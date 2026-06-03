Bejelentette a Mol: indulhat a gáztermelés Azerbajdzsánban!

Az első kút, amelyet a West Chirag platformról fúrtak le, fontos lépést jelent a mező jelentős, olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciáljának felmérésében - írja a Mol. A kút nemcsak a kezdeti termelést teszi lehetővé, hanem értékes rezervoár- és áramlási adatokat is biztosít, amelyek megalapozzák a készletek értékelését és a teljes mező jövőbeli gázfejlesztését.
Az Azeri-Chirag-Gunashli (“ACG”) mező gázkészleteit jelentősnek tartják,
mennyiségük elérheti a 4 billió köblábat (kb. 112 milliárd köbméter), amelynek potenciális határa 6 billió köbláb is lehet.
A kútból kitermelt gázt és kondenzátumot a meglévő ACG infrastruktúrán keresztül a Sangachal terminálba juttatják el. Az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) és a vegyesvállalat operátora, a BP után a Mol a harmadik legnagyobb részvényes az ACG mezőben.
Az ACG mezőn zajló sikeres olajtermelés után az első gáztalálat fontos lépést jelent a mező további fejlesztése irányába (...)
– mondta el többek között Marton Zsombor, a Mol-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.
A Mol-csoport 2020-ban lépett be Azerbajdzsánba, ahol 9,57%-os részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) mezőben, valamint 8,9%-os részesedést a nyersolajat a földközi-tengeri Ceyhan kikötőjébe szállító Baku-Tbilisi-Ceyhan („BTC”) vezetékben. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásban: eddig közel 18 millió hordó Mol-nyersolajat szállítottak az ACG mezőről a BTC vezetéken és teherhajókon keresztül a Mol-csoport finomítóiba, köztük a Slovnaft pozsonyi és az INA rijekai létesítményeibe. Az azerbajdzsáni termelés 2025-ben a Mol szénhidrogén-termelésének 14%-át, és készleteinek 26%-át adta.
2025 decemberében a Mol-csoport és a SOCAR átfogó kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá egy szárazföldi területre is az azerbajdzsáni Shamakhi-Gobustan régióban. A közös kutatási projektben a Mol-csoport operátorként 65%-os részesedéssel, míg a SOCAR 35%-kal rendelkezik. A következő lépések részeként 2026-ban szeizmikus felmérés és kutatófúrás is indul.
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