Azonnali személycseréről döntött Hegedűs Zsolt

Kilenc év után felmentették Csató Gábort az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról. A személycsere a mentőszolgálat és az ügyeleti ellátórendszer tervezett átalakításával esik egybe, miközben Csató vezetését rendszeresen érték politikai elfogultságra, adatszivárgásra és informatikai botrányokra vonatkozó vádak.

Kilenc év után felmentették Csató Gábort az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatói tisztségéből. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter döntése alapján átmenetileg Constantinovits Miklós veszi át a szervezet vezetését, amíg az új főigazgatói pályázat le nem zárul - tudósított a 24.hu.

A személycsere egybeesik a mentőszolgálat és a sokat vitatott ügyeleti ellátórendszer tervezett átalakításával, amelyet a tárcavezető korábban már többször kilátásba helyezett, valamint az OMSZ teljes megújítása a Tisza Párt programjának is kiemelt eleme. Terveik között szerepel a légimentés reintegrációja, az infrastruktúra korszerűsítése, valamint a digitalizáció felgyorsítása.

A párt emellett azt ígéri, hogy 2027 végére az ország minden pontján garantálja a 15 percen belüli kiérkezési időt, lecseréli az elöregedett mentőautókat, megújítja a helikopterflottát.

Csató Gábor vezetése alatt a mentőszolgálatot többször érte az a vád, hogy túl közel került a politikához és a kormánypárthoz. A leváltott főigazgató maga is részt vett a kötcsei találkozón, Győrfi Pál szóvivő pedig korábban a Fidelitas kongresszusán is felszólalt, sőt egy alkalommal személyesen szállította Orbán Viktort egy mentőállomásra. Valamint a lap emlékeztet, hogy alatta adatszivárgási botránya is volt a mentőszolgálatnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton