Bejelentette a miniszter: törvény készül a Velencei-tó megmentéséért

„Velencei-tó törvényt alkotunk” – jelentette be a környezetvédelmi miniszter.

Gajdos László Facebook-posztja szerint a Velencei-tónál történt mai egyeztetésen a helyi környezetvédő

civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen fejtették ki álláspontjukat.

Az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért. A helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért – írta a miniszter.

A közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket

- jelezte Gajdos László, hozzátéve: a szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése.

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