Alteo-ügy: azonnal lépett a hitelminősítő

A Scope Ratings két fokozattal, BB- szintről B kategóriába rontotta az Alteo Circular kötvényeinek hitelminősítését, stabil kilátással. A leminősítés hátterében az áll, hogy az Alteo által tavaly felvásárolt egykori Éltex Kft.-nél a tranzakció lezárása után hibás könyvelés és jelentős tőkevesztés derült ki.

Az Alteo Circular a BÉT oldalán közölte, hogy a Scope Ratings felülvizsgálta a társaság 2021-ben, az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében kibocsátott kötvényeinek hitelminősítését. A hitelminősítő az Alteo Circular kibocsátói és kötvénybesorolását

az eddigi BB- szintről két fokozattal B kategóriába rontotta, stabil kilátással.

Fontos tudni, hogy a Növekedési Kötvényprogramban való részvétel feltétele volt 2021-ben, hogy a kibocsátandó kötvények legalább B+ minősítést szerezzenek egy Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítőtől.

A leminősítést kiváltó ok tegnap került nyilvánosságra a magyar sajtóban, mi is beszámoltunk az ügyről. Röviden, a lényeg: az Alteo tavaly vásárolta meg az akkor még Éltex Kft. néven működő, ma már Alteo Circularként üzemelő hulladékkezelő céget, ám a tranzakció lezárása után kiderült, hogy

a vállalatot hibás könyvelés és jelentős tőkevesztés terheli.

A 2024-est 856 millió forintos nyereséget követően a 2025-ös évben 832 milliós veszteség keletkezett, a cég saját tőkéje pedig 12,7 milliárdról 3 milliárd forint alá zuhant. A friss pénzügyi kimutatásban több helyen is szerepel, hogy: "A Társaság az üzleti évben korábbi évre vonatkozó, jelentős összegű hibát tárt fel. Ennek számszaki hatását a társaság tárgyévben kezelte le, azt külön kiemelve a tárgyévi beszámoló harmadik oszlopában."

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