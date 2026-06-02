Váratlan tisztogatás a magyar minisztériumban: súlyos vádakkal álltak elő a kirúgott dolgozók

Több korábbi munkatárs arról számolt be a lapnak, hogy a kormányváltást követő hetek bizonytalansága után váratlanul behívatták őket, és szoros határidőt szabva közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés aláírására kötelezték őket. Tamás, aki hét évig dolgozott adminisztratív területen, úgy érzékelte, hogy burkoltan megfenyegették. Eszerint ha nem írja alá a papírt, elbocsátják, és akár három évre is eltilthatják a közigazgatási munkavégzéstől. Egy másik dolgozó, Gábor elmondása alapján csak az ő elbocsátásának hetében mintegy száz embert küldtek el, sokakat ráadásul indoklás nélkül. Úgy látja, a leépítés fűnyíróelv-szerűen működik, és
azokat a kollégákat is érinti, akik tisztán szakmai, pártpolitika-mentes munkát végeztek.
Egy nemrég végzett, pártkötődés nélküli fiatal munkatársnak pedig egyszerűen bizalomvesztésre hivatkozva mondtak fel. A nyilatkozók abban egyetértettek, hogy munkaügyi perbe egyikük sem szeretne bocsátkozni.
A Külügyminisztérium hivatalosan cáfolta a kétszáz fős leépítésről szóló értesüléseket, valamint az eltiltással kapcsolatos fenyegetéseket is.
Válaszukban hangsúlyozták, hogy jelenleg az új működési és szervezeti keretek kialakítása zajlik. Állításuk szerint a személyi döntéseket egyedi mérlegelés alapján, az érintettek élethelyzetét figyelembe véve, emberséges módon hozták meg. Kiemelték, hogy a változások elsősorban a korábbi vezetés közvetlen stábját érintik, nem pedig a minisztérium adminisztratív állományát, így az intézmény működése zavartalan.
Ezt támasztotta alá Velkey György parlamenti államtitkár is, aki megerősítette, hogy Szijjártó Péter és a korábbi államtitkárok kabinetjéből néhány tucat emberrel kezdeményezték a munkaviszony megszüntetését. Velkey szakmailag vállalhatatlannak nevezte a volt miniszter melletti munkát, egyúttal elmondta, hogy az üresedő helyekre azokat a méltatlanul mellőzött karrierdiplomatákat várják vissza, akik az elmúlt években kényszerültek elhagyni a hivatásukat.
A mostani elbocsátások azért is keltettek megdöbbenést a dolgozók körében, mert Orbán Anita jelenlegi külügyminiszter nemrég egy interjúban határozottan kijelentette, hogy nem terveznek politikai tisztogatást, a maradásnál csupán a szakmai felkészültség és az integritás számít majd. A távozni kényszerülő munkatársak szerint a jelenlegi helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2014-es eseményekre, amikor a hivatalba lépő Szijjártó Péter a hatékonyságra hivatkozva mintegy kétszázhúsz embert bocsátott el, majd az évek során közel negyvenfősre duzzasztotta a saját miniszteri kabinetjét.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Anne Krueger: Gengszterlogika hajtja Trump vámháborúit
A Johns Hopkins Egyetem közgazdászprofesszorának írása.
Parádés évük volt a magyar alapkezelőknek, 100 milliárd forintot tehettek zsebre a legnagyobbak
De negatív meglepetésre is bukkantunk.
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Alattomos taktikáról rántották le a leplet: így akar maximális pusztítást okozni Oroszország
Ukrajna tanult egy korábbi esetből.
Beütött az iráni háború: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben
Hamarosan jöhet a kamatemelés is.
Hatékonysági fordulat előtt a magyar kkv-k: a tudás, az innováció és az AI lehet a növekedési motor
Már nem az új gépek, a több munkaerő vagy a bővülő kapacitások nyújthatnak megoldást.
Budapestre jött az Európai Bizottság fontos vezetője: sorsdöntő tárgyalások kezdődtek Magyarország EU-pénzeiről
Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos a kormány tagjaival találkozik.
Vitézy Dávid bejelentette: lecserélik a HÉV-eket uniós pénzből!
Már ebben a ciklusban elkezdhetnek jönni az új szerelvények.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.