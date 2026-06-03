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Bejelentette a miniszter: törvény készül a Velencei-tó megmentéséért
Gazdaság

Bejelentette a miniszter: törvény készül a Velencei-tó megmentéséért

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„Velencei-tó törvényt alkotunk” – jelentette be a környezetvédelmi miniszter.

Gajdos László Facebook-posztja szerint a Velencei-tónál történt mai egyeztetésen a helyi környezetvédő

civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen fejtették ki álláspontjukat.

Az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért. A helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért – írta a miniszter.

A közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket

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- jelezte Gajdos László, hozzátéve: a szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése.

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