Brüsszel megkongatta a vészharangot: nagy baj lehet a 14. havi nyugdíjból, ha nem lép Magyarország

Az Európai Bizottság friss országjelentése felhívja a figyelmet: Magyarországon a nyugdíjkiadások GDP-arányosan az egyik legnagyobb mértékben emelkedhetnek az Európai Unióban: a dokumentum 2025 és 2070 között mintegy 4,1 százalékpontos növekedéssel számol, de már 2040-ig bezárólag is a GDP 1,5 százalékával nőhetnek a magyar nyugdíjkiadások.
A jelentés úgy véli:
ha az öregedéssel összefüggő kiadásokat nem kezeli a kormány, akkor a magyar államadósság a következő évtizedben a GDP 100 százaléka fölé emelkedhet.
A Bizottság értékelését úgy érdemes nézni, hogy Magyarország már ma is magas deficit- és adósságpályával, jelentős kamatkiadásokkal és szűk költségvetési mozgástérrel néz szembe.
A dokumentum leszögezi: a magyar kormány a 2025-ös országspecifikus ajánlás óta nem tett érdemi előrelépést a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának javításában. A Bizottság a vonatkozó ajánlás teljesítését úgy minősíti: "No Progress", azaz nincs előrelépés.
A jelentés szerint a probléma nemcsak a nyugdíjkiadások emelkedése, de az is, hogy a rendszer szerkezete növekvő egyenlőtlenségeket termel. Az újonnan megállapított nyugdíjak a bérekhez kötődnek, miközben a már folyósított nyugdíjak alapvetően inflációkövető indexálást kapnak. A gyors bérnövekedés miatt így egyre nagyobb különbség alakulhat ki a korábban és a frissen nyugdíjba vonulók között, akár hasonló életpálya esetén is.
A Bizottság külön kiemeli: a 65 év felettiek körében a jövedelmi egyenlőtlenséget mérő mutató 2010 és 2024 között 2,6-ról 4-re nőtt, miközben a régiós összehasonlító országokban lényegében stagnált.
Emellett az átlagnyugdíj bérekhez viszonyított aránya az elmúlt másfél évtizedben jelentősen csökkent.
A dokumentum kritikusan említi a 2026-ban bevezetett 14. havi nyugdíjat is. A Bizottság szerint a pluszjuttatás ugyan emeli az átlagos nyugdíjszintet, de nem célzott intézkedés: nem az alacsony nyugdíjúakat segíti arányosan, nem kezeli az időskori jövedelmi különbségeket, miközben növeli a hosszú távú költségvetési terheket.
A jelentés másik fontos észrevétele a járulékplafon hiányára vonatkozik. Mivel Magyarországon nincs felső korlát a nyugdíjjárulék-alapra, a magas keresetűek után jelenleg több bevétel folyik be, de ez később magasabb nyugdíjkiadásként térhet vissza. A Bizottság ezt a jövőbeli kiadási nyomás egyik forrásaként azonosítja.
Fontos, hogy az országspecifikus ajánlások tartalma önmagában nem jelent közvetlenül végrehajtandó jogi kötelezettségeket, tehát annak, ha Magyarország nem hajt végre nyugdíjreformot, önmagában nincs automatikus negatív következménye.
Ugyanakkor Magyarország továbbra is túlzottdeficit-eljárás alatt áll, az uniós költségvetési szabályok pedig előírják, hogy a Tanács ajánlásokkal és határidőkkel kötelezheti a tagállamot a hiány korrekciójára.
Ha egy ország nem tesz hatékony intézkedéseket, az eljárás szigorodhat: az euróövezeti országok esetében ez bírságot is jelenthet, Magyarország esetében azonban a reálisabb kockázat az uniós strukturális és kohéziós források ideiglenes felfüggesztése lehet. Az uniós közös rendelkezésekről szóló szabályozás alapján a Bizottság javasolhatja a kifizetések vagy kötelezettségvállalások részleges felfüggesztését, ha a Tanács megállapítja, hogy egy tagállam nem tett hatékony lépéseket a túlzott hiány korrigálására.
A Bizottság alapvetően a költségvetési egyensúly javítását írja elő a tagállamoknak, ennek elérésében – a vonatkozó irányelvek betartása mellett – szabad kezet ad. Magyarországnak tehát nem feltétlenül a nyugdíjrendszert, hanem az egész büdzsét kell fenntarthatóbbá tennie valamilyen módon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szárnyal az amerikai szolgáltatószektor
Az árnyomás viszon túl magas.
Barátság kőolajvezeték: vallottak a számokról a leállás után
Itt az első havi volumen.
Súlyos veszteségeket szenvedett a brit haderő: lezuhant egy Merlin Mk4-es
Három katona meghalt.
Vége az alapítványi egyetemek korszakának: de mi jön a sokat vitatott rendszer után?
Végigvesszük, mit hozhat az egyetemeknek a kekvák utáni élet.
Korszakalkotó döntést hozott az amerikai óriásbank: megnyitják a kapukat az AI-ügynökök előtt
Hamarosan indul a történet.
Ez lehet a keleti nagyhatalom új csúcsfegyvere: megvillantották a „Rafale-gyilkos” PL-15 rakéta új generiációját
Sok még a bizonytalanság a technológia körül.
Jön a nagy fordulat: gigantikus tervvel vetne véget veszélyes függőségnek Európa
Az EU a digitális önállóságát és ellenálló képességét kívánja megerősíteni
A cég túlélése múlhat rajta - ezért fontos az életbiztosítás a vállalkozások számára
Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi eredményekre irányul. Pedig van egy olyan terület, amely hosszú távon legalább ennyi
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?