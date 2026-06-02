Vitézy Dávid megsürgetné a KRESZ-módosítást az e-rolleres balesetek miatt

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási miniszter kedden felvetette, hogy a közlekedési szabályok (KRESZ) tervezett módosítását nem egy, hanem két lépcsőben kellene végrehajtani, hogy minél hamarabb rendezni tudják a meredeken emelkedő baleseti számokat produkáló elektromos rollerek ügyét.

A rolleres balesetek súlyossága és száma miatt a KRESZ például nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak felülvizsgálatát én egy külön ütemben is javasolnám,

nyilatkozta Vitézy Dávid az RTL-nek.

Hozzátette, hogy a kormány várhatóan a következő hetekben tárgyalja, hogy a KRESZ-t ne egy, hanem két lépcsőben módosítsák, és „gyorsan lépjünk roller ügyben”.

Elismerte, hogy a teljes, átfogó felülvizsgálat „egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetést, és több KRESZ-oktatást igénylő [feladat]”, amire több időt kell hagyni.

Látjuk a problémát és KRESZ-módosítási javaslatokkal a közeljövőben élni fogunk.

A 24.hu jelentette hétfőn, hogy idén a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban

már két 14 év alatti fiatal halt meg e-rolleres balesetben, egy 13 éves gyerek pedig három hónapja kómában fekszik

Idén a május 22-ig terjedő időszakban már 745 felnőtt és 449 gyerek sérült rollerbalesetben, miközben a tavalyi év azonos időszakában 603 felnőtt balesetet regisztráltak, gyerekből viszont csak 257-et.

Viola Árpád, a Baleseti Központ főigazgatója kollégáival tavaly év végén publikált egy kutatást, amelyben azt vizsgálták, milyen sérüléseket szenvednek biciklisek, elektromos rolleresek és hagyományos rolleresek.

2021 áprilisa és 2022 márciusa összesen 1938 pácienst vizsgáltak, akik kerékpározás (1378), elektromos rollerezés (370) vagy hagyományos rollerezés (190) közben sérültekmeg, és akiket Magyarország legnagyobb budapesti traumatológiai központjában láttak el

A vizsgálati eredményeik azt mutatják, hogy az alkoholt fogyasztó páciensek, valamint az elektromos rollerrel sérülést elszenvedők hajlamosabbak a súlyos koponya- és arccsontsérülésekre (craniofacialis sérülésekre), mint a teljesen józan motorosok, kerékpárosok és rolleresek.

Az ilyen súlyos sérülések megelőzése érdekében szükség van a jogi szabályozás felülvizsgálatára: kötelezővé kell tenni a bukósisak használatát, továbbá szigorúbb korlátozásokat és ellenőrzéseket kell bevezetni az e-rollerek használata előtti alkoholfogyasztásra vonatkozóan,

írták a tanulmányban

„Ez különösen fontos annak fényében, hogy az e-rollereket előszeretettel használják szabadidős célokra, valamint az éjszakai közlekedésben,” tették hozzá.

Az adatok azt mutatják, hogy a kerékpárosokkal összehasonlítva

az e-rolleresek körében nagyobb a baleseti kockázat az éjszakai órákban, magasabb az alkoholfogyasztás előfordulási gyakorisága, és nagyobb valószínűséggel szenvednek el fejsérülést.

Emellett az éjszaka történt sérülések több mint felét e-rolleresek szenvedték el.

Míg a kerékpárosok 4,6%-a és a hagyományos rolleresek 5,8%-a fogyasztott alkoholt, addig az elektromos rolleresek 26,8%-a állt alkoholos befolyásoltság alatt a baleset időpontjában.

Az elektromos rollerrel kapcsolatos sérülések 45,8%-a éjszaka történt, szemben a kerékpáros sérülések mindössze 9,2%-ával, illetve a hagyományos rollerrel szerzett sérülések 14,1%-ával.

Az e-rolleres balesetek az összes eset 19,1%-át tették ki, ám ez az arány éjszaka 52,3%-ra ugrott meg.

„A szülők többsége nincs tisztában azzal, amikor megveszik az elektromos rollert a gyermeküknek, hogy ezek nagyon veszélyes és nagyon nagy energiájú sérüléssel járó baleseteket okozó eszközök, amelyek akár életveszélyes sérülést is okozhatnak” – mondta Bóta Balázs, a Bethesda Gyermekkórház gyermeksebész-gyermektraumatológusa a Telexnek. Bár halálozás még nem történt, idén több életveszélyesen sérült gyereket is elláttak a Bethesdában e-rolleres baleset miatt.

Nemrégiben kiemelten foglalkoztunk az e-rolleres balesetekkel, amelyek alakulását szoros figyelemmel követjük. A KSH-nak egyelőre februárig, az ORFK-nak viszont már áprilisig vannak baleseti statisztikái, azonban ezek nem teljesen fedik le egymást, mivel a rendőrség mikromobilitási eszközökről közöl statisztikát, ami tágabb kört jelent az elektromos rollereknél.

A KSH 2024 januárjától vezeti az elektromos roller és elektromos kerékpárra vonatkozó baleseti adatokat. Idén februárban 10 e-bike és 19 e-roller személysérüléses balesetet jegyzett fel a statisztikai hivatal.

Az elektromos kerékpáros balesetek kumulált száma 293-nál, az e-rollereseké 1027-nél jár már.

A biciklis balesetek száma még mindig kimagaslik a kétkerekű csoport személysérüléses balesetei között. 2427-nél jár a 2024 januárja óta ketyegő számláló, és még csak márciustól kezd majd igazán felfelé menni a baleseti mutató.

A mikromobilitási eszközök vezetői áprilisban 86 személysérüléses balesetet okoztak, majdnem annyit, mint 2025 júniusában, és már a márciusi adat (58) is kiugróan magas volt.

Míg a január-áprilisi mérleg még csak 54 személysérüléses közlekedési balesetet mutatott két évvel ezelőtt, a számláló egy éve már 118-on állt április végén, idén pedig már 170-nél tartunk.

Ez 44%-os éves növekedésnek felel meg, míg 2024-hez képest már 215%-os ugrást látunk.

És akkor még nem említettük azt az egészen döbbenetes tényt, hogy

áprilisban a mikromobilitási eszközt vezetők okozták az összes személysérüléses közúti közlekedési baleset 6,9 százalékát!

Címlapkép forrása: Finnbarr Webster/Getty Images