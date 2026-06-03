A stabil működés már nem alapállapot: a zalai kkv-knak is lépniük kell

Zalaegerszeg gazdasági pozícióját az elmúlt években több, magas hozzáadott értékű ipari és technológiai fejlesztés erősítette. A ZalaZONE Járműipari Tesztpálya és a hozzá kapcsolódó ipari-technológiai park a járműipari tesztelés, validáció és K+F területén teremtett új kapacitásokat, miközben a térségben megjelentek olyan szereplők is, mint a Rheinmetall, a Bosch vagy az AVL.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026 Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunkon szó lesz támogatott hitelekről, kedvezményes forrásokról, kombinált konstrukciókról. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást! Információ és jelentkezés

Ez a környezet a helyi vállalkozások számára nem automatikus növekedést, hanem új alkalmazkodási kényszert is jelent, hiszen magasabb minőségi, technológiai és finanszírozási elvárásoknak kell megfelelniük, ha be akarnak kapcsolódni a fejlődő ipari ökoszisztémába.

A következő időszak egyik fontos kérdése ezért, hogy a zalai kkv-k mennyire tudnak élni az új gazdasági környezet adta lehetőségekkel. A nagyobb ipari és technológiai beruházások önmagukban nem garantálnak növekedést,

beszállítói felkészültségre, stabil működésre, tervezhető finanszírozásra és képzett munkaerőre van szükség.

A vállalkozásoknak ma már nemcsak a költségek, a munkaerőpiac vagy a kereslet változásait kell kezelniük. Legalább ilyen fontos, hogy képesek legyenek előre tervezni: beruházni, digitalizálni, hatékonyabb működésre átállni, és időben megtalálni a fejlődéshez szükséges forrásokat.

Kedvezményes forrásokkal erősíthető a vállalkozások mozgástere

A támogatott hitelek, a kedvezményes források és a vállalkozásokra szabott konstrukciók sok cég számára jelenthetik azt a különbséget, amely a kivárás és a fejlesztés között dönt. A Széchenyi Kártya Program ebben a környezetben olyan eszköz lehet a kkv-k számára, amely egyszerre segítheti a napi működés stabilizálását, a beruházások előkészítését, a kapacitásbővítést és a versenyképesség javítását.

Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből kapjanak információt az aktuális lehetőségekről, a KAVOSZ és a Portfolio országos rendezvénysorozatot szervez. A Széchenyi Kártya Roadshow 2026 zalaegerszegi állomásán a fókuszban a gyakorlati kérdések állnak: miből lehet fejleszteni, hogyan lehet stabilizálni a működést, milyen források érhetők el a kkv-szektor számára, és milyen stratégiai válaszokat adhatnak a vállalkozások a változó gazdasági környezetre. A rendezvény támogatóinknak köszönhetően ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

2026. június 9., Zalaegerszeg – Willis Hotel Business & Wellness****

Kiemelt témák:

Gazdasági kilátások Magyarországon

Finanszírozási lehetőségek a kkv-szektor számára

Stabilitás és megújulás a vállalkozások működésében

Technológiai alkalmazkodás és digitalizáció

AI-eszközök gyakorlati használata a kkv-k világában

Regionális képzési és vállalkozásfejlesztési együttműködések

Vállalatvezetői tapasztalatok válságkezelésről és versenyképességről

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