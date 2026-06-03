Brüsszel megkongatta a vészharangot: nagy baj lehet a 14. havi nyugdíjból, ha nem lép Magyarország

Az Európai Bizottság szerdán megjelent, Magyarországgal foglalkozó országjelentése szerint a magyar nyugdíjrendszer egyszerre okoz hosszú távú költségvetési kockázatot és egyre súlyosabb méltányossági problémákat. A dokumentum nem ír elő azonnali kötelező nyugdíjreformot, de világossá teszi: ha Magyarország nem kezeli a kiadási nyomást, annak nemcsak súlyos költségvetési ára lehet, de az uniós forrásokhoz való hozzáférés terén is negatív hatással járhat.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság friss országjelentése felhívja a figyelmet: Magyarországon a nyugdíjkiadások GDP-arányosan az egyik legnagyobb mértékben emelkedhetnek az Európai Unióban: a dokumentum 2025 és 2070 között mintegy 4,1 százalékpontos növekedéssel számol, de már 2040-ig bezárólag is a GDP 1,5 százalékával nőhetnek a magyar nyugdíjkiadások.

A jelentés úgy véli:

ha az öregedéssel összefüggő kiadásokat nem kezeli a kormány, akkor a magyar államadósság a következő évtizedben a GDP 100 százaléka fölé emelkedhet.

A Bizottság értékelését úgy érdemes nézni, hogy Magyarország már ma is magas deficit- és adósságpályával, jelentős kamatkiadásokkal és szűk költségvetési mozgástérrel néz szembe.

A dokumentum leszögezi: a magyar kormány a 2025-ös országspecifikus ajánlás óta nem tett érdemi előrelépést a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának javításában. A Bizottság a vonatkozó ajánlás teljesítését úgy minősíti: "No Progress", azaz nincs előrelépés.

A jelentés szerint a probléma nemcsak a nyugdíjkiadások emelkedése, de az is, hogy a rendszer szerkezete növekvő egyenlőtlenségeket termel. Az újonnan megállapított nyugdíjak a bérekhez kötődnek, miközben a már folyósított nyugdíjak alapvetően inflációkövető indexálást kapnak. A gyors bérnövekedés miatt így egyre nagyobb különbség alakulhat ki a korábban és a frissen nyugdíjba vonulók között, akár hasonló életpálya esetén is.

A Bizottság külön kiemeli: a 65 év felettiek körében a jövedelmi egyenlőtlenséget mérő mutató 2010 és 2024 között 2,6-ról 4-re nőtt, miközben a régiós összehasonlító országokban lényegében stagnált.

Emellett az átlagnyugdíj bérekhez viszonyított aránya az elmúlt másfél évtizedben jelentősen csökkent.

A dokumentum kritikusan említi a 2026-ban bevezetett 14. havi nyugdíjat is. A Bizottság szerint a pluszjuttatás ugyan emeli az átlagos nyugdíjszintet, de nem célzott intézkedés: nem az alacsony nyugdíjúakat segíti arányosan, nem kezeli az időskori jövedelmi különbségeket, miközben növeli a hosszú távú költségvetési terheket.

A jelentés másik fontos észrevétele a járulékplafon hiányára vonatkozik. Mivel Magyarországon nincs felső korlát a nyugdíjjárulék-alapra, a magas keresetűek után jelenleg több bevétel folyik be, de ez később magasabb nyugdíjkiadásként térhet vissza. A Bizottság ezt a jövőbeli kiadási nyomás egyik forrásaként azonosítja.

Fontos, hogy az országspecifikus ajánlások tartalma önmagában nem jelent közvetlenül végrehajtandó jogi kötelezettségeket, tehát annak, ha Magyarország nem hajt végre nyugdíjreformot, önmagában nincs automatikus negatív következménye.

Ugyanakkor Magyarország továbbra is túlzottdeficit-eljárás alatt áll, az uniós költségvetési szabályok pedig előírják, hogy a Tanács ajánlásokkal és határidőkkel kötelezheti a tagállamot a hiány korrekciójára.

Ha egy ország nem tesz hatékony intézkedéseket, az eljárás szigorodhat: az euróövezeti országok esetében ez bírságot is jelenthet, Magyarország esetében azonban a reálisabb kockázat az uniós strukturális és kohéziós források ideiglenes felfüggesztése lehet. Az uniós közös rendelkezésekről szóló szabályozás alapján a Bizottság javasolhatja a kifizetések vagy kötelezettségvállalások részleges felfüggesztését, ha a Tanács megállapítja, hogy egy tagállam nem tett hatékony lépéseket a túlzott hiány korrigálására.

A Bizottság alapvetően a költségvetési egyensúly javítását írja elő a tagállamoknak, ennek elérésében – a vonatkozó irányelvek betartása mellett – szabad kezet ad. Magyarországnak tehát nem feltétlenül a nyugdíjrendszert, hanem az egész büdzsét kell fenntarthatóbbá tennie valamilyen módon.

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