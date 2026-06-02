Vége a szabad világnak: korlátozza az AI-modellek elérését az Egyesült Államok

A rendelet értelmében a technológiai vállalatoknak "önkéntes alapon",
a nyilvánosságra hozatal előtt harminc nappal kellene átadniuk új MI-modelljeiket a kormányzatnak felülvizsgálatra.
Az intézkedés emellett felkéri a pénzügyminisztert egy MI-kiberbiztonsági központ létrehozására, amely a modellek által hordozott biztonsági kockázatokat és sebezhetőségeket értékelné.
Az aláírást hónapokig tartó belső vita előzte meg arról, hogyan lehetne kezelni a mesterséges intelligencia kiber- és nemzetbiztonsági kockázatait anélkül, hogy azzal gátolnák az innovációt. Trump még a múlt hónapban visszavont egy korábbi rendelettervezetet, amely kilencvennapos felülvizsgálati időszakot írt volna elő.
A jelenlegi változat elfogadásában kulcsszerepet játszott David Sacks, a kormányzat korábbi mesterségesintelligencia-ügyi biztosa, aki eredetileg ellenezte a szabályozást. Sacks azután állt a módosított verzió mellé, hogy a felülvizsgálati időszakot kilencvenről harminc napra csökkentették, és végül ez győzte meg Trumpot is az aláírásról.
A rendelet a Trump-kormányzat eddigi legjelentősebb lépése a mesterséges intelligencia szabályozása terén. Az elnök hivatalba lépésekor tudatosan a megengedő, szabad kezet adó megközelítést választotta, hogy az amerikai technológiai cégek versenyelőnybe kerüljenek Kínával szemben. Az új szabályozás ugyanakkor elismeri, hogy a fejlett MI-képességek olyan új nemzetbiztonsági kihívásokat jelentenek, amelyek összehangolt kormányzati fellépést igényelnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hátat fordítottak az amerikai katonák az orosz határnak - Komoly rés keletkezett a NATO pajzsán
Pedig még a védelmi költésekben is elérték a kitűzött célt.
Valóra válik a sci-fi? Elképesztő űrvadászgépeket és gigantikus hordozókat tervez a keleti szuperhatalom
Ilyet eddig csak a filmekben láttunk.
Meglépheti a világ egyik legerősebb országa: 1 százalékra csökkenne az élelmiszerek adója
A lakosság soknak gondolja az eddigi adókulcsot.
Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Döntött Hegedűs Zsolt: kiderült, mi lesz az életmentő kezelések támogatásának sorsa Magyarországon
Szeptembertől lép életbe a döntés.
Zelenszkij bejelentette: megszerezték Moszkva nagy terveit, tudják, mire készülnek az oroszok
Fontos információkhoz jutottak.
Végleg leszámolt a "dekadens" Nyugattal Oroszország: eltűnik a rettegett Terminator a harcterekről, Szpiridonként tér vissza
Magyarok is pályáztak a harcjármű átnevezésére.
Küszöbön a történelmi megállapodás? Rendkívüli bejelentést tett az Egyesült Államok a feszült tárgyalásokról
Éles fordulat az eddigiekhez képest.
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
2027-től érkezik az új KATA: 5 kérdés, ami eldönti, valóban jó lesz-e az új rendszer
2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válik a KATA a kormányzati bejelentés alapján. Ez sok mikrovállalkozónak, önfoglalkoztatónak és mellékállásban dolgozó vállalkozónak is jó
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?