkey szakmailag vállalhatatlannak nevezte a volt miniszter melletti munkát, egyúttal elmondta, hogy az üresedő helyekre azokat a méltatlanul mellőzött karrierdiplomatákat várják vissza, akik az elmúlt években kényszerültek elhagyni a hivatásukat.

A mostani elbocsátások azért is keltettek megdöbbenést a dolgozók körében, mert Orbán Anita jelenlegi külügyminiszter nemrég egy interjúban határozottan kijelentette, hogy nem terveznek politikai tisztogatást, a maradásnál csupán a szakmai felkészültség és az integritás számít majd. A távozni kényszerülő munkatársak szerint a jelenlegi helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2014-es eseményekre, amikor a hivatalba lépő Szijjártó Péter a hatékonyságra hivatkozva mintegy kétszázhúsz embert bocsátott el, majd az évek során közel negyvenfősre duzzasztotta a saját miniszteri kabinetjét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility