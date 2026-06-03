A stabil működés már nem alapállapot: a zalai kkv-knak is lépniük kell

Zalaegerszeg gazdasági pozícióját az elmúlt években több, magas hozzáadott értékű ipari és technológiai fejlesztés erősítette. A ZalaZONE Járműipari Tesztpálya és a hozzá kapcsolódó ipari-technológiai park a járműipari tesztelés, validáció és K+F területén teremtett új kapacitásokat, miközben a térségben megjelentek olyan szereplők is, mint a Rheinmetall, a Bosch vagy az AVL.
Ez a környezet a helyi vállalkozások számára nem automatikus növekedést, hanem új alkalmazkodási kényszert is jelent, hiszen magasabb minőségi, technológiai és finanszírozási elvárásoknak kell megfelelniük, ha be akarnak kapcsolódni a fejlődő ipari ökoszisztémába.
A következő időszak egyik fontos kérdése ezért, hogy a zalai kkv-k mennyire tudnak élni az új gazdasági környezet adta lehetőségekkel. A nagyobb ipari és technológiai beruházások önmagukban nem garantálnak növekedést,
beszállítói felkészültségre, stabil működésre, tervezhető finanszírozásra és képzett munkaerőre van szükség.
A vállalkozásoknak ma már nemcsak a költségek, a munkaerőpiac vagy a kereslet változásait kell kezelniük. Legalább ilyen fontos, hogy képesek legyenek előre tervezni: beruházni, digitalizálni, hatékonyabb működésre átállni, és időben megtalálni a fejlődéshez szükséges forrásokat.
Kedvezményes forrásokkal erősíthető a vállalkozások mozgástere
A támogatott hitelek, a kedvezményes források és a vállalkozásokra szabott konstrukciók sok cég számára jelenthetik azt a különbséget, amely a kivárás és a fejlesztés között dönt. A Széchenyi Kártya Program ebben a környezetben olyan eszköz lehet a kkv-k számára, amely egyszerre segítheti a napi működés stabilizálását, a beruházások előkészítését, a kapacitásbővítést és a versenyképesség javítását.
Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből kapjanak információt az aktuális lehetőségekről, a KAVOSZ és a Portfolio országos rendezvénysorozatot szervez. A Széchenyi Kártya Roadshow 2026 zalaegerszegi állomásán a fókuszban a gyakorlati kérdések állnak: miből lehet fejleszteni, hogyan lehet stabilizálni a működést, milyen források érhetők el a kkv-szektor számára, és milyen stratégiai válaszokat adhatnak a vállalkozások a változó gazdasági környezetre. A rendezvény támogatóinknak köszönhetően ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
2026. június 9., Zalaegerszeg – Willis Hotel Business & Wellness****
Kiemelt témák:
- Gazdasági kilátások Magyarországon
- Finanszírozási lehetőségek a kkv-szektor számára
- Stabilitás és megújulás a vállalkozások működésében
- Technológiai alkalmazkodás és digitalizáció
- AI-eszközök gyakorlati használata a kkv-k világában
- Regionális képzési és vállalkozásfejlesztési együttműködések
- Vállalatvezetői tapasztalatok válságkezelésről és versenyképességről
Előadók:
- Balogh Ádám, elnök, VOSZ Zala Vármegyei Szervezete
- Kovács Dezső, elnök, Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Végh Richárd, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.
- Korsósné Maku Márta, üzleti igazgató, KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
- Beke Károly, elemző, Portfolio
- P. Tóth András, technológiai vezető, STRT
- Fehérvölgyi Beáta, egyetemi docens, dékán, Pannon Egyetem
- Horváth Ferenc, ügyvezető, FA-FERI
- Horváth Gyula, ügyvezető, Pacsai Fémhordógyártó
- ifj. Nagy Zoltán, ügyvezető, 3B Hungária
- Tornyos Péter, ügyvezető, Tornyos és Társa
- Óvári László, ügyvezető, Zalaclean
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