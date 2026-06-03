Azonnali személycseréről döntött Hegedűs Zsolt

Kilenc év után felmentették Csató Gábort az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatói tisztségéből. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter döntése alapján átmenetileg Constantinovits Miklós veszi át a szervezet vezetését, amíg az új főigazgatói pályázat le nem zárul - tudósított a 24.hu.
A személycsere egybeesik a mentőszolgálat és a sokat vitatott ügyeleti ellátórendszer tervezett átalakításával, amelyet a tárcavezető korábban már többször kilátásba helyezett, valamint az OMSZ teljes megújítása a Tisza Párt programjának is kiemelt eleme. Terveik között szerepel a légimentés reintegrációja, az infrastruktúra korszerűsítése, valamint a digitalizáció felgyorsítása.
A párt emellett azt ígéri, hogy 2027 végére az ország minden pontján garantálja a 15 percen belüli kiérkezési időt, lecseréli az elöregedett mentőautókat, megújítja a helikopterflottát.
Csató Gábor vezetése alatt a mentőszolgálatot többször érte az a vád, hogy túl közel került a politikához és a kormánypárthoz. A leváltott főigazgató maga is részt vett a kötcsei találkozón, Győrfi Pál szóvivő pedig korábban a Fidelitas kongresszusán is felszólalt, sőt egy alkalommal személyesen szállította Orbán Viktort egy mentőállomásra. Valamint a lap emlékeztet, hogy alatta adatszivárgási botránya is volt a mentőszolgálatnak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton
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