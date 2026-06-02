Vége a szabad világnak: korlátozza az AI-modellek elérését az Egyesült Államok

A rendelet értelmében a technológiai vállalatoknak "önkéntes alapon",

a nyilvánosságra hozatal előtt harminc nappal kellene átadniuk új MI-modelljeiket a kormányzatnak felülvizsgálatra.

Az intézkedés emellett felkéri a pénzügyminisztert egy MI-kiberbiztonsági központ létrehozására, amely a modellek által hordozott biztonsági kockázatokat és sebezhetőségeket értékelné.

Az aláírást hónapokig tartó belső vita előzte meg arról, hogyan lehetne kezelni a mesterséges intelligencia kiber- és nemzetbiztonsági kockázatait anélkül, hogy azzal gátolnák az innovációt. Trump még a múlt hónapban visszavont egy korábbi rendelettervezetet, amely kilencvennapos felülvizsgálati időszakot írt volna elő.

A jelenlegi változat elfogadásában kulcsszerepet játszott David Sacks, a kormányzat korábbi mesterségesintelligencia-ügyi biztosa, aki eredetileg ellenezte a szabályozást. Sacks azután állt a módosított verzió mellé, hogy a felülvizsgálati időszakot kilencvenről harminc napra csökkentették, és végül ez győzte meg Trumpot is az aláírásról.

A rendelet a Trump-kormányzat eddigi legjelentősebb lépése a mesterséges intelligencia szabályozása terén. Az elnök hivatalba lépésekor tudatosan a megengedő, szabad kezet adó megközelítést választotta, hogy az amerikai technológiai cégek versenyelőnybe kerüljenek Kínával szemben. Az új szabályozás ugyanakkor elismeri, hogy a fejlett MI-képességek olyan új nemzetbiztonsági kihívásokat jelentenek, amelyek összehangolt kormányzati fellépést igényelnek.

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